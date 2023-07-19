Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden yönetimi, 39 milyar dolar tutarındaki öğrenci kredi borcunu sileceğini duyurdu.

Biden yönetimi Cuma günü yaptığı açıklamada, mevcut gelir odaklı geri ödeme planları kapsamında nitelikli aylık ödemeleri daha doğru bir şekilde sayan düzeltmeler nedeniyle önümüzdeki haftalarda 804 bin öğrencinin toplam 39 milyar dolar değerindeki öğrenci borcunun silineceğini duyurdu.

Açıklamada, "Biden - (Kamala) Harris yönetimi, toplamda 3,4 milyondan fazla borçlu için 116,6 milyar dolardan fazla öğrenci kredisi affını onayladı." ifadelerine yer verildi.

Eğitim Bakanı Miguel Cardona yaptığı yazılı açıklamada, "Borç alanlar, affedilme yolundaki ilerlemelerini doğru bir şekilde takip edemeyen bozuk bir sistemin çatlaklarına çok uzun süre düştüler" dedi.

Halihazırda, federal öğrenci kredisi alan borçlular için, ödemeleri borçlunun gelirine ve toplam ödenmemiş borcuna bakılmaksızın aile büyüklüğüne dayandıran birkaç farklı türde gelir odaklı geri ödeme planı bulunmaktadır. 20 veya 25 yıllık belirlenmiş bir bağışlama eşiğine ulaştıktan sonra, borçlunun kalan bakiyesi siliniyor.

Cardona yaptığı açıklamada, "Geçmişteki idari başarısızlıkları düzelterek, tıpkı kamu görevlileri, kolejleri tarafından aldatılan öğrenciler ve gaziler de dahil olmak üzere kalıcı engelli borçlular için yaptığımız gibi herkesin hak ettiği affı almasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanlığı'na göre , Biden göreve geldiğinden beri, yönetimi 3,4 milyondan fazla Amerikalı için 116,6 milyar dolarlık öğrenci borç yardımını onayladı.

Biden Cuma günü kendisini eleştirenleri hedef aldı

Biden, "Bazıları, borç alanlara söz verilen ancak onlarca yıldır ödeme yapmalarına rağmen asla verilmeyen yardımın ardından bugün açıkladığımız önlemlere bile itiraz ediyor.

Yüksek Mahkeme geçen ay Biden'ın milyonlarca borçluya 20.000 $'a kadar tek seferlik federal öğrenci borç ertelemesi sağlamak için kredi af programını iptal etmesine rağmen, yönetimi borcu iptal etmek ve borçluların kredi affı almasını kolaylaştırmak için başka yollar aramaya devam etti . O sırada Biden, Yüksek Mahkeme'nin kararına borç erteleme konusunda "yeni bir yol" sözü vererek yanıt verdi.