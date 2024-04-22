Fenerbahçe 2024 Voleybol Ligi'ni kadın ve erkeklerde final oynayarak başarılı bir şekilde kapattı...

Kurum takımlarının karşısında dik duran tek kulüp, erkeklerde Fenerbahçe Parolapara ile 2. ve kadınlarda Fenerbahçe Opet ile şampiyon olarak sezonu tamamladı.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5'inci maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Vestel Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek seride durumu 3-2 yaptı ve 7. kez şampiyon oldu.

Kadın voleybol takımımızda Aslı ve Kaptan Eda’nın blokları oldukça etkiliydi. Gizem her zamanki gibi savunma bakanı görevini yerine getirdi. Pasör Drča, hücumda Vargas, Arina ve Ana Cristina da harika oynadılar. Tebrikler sarı melekler…

Son olarak 2024 yılı Voleybol Milletler Ligi ilk etabı Antalya’da başlayacak. Geçen yılın şampiyonu filenin sultanlarına ve filenin efelerine başarılar diliyorum…