Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague’de Fransız rakibi Villeneuve ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, üst üste ikinci şampiyonluğunu yine büyük farkla kazandı ve ‘Avrupa’nın en büyüğü benim’ diyerek ikinci kez Avrupa’nın zirvesine çıktı.

Mersinli sporseverlere teşekkürler, harika bir organizasyondu.

Bu kadroyu kuran başta Ali Koç ve yönetim kurulu da tebrikleri hak ediyor.

Perşembe gecesi maçı 3-0’dan 3-2’ye getiren ve üç gün sonra Fatih Karagümrük’ü yenip lider olan takım alkışlanmalı.

18 Nisan'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta Olympiakos’u yenip yarı finale kalırsa Fenerbahçe yılın başarısına imza atacak.

Bitmedi… Fenerbahçe’yi izlemeye devam edeceğiz…