Fenerbahçe Beko, THY EuroLeage Play-Off'unda ağırladığı AS Monaco'yu 89-78 yendi…

Monaco’da ilk maçı alıp 1-0 öne geçen Kanarya, 2. maçı son bir dakikada verip durumu 1-1 eşitliğine getirmişti.

Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda Manaco’yu 89-78 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve dörtlü finale bir adım daha yaklaştı. Wilbekin ve Calathes'in müthiş oynadığı maçta Motley uzun olarak çok arandı ama maçın sonunu çok iyi oynayan bir Papayannis vardı.

Maçın içinde Calathes’in, son dakikada Wilbekin’in sakatlıkları neyse ki önemli değildi.

Eski oyuncumuz ve yeni koçumuz Jasikevičius harika maç yönetti. Obradović’in yeri ancak onunla doldurulurdu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar, karşılaşma öncesi tüm koltuklara bırakılan ‘Yellow legacy – Road to Final Four’ yazılı sarı tişörtlerle sapsarı bir atmosfer yarattı.

3 Mayıs’ta saat 20.45’te tribünler yine SARI olacak, dörtlü finale giden yol için…