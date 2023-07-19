Tekâlif-i Milliye Emirleri; TBMM’nin Sakarya Meydan Muharebesinin öncesinde, Mustafa Kemal Paşa’ya her türlü yetkisini üç ay süreyle doğrudan kullanma yetkisini vermesiyle, Mustafa Kemal Paşa’nın orduyu Sakarya Savaşına hazırlamak için, ordunun ihtiyacı olan malzemelerin milletten istenmesi ile ilgili çıkardığı emirlerdir.

Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni, “Milli Vergiler Emirleri” olarak değerlendirilenler olsa da, ugulanış şekli itibariyle bunlar vergi değildir. Vergiden öte büyük manaları ve özellikleri olan bir uygulamadır. Milleten alınan malzemelerin parası Cumhuriyet kurulduktan sonra sahiplerine ödenmiştir.

Siyasi tarihimizde “Milli Yükümlülük Emirleri”olarak adlandırılan Tekâlif-i Milliye Emirleri ile yapılanlar, Milletimizin varlık-yokluk mücadelesinde topyekün aya kalkışını ifade eder.

İngiltere başta olmak üzere, diğer bazı devletletlerin desteği ile Anadolu’yu işgale gelen Yunanlılar, İnönü Savaşlarında ağır kayıplar verse de, saldırılarına aralıklı olarak devam ediyordu. Türk ordusunun gücü Kütahya-Altıntaş muharebelerinde Yunan saldırılarını durdurmaya yetmedi. Türk ordusu Mustafa Kemal Paşanın emriyle Sakarya Nehrinin doğusuna çekildi. Afyon, Kütahya ve Eskişehir’i Yunanlılar işgal etti. Ankara yakınlarına kadar geldi. Meclisin Kayseri’ye taşınması gündeme geldi. Türk ordusunun geri çekilmesi ülkede büyük kaygı yarattı. TBMM’de sert tartışmalar oldu, eleştiriler yapıldı.

Eleştirileri soğuk kanlılıkla karşılayan Mustafa Kemal Paşa Meclis’te yaptığı konuşmasında, savaşlarda kimi zaman toprak vererek geri çekilmenin yenilmek, yok olmak anlamına gelmediğini ve durumun sanıldığı gibi umutsuz olmadığını açıkladı. Düşmanın yenilmesi için çabuk karar verilmesi ve verilen kararın da hemen uygulanması gerektiğini vurguladı.

Nihayet TBMM’de Mustafa Kemal Paşa’nın ordunun başına geniş yetkilerle geçmesi tek kurtuluş çaresi olarak görüldü ve 5 Ağustos 1921’de Meclis’te oy birliği ile “Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Başkumandanlık Tevcihi Hakkında Kanun” kabul edildi. Bu yasaya göre Mustafa Kemal Paşa, Meclis’in savaşa hazırlık ve savaşla ilgili tüm yetkilerini üç ay süreyle doğrudan kullanabilecekti. Yasanın kabul edilmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa, düşmanın kesinlikle yenileceğini bildiren bir konuşma yaptı ve savaşın yönetimini ve sorumluluğunu doğrudan üstlendi. Meclisten aldığı yetkiyle artık her emri kanun niteliğinde olacaktı.

Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Meydan Muharebesi öncesi yayınladığı Tekâlif-i Milliye Emirleri ile başlatmış olduğu topyekün seferberlik; O’nun “artık savaşları ordular değil milletler yapar” stratejisinin Türk ve Dünya tarihindeki ilk başarılı uygulamasıdır.

Mustafa Kemal Paşa kısa sürede “ on emir” yayınladı.On ayrı yükümlülüğü kapsayan

Tekâlif-i Milliye Emirleri ve uygulamaları şunlardır:

1 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Her kazada birer “ Tekâlif-i Milliye Komisyonu” kuruldu. Bu komisyonların çalışmaları sonunda topladıkları malzemeleri ordunun çeşitli kısımlarına dağıtım şekli düzenlendi. Komisyon üyelerinin hizmetlerine karşılık ücret ödenmeyecekti. Görevlerini ihmal eden komisyon üyeleri, vatana ihanet suçu işlemiş sayılarak cezalandırılacaklardı.

2 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Ülkede her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekâlif-i Milliye Komisyonu’na teslim edecekti. Yoksul bir aile yükümlülüğünü yerine getiremez ise, zengin bir ailenin bu giyim eşyalarını vermeleri komisyon tarafından sağlanacaktı.

3 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Tüccarın ve halkın elinde bulunan çamaşırlık bez, Amerikan patiska, pamuk, yıkanmış veya yıkanmamış yün ve tiftik, erkek elbisesi dikmeye yarayan her cins kışlık ve yazlık kumaş, kalın bez, kösele, vaketa (ince meşin), taban astarlığı, sarı ve siyah meşin, sahtiyan, dikilmiş veya dikilmemiş çarık, potin, demir kundura çivisi, tek çivi, kundura ve saraç ipliği, nallık demir ve yapılmış nal mıh, yem torbası, yular, belleme, kolon, kaşağı, gebre, semer ve urgan stoklarından %40’na, parası daha sonra ödenmek üzere el konuldu.

4 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Eldeki buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, kasaplık hayvan, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytinyağı, çay ve mum stoklarından yine %40’na, parası daha sonra ödenmek üzere el konuldu.

5 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Ordu ihtiyacı için alınan taşıma araçlarının yanı sıra, halkın elinde kalan taşıma araçları ile ayda bir defa olmak üzere, yüz kilometrelik bir uzaklığa kadar, parasız askerî taşıma yapılması zorunlu kılındı.

6 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Ordunun giyecek ve beslenmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el konuldu.

7 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Halkın elinde bulunan, savaşta işe yarayacak bütün silah ve cephanenin üç gün içinde Tekâlif-i Milliye Komisyonları’na teslim edilmesi emredildi.

8 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Benzin, vakum, gres yağı, makine yağı, don yağı, saatçi yağı ve taban yağları, vazelin, otomobil ve kamyon lastiği, solüsyon, buji, soğuk tutkal, Fransız tutkalı, telefon makinesi, kablo, pil, çıplak tel, yalıtkan maddeler ve bunlara benzer malzeme ile sülfürik asit stoklarının %40’na, ordu adına el konuldu. El konulan malzemelerin parası daha sonra ödenecekti.

9 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, arabacı esnafları ve imalâthaneleriyle, bu esnaf ve imalâthanelerin iş çıkarabilme güçleri, kasatura, kılıç, mızrak ve eyer yapabilecek ustaların adlarıyla birlikte sayıları ve durumları saptandı.

10 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Halkın elinde bulunan dört tekerlekli yaylı araba, dört tekerlekli at ve öküz arabalarıyla kağnı arabalarının, bütün donanım ve hayvanlarıyla birlikte ve binek ve top çeken hayvanlar, katır ve yük hayvanları, deve ve eşek sayısının %20’sine, ordu adına el konuldu.

Bu emirlerle ordunun ihtiyacı sağlanmaya çalışılırken, Sakarya Meydan Muharebesi ve sonra 30 Ağustos Büyük zaferi kazanılıp Yunanlılar denize dökülürken; Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen sona ermiş olsa da, halen Osmanlı Devleti’nin başında Padişah Vahdettin’in ve Sadrazam Damat Ferit Paşa Hükümetinin görevde olduğunu unutmamak lazım. Bu yetki sahipleri, ülkeyi işgalden kurtarmak için Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde ayağa kalkan millete yardım etmek şöyle dursun, bütün güçleri ile engel olmaya çalışmışlardır.

Tarihte bu manzarının benzerine rastlanmaz. Milli Mücadele’yi her yönden büyük ve mübarek yapan da bu manzaradır.

Tekâlif-i Milliye Komisyonları tarafından parası sonradan ödenmek üzere alınan,el konulan mal ve malzemenin toplam tutarı: 6.003.663 TL olarak hesaplanmıştır. Devlet, bu miktarın 4.340.508 TL (%72,3’ünü)’sini 1923 yılında mal sahiplerine ödemiş, geri kalanının tamamını da 1929 yılı sonuna kadar ödemiştir (Tekâlif-i Milliye Emirleri, Atatürk Ansiklopedisi, ataturkansıklopedısı.gov.tr).

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük dehasının eseri olan; yoksul ve yorgun milletin topyekün iştirak etmesiyle kazanılan Sakarya Zaferi, 30 Ağustos Büyük Zaferinin yolunu açmış ve birçok devletin Ankara- TBMM’si hükümetine bakış açılarını değiştirmiştir.

Tekâlif-i Milliye Emirleri, siyasi tarihimizde vatanın hangi şartlarda tekrar kazanıldığını göstermesi bakımından önemli bir yere sahiptir.