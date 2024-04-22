Galatasaray, Pendik engelini 4-1 ile aştı ve ligde üst üste 14. galibiyetini aldı.

Cim-Bom, ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor’u devirerek maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5’e çıkardı.

Sarı-kırmızılılar ilk yarım saat iyi değildi. İlk yarı Pendik takımının oyununu aşamayan bir Galatasaray vardı. 35’te gelen Icardi’nin harika golü, tabloyu tamamen değiştirdi.

Galatasaraylı oyuncular; Mertens, İcardi, Barış Alper, Ziyech, Torreira büyük fark yaratacak pozisyonlarda final vuruşlarını doğru yapmadı.

Geçtiğimiz sezon üst üste 14 maç kazanan Galatasaray, bu rekoru bu sene de yakaladı. Sarı kırmızılılar gelecek maç Adana Demirspor'u yenmesi halinde üst üste maç kazanma rekoru kıracak.

Küme düşmeme mücadelesi veren Pendikspor ise bu mağlubiyetle kötü sona bir adım daha yaklaştı. 30 puanda kalan İstanbul ekibi haftayı 19. sırada tamamladı.