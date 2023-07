Ajda’dan Kıskandıran 2023 Mayo Pozu…





Bodrum’da tekne gezisine çıkan Ajda Pekkan 77 yaşına rağmen bir genç kız edasında verdiği pozunu Tatil benimde hakkım hashtag’i ile “Bi Tik tatil öyleyse” yazarak sosyal medya hesabında paylaşınca on binlerce beğeni ve yorumlar aldı.



Yaşıtları ile asla mukayese edilemeyecek mükkemel fiziği ile her zaman olay yaratan kadın olan 77’lik Ajda, yine yaptı yapacağını. Bodrum’da tekne keyfi yaparken çektirdiği fotoğrafını instagram hesabında paylaşan ünlü sanatçı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Yaşıtlarını kıskandıran fotoğrafın altına yazan takipçileri “Bu nasıl 77”, “Harika”, “Gençlerden daha güzel”, “İşte gerçek star”, “Tanrı kadını yarattı”, “Gençlik iksirinin sırrını açıklamalı”, “Barbie’yi Ajda oynamalıydı” “Asaleti, şıklığı, zarafeti ile gençleri cebinden çıkartır.” “Ölümsüzlüğün ta kendisi” şeklindeki yorumların yanında bol bol nazar boncuğu paylaşıldı.



EVİMİZİN PATRONU EŞİMDİR

Kendine özgü tarzı ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mustafa Ceceli Batum’da hayranları ile buluştu…

Eclipse Casino’da Karadenizli sevenleriyle bir araya gelen sanatçı, “‘Batum’a ilk kez geldiğini belirtti. 12 şarkılık Yeni albüm hazırlıklarında olan sanatçı, sonbahar ile birlikte yeni albümünü müzik dünyasına tanıtmaya hazırlanıyor… Sahnede bol bol hayranları ile sohbet ederken eşi selin Ceceli ile ilgili esprili anları anlattı.

EVDE EŞİMİN SÖZÜ GEÇER

Ceceli, “Eşim tabi ki evin patronudur, hanımları dinlerseniz huzurlu olursunuz ben bir ara saçlarımı boyamıştım, Selinde sarı saçlar ile eve almam demişti saçlarımı siyaha boyat öyle gel diyordu, sarı saçı çok severim ama eşim istemediği için boyatmıyorum, bana kalsa şimdi boyarım”

CASİNO MÜŞTERİSİ İLGİ GÖSTERDİ

Organizatörlüğünü Ünlülerin menajeri olarak bilinen A. Kadir Şeker'in yaptığı konser çok büyük ilgi gördü… Bu ilgiden büyük moral bulduklarını söyleyen Eclipse Casino Genel Müdürü Ufuk Yıldırım yaz sezonu boyunca ünlü isimleri Casino Müşterileri ile bir araya getireceklerini belirtti.

Meryem Sevilen’den Kıpır Kıpır Bir Yaz Şarkısı (UYUSUN)





Fantezi pop müziğinin sevilen seslerinden olan Meryem Sevilen son klipini “Uyusun” adlı şarkıya çekti. Klipin bitmiş halini seyrettikten sonra oldukça heyecanlanan güzel sanatçı yaza iddialı girdiklerini söyledi.



Çatalca’nın kırsal alanlarında Eyüp Dirlik ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çekimler sırasında ayak bileğini inciten Meryem sevilen buda nazarımız olsun, Allah başka keder vermesin, derken. Güneşli bir yaz günü canlı ve enerjik renklerle çekilen klip için; Dinleyenleri kıpır kıpır oynatacak bir yaz klipi yapmak istedik, sevenlerimin bu şarkıyı da klipi de çok beğeneceklerine inancım tam. Dedi.

Klip çekimleri öncesinde kendini kampa alan güzel şarkıcı çekimler için 10 kilo vermiş. “Uyusun” adlı şarkının sözleri Levent Gürsel’e Müziği ise Yusuf Gürsel’e ait. Meryem Sevilen; Ekiple çok uyumlu bir enerji tutturduk, hazır havalarda güzel gidiyorken önümüzdeki günlerde albümdeki birkaç şarkımı daha kliplendirme kararı aldım, onlar da şimdilik sürpriz olsun, dedi.

EROL EVGİN’DEN “GÜLLERİN İÇİNDEN”



Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Kerki Solfej organizasyonuyla, BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında geçtiğimiz akşam Altınoluk Amfi Tiyatro’da müzikseverlerle buluştu.



İzleyenlerden İzin İstedi

Sahneye beyaz kombin üzerine giydiği Turkuaz rengi bir ceketle çıkan Erol Evgin, “Söyle Canım” ve “Rüya” isimli şarkılarının ardından, hava sıcaklığı nedeniyle izleyenlerden izin isteyerek ceketini çıkarttı.



Dostu Özkan Uğur’u Andı

Altınoluk konserinde repertuvarına “Güllerin İçinden” isimli MFÖ şarkısını da alan Erol Evgin; “Birkaç gün önce çok değerli, çok sevdiğim bir sanatçı dostum aramızdan ayrıldı. MFÖ Özkan’sız kaldı. Ailesine ve tüm müzikseverlere başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun” sözleriyle ve Altınoluk korosunun alkışları eşliğinde Özkan Uğur’u andı.

“KUM GİBİ” Şarkısına Klip Çekti.

Erol Evgin'in, 14 şarkıdan oluşan “Sevdiklerim 2” albümünün 3. klibi “Kum Gibi” isimli şarkıya çekildi. Video klip geçen hafta sanatçının, You Tube kanalı üzerinden müzikseverlerle buluştu. Erol Evgin'in, sanatçı dostlarının unutulmaz şarkılarını kendine has yorumuyla seslendirdiği, “Sevdiklerim 2” albümünden söz ve müziği Ahmet Kaya’ya ait olan “Kum Gibi” isimli şarkı akustik bir sound ile Firuz İsmailov’un yönettiği Erol Evgin Orkestrası eşliğinde kaydedilip Evgin'in, öğrenim gördüğü okulu İstanbul Erkek Lisesi’nde, Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde kliplendirildi.

Asiye’den Eski Şarkıya Yeni Yorum



Müzik çalışmalarına Almanya ve Türkiye'de devam eden kanuni bestekar, söz yazarı ve yorumcu Asiye, yeni tekli single çalışmasını piyasaya çıkarttı. İbrahim Tatlıses’in 1993 yılında piyasaya çıkan “Mega Aşk” adlı albümünde yer alan “Ben Ne İnsanlar Gördüm” adlı şarkısını yeniden yorumlayan ve büyük beğeni toplayan Asiye aynı zamanda sahnede kanun çalarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Yedi yaşında ilk bestesini yaparak müzik hayatında önemli mesafeler kat eden ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’nden eğitim alarak sesi ve fiziğiyle adından uzun yıllar söz ettiren Asiye, Almanya – Türkiye arasında adeta mekik dokuyor. Almanya ve Türkiye’de müzik çalışmaları yapan, aynı zamanda da kanun sanatçısı olan Asiye kısa bir süre önce yeni tekli single çalışmasını menajeri ve yapımcı Harun Akbulut imzasıyla Akbulut Sanat Management Müzik Yapım etiketiyle piyasaya çıkarttı.

Sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a bestesi Mehmet Aslan’a ait, aranjörlüğünü ise Emre Moğulkoc’un yaptığı “Ben Ne İnsanlar Gördüm” adlı şarkıyı yeniden yorumlayan Asiye, şarkıya Yusuf Can Özbilen yönetmenliğinde Bodrum’da bir de klip çekerek müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkı sanatçının müzik çalışmaları yaptığı Bodrum’da en çok istek alan şarkı oldu.

1993 yılında ilk kez İbrahim Tatlıses'in “Mega Aşk” adlı albümünde seslendirdiği şarkıyı kendisine has farklı bir yorum kazandıran Asiye “Bu şarkıyı çok severek okudum. Annem de çok beğendi ve şarkıyı şiddet gören tüm kadınlara armağan etmemi istedi. Şarkının bu yönü de beni çok etkiledi. Annemin isteği ile de bu şarkıyı zulüm ve şiddet gören tüm kadınlarımıza armağan etmek istiyorum. En büyük dileğim ülkemde ve tüm dünyada kadınların şiddet görmemesi” dedi.

Bodrum’da yaşayan Asiye, menajeri ve yapımcı Harun Akbulut ile yeni projelere imza atacaklarını belirtirken, yardım ve sosyal sorumluluk konularına çok hassas olduğunu belirterek birlikte çalıştığı C Majör adlı koro ile birlikte dernekler yararına çok sayıda yardım konserleri yaptığının altını çiziyor.

Bu gösteride çok emek var





Uzun yıllar emek vererek yazdığı metinle sahneye çıkan Kadir Sarıışık, geçtiğimiz günlerde İstanbul-Cehavir Gösteri Merkezi’ndeki “Kafamda Delice Hikayeler” adlı gösterisi ile izleyicileri gülmekten kırıp geçirdi.

Kimseye hakaret etmeden, hayatın inceliklerini, yaşadığı talihsizlikleri, kadın erkek ilişkilerinin ironik yanlarını, Türklerin teknoloji ile imtihanını kendi mizahi anlayışı ile sahneye taşıyan oyuncu, yaz boyu sürecek gösterilerinde sayısız tipleme sergilerken, temposu ve içtenliği ile seyirciyi yakalamayı başarıyor.



PINAR DOĞAN İLE EĞLENDİLER



istanbul Anadolu yakasının eğlence mekanlarından “Elite World Grand Küçükyalı” otel içinde yer alan , “Grill Ocak Başı” her hafta etkinliklerine devam ediyor. Bu hafta sevilen solist Pınar Doğan ile eğlenceli bir gece geçirildi. Ülkemizde ve yurt dışında yaptığı programlar ile haklı bir üne sahip sanatçı herkese hitap eden repertuarıyla, her türde şarkılar söyleyerek tüm izleyenleri coşturdu. Adalar manzarası eşliğinde, harika bir ortamda, ünlü menajer, Nedim Aka’nın organizasyonunda gerçekleşen gecede eğlence doruklara ulaştı. Konukların dansları ile renklenen, bir ağızdan şarkılar söylenen program gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Etkinlikler her cumartesi gecesi bir ünlü sanatçı ile devam ediyor.

ELVAN BULDAŞ’TAN İLK SINGLE; “YALANCI”



Elvan Buldaş, “Yalancı” isimli ilk single çalışmasıyla müzik dünyasına adım attı. Sözleri Ali Mamaraşlı’ya bestesi Özer Şenay’a ait olan “Yalancı”nın aranjörlüğünü Necip Gülsün üstlendi. Elvan Buldaş’ın seslendirdiği “Yalancı” şehrin ortasında terk edilmiş bir kadının hikayesini anlatıyor. Günümüz soundlarıyla harmanlanan ve fantezi, arabesk ve trap esintileriyle aranje edilen Yalancı’nın video klibi İstanbul’un meşhur sokaklarında çekildi. Şehrin ortasında terk edilmiş bir kadının hikayesinin anlatıldığı klibin yönetmen koltuğuna Can Bozoklar oturdu.



TRT Çocuk Korosu’yla başlayan müzik yolculuğunu uzun yıllar sonra gördüğü bir rüyayla profesyonelliğe dönüştüren Elvan Buldaş, şarkısının hikayesini “2 yıl önce rüyamda, melekler bana bu şarkıyı söyleyeceksin dediler ve ben bu şarkıyı hayatımda hiç duymamıştım. Artık zamanının geldiğini düşündüm ve kendimi önce stüdyoda sonra da klip çekimlerinde buldum” sözleriyle anlattı. Sanatçı, “O rüyadan beri sürekli şarkı sözleri yazıyor ve besteler yapıyorum. Yaklaşık 200'e yakın şarkı ve bestem var. Şu anda, söz ve müziği bana ait olan meleklerin fısıldadığı şarkıların aranjeleri hazırlanıyor. Yakında onlarlı da müzikseverlerle buluşturacağım” dedi. “YALANCI” 17 Temmuz’da tüm dijital platformlarda yerini aldı.