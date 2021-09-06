Habib BABAR

Pervin Tekgül, tam bir sanat aşığı. Oyunculuğu, modelliği ve danslarıyla bir döneme damga vurdu. Podyumlardaki başarısını gören yapımcılar güzel modele oyunculuk teklifinde bulundu ve Pervin Tekgül 1991 yılında Küçük Emrah ile kamera karşısına geçti. Bu filmdeki başarısı onun şöhretine şöhret kattı. Yalçın Gülhan, Şehnaz Dilan, Meral Konrat, Nuri Alço gibi birçok oyuncuyla aynı filmde rol aldı. Ardı ardına 30’a yakın sinema filminde oynadı… Sinema’nın yanı sıra göbek dansına da heves saran Pervin Tekgül, Kültür Bakanlığı’na bağlı yurt dışı programlarına katıldı ve Suriye, Ürdün, Dubai, Abudabi, Omman, Bahreyn, Mısır, İtalya, Japonya, Singapur başta olmak üzere70’e yakın ülkede sahneye çıktı… Pervin Tekgül ile dününü bugününü konuştuk haydi buyurun bu keyifli sohbete…

On parmağınızda on marifetiniz var, bize biraz kendinizden söz eder misiniz?

Gülerek yanıt veriyor bu sorumuza… Çok teşekkürler bu sizin teveccühünüz… Ben 1971 yılında Sivas’ta dünyaya geldim. Rüştü Üzel Kız meslek Lisesi Moda Eğitim Bölümü mezunuyum. Çevremdeki arkadaşlarımın fiziğimin çok güzel olduğunu ve modellik yapmam gerektiğini söylüyorlardı. Ben de model olmaya karar verdim. Podyumlarda boy göstermeye başlamıştım. Magazin gazeteleri benden söz etmeye başlamıştım. Yani podyum dünyasının tanınan mankenler kervanına katılmıştım. Defileden defileye çıkıyordum artık.

İLK SİNEMA FİLMİMİ EMRAH İLE OYNADIM

Sinemaya nasıl geçtiniz?

Benim oyunculuğa karşı da büyük bir hevesim vardı. Mankenlik yaptığım dönemlerde yani 1990 yılında Kaya Ereresin’in ‘Hoş Geldin Gülüm’isimli sinema filminde Emrah ile kamera karşısına geçtim. Sinema severler bu filmdeki oyunculuğumu beğenmişti. Daha sonra ardı ardına film teklifleri almaya başladım. Artık mankenlik ile oyunculuğu bir arada yürütüyordum.

Daha sonra hangi filmlerde oynadınız?

1992’ yılında Yalçın Gülhan’la ‘Ödeşme’ ve arda arda 30’a yakın sinema filminde oynadım. En son 2010’da ‘Bay Klink’isimli sinema filminde oynadıktan sonra sinemaya ara verdim. Bu filmde de Coşkun Göğen(Tecavüzcü Coşkun),Nuri Alço ve birçok ünlü isimle kamera karşısına geçtim. Tabii onlarca klip,katalog çekimlerinde de yer aldım.

70 ÜLKEDE DANS ETTİM

Neden ara verdiniz peki?

Oyunculuğun yanı dans etmeyi de çok seviyordum. Oyunculuk dönemlerimde oryantallik dersleri de almaya başlamıştım. Podyum ve sinemadaki başarımı sahnelere de taşıyama kararlıydım. Sinemaya ara verdikten sonra oryantal olarak sahneye çıktım. Türkiye’yi tanıtım amaçlı Kültür Bakanlığı’na bağlı ve yurt dışı programlarına çıkmaya başladım.

70 aşkın ülkede dans ettiniz hangi ülkelerdi bunlar?

Suriye, Ürdün, Dubai, Abudabi, Omman, Bahreyn, Mısır İtalya, Japonya, Singapur gibi birçok ülke… Dansımızı dünyaya tanıttım diyebilirim. Bu ülkelerde 5 yıldızlı oteller ve gösteri merkezlerinde dans ettim.

Sonra ne oldu?

Oryantal mesleğini çok sevdim ve özel kurumlarda turistlere yönelik dans hocalığı yaptım. Birçok öğrenci yetiştirdim.

İKİ YIL OKSİJEN TÜPÜYLE YAŞADIM

Sinemadan sonra oryantallığı da bıraktınız bunun sebebi ne?

Gözleri doluyor… Ah çekerek başlıyor sorumuzu yanıtlamaya… 1997 yılında hastalandım. Sağlığım iyice bozulmaya başlamıştı. Guatr nedeniyle zor günler geçiriyordum. Doktorlar ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Bende ameliyat oldum ancak bu ameliyat hayatımı kararttı.

Neden?

Ameliyattan sonra ses tellerim zarar gördü. Nefes almakta ve konuşmakta zorlanıyordum. Tam olarak 2 yıl boyunca oksijen tüpüyle yaşamak zorunda kaldım. Sesimi ve nefesimi kaybetmiştim. Bu çok kötü birşeydi. Psikolojim iyice bozulmuştu. Sahneden uzaklaşmak gerçekten çok acıydı. O günleri hatırlamak istemiyorum. 5 yıl boyunca sahneden ve setlerden uzak kaldım. 2000 yılında evlendim ve 2004 yılında evlat sahibi oldum. Çocuğumla birlikte devlet okullarına 8 yıl gönüllü hizmette bulundum. Oğlum hayatımın anlamı, iyi ki olmuş… O bana gerçekten mutluluk getirdi. Omca zorlu günlerimi bana unutturdu diyebilirim.

SAHNEYİ ÇOK ÖZLEDİM

Şimdi neler yapıyorsunuz?

50 yaşındayım. kendimi profesyonel spora adadım ve spor salonlarında oryantal dans eğitimi veriyorum. Yurt dışı içi alınan birçok iş var, dans için gelen teklifler… Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 nedeniyle bu teklifleri kabul etmedim. İnşallah bu pandemi belası biter bende çok özlediğim sahnelere yeniden merhaba derim.

Oyuncu arkadaşlarınız ile görüşüyor musunuz?

Biraz önce de belirttiğim gibi beş yıl boyunca hiç kimse ile görüşemedim. Bazı oyuncu arkadaşlarım ile ancak telefonla görüşebliyoruz.

Sinemadan para kazandınız mı?

Öyle büyük paralar kazanamadım. Ben oyunculuğu para için yapmadım. Çünkü oyuncu olmayı istiyordum. Setlerde bulunmaktan keyif alıyordum. Modellikten ve sinemadan kazanamadıklarımı dansta kazandım.

Bize hiç unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız?

Tabiki Fas Kraliçesi’nin kızının doğum gününe gitmiştim. Sahneye çıkmıştım kraliçenin kızı kostümümü çok beğenmişti ve 1500 TL’ye aldığım kostümü benden 5000 TL karşılığında satın almıştı.

Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler Pervin hanım.

Ben teşekkür ederim Habib Bey