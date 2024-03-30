FIBA Euro Cup yarı final 2. maçında Beşiktaş Emlakjet sahasında JL Bourg'u 82-71 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Siyah beyazlılar, 3. maçı kazanması halinde adını finale yazdıracak.

FIBA Euro Cup yarı final ilk maçını 86-74 kaybeden Beşiktaş Emlakjet, serinin ikinci maçında JL Bourg karşılaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maça siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Final umudunu sürdürmek için Beşiktaş'ın mutlaka kazanması gereken maçta taraftarlar yaklaşık 15 bin kapasiteli salonu tamamen doldurdu.

Siyah beyazlılar muhteşem taraftarının desteğiyle birlikte mücadeleyi 81-72 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi. İki takım arasındaki 3. maç 3 Nisan Çarşamba günü Paris'te oynanacak.



