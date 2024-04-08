Süper Kupa Finali başladı ve bitti. Gördüğüm en kısa süren derbi maçıydı…

Fenerbahçe, Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçına U19 takımını götürdü. Galatasaray'ın 11 as oyuncusu ile sahaya çıktığı Süper Kupa maçına Fenerbahçe takımı U19 oyuncuları ile çıktı.

2 Nisan’da toplanan Fenerbahçe Genel Kurulu sonrası bunların olacağı da biliniyordu. Fenerbahçe’nin sahaya çıkacağını ama maç başladıktan sonra sahadan çekileceğini 2 Nisan’dan beri herkes biliyordu.

Yaş ortalaması 17 olan genç Fenerbahçeli futbolcular sahadan çekildikten sonra Galatasaraylı futbolcuların böyle bir gecede aşırı sevinçleri büyük kulüp futbolcusuna yakışmadı diye düşünüyorum.

Sarı-lacivertlilerin protestosu dünya basınında manşet oldu. Ali Koç yönetiminin yaptığı bu eylem dünya gündeminin gözlerini Türkiye’ye çevirecek. Bu birinci adımdı. Bundan sonra Ali Koç yönetiminin izleyeceği yol ne olacak, merakla bekliyoruz…

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında sahadan çekilmelerinin ardından bir açıklama yaptı. İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz."