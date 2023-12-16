Merhabalar, sevgili dostlar

Günümüzün popüler gıdalarından ''Yulaf''ile bir tarif de benden gelsin sizlere..

Sağlıklı tahıl ürünleri arasında bulunan ''YULAF'',gluten içermeyen besin bileşimine sahip,antioksidan ve lifleri barındırmaktadır.Ve beta-glukan isimli eşsiz bir çözünür lif içermektedir.Yağ ve protein açısından da diğer tahıllara göre zengindir.Yüksek kan şekerini dengelediği için kilo problemi olanlar ve şeker hastası olanların tercihidir.Antidepresan etkisi bulunduğundan yorgunluk,stres gibi durumları da ortadan kaldırır.

Bunun yanı sıra bazı kişilerin dikkatli kullanması gerekir.Özellikle avenin duyarlılığı olanlarda ciddi reaksiyonlara sebep olabilir.Fazla tüketildiğinde ise alarjik belirtileri arttırdığı gibi,gaz ve şişkinlik problemleri ile çeşitli sindirim sistemi rahatsızlıklarına sebep olabilir.

Kısaca söyleyecek olursak da,her şeyi ölçüsünde ve aşırıya kaçmadan tüketmekte fayda var..Herkes kendi bedeninin tanımalı ve ona göre de besinlerden belirli zamanlar da yine belirli ölçülerde tüketmekte fayda vardır.

Şimdi gelelim tarifimize; gluten ve rafine şeker tüketmek istemeyenlerin bugünler de sıkça tükettiği yulaf ile inanın çok lezzetli bir tarif hazırladım.Ölçülerinde ve lezzetinde hiç tereddütünüz olmasın.bire bir hazırlandı ,tadıldı ve herkes tarafından beğenildi.

Haydi buyrun yulaflı gıdaları tercih edenler hemen deneyebilirsiniz...

• MALZEMELER:

• 18 ADET

• 20 ad Hurma

• 80 gr ceviz

• 60 gr kuru üzüm

• 80gr (3 dolu yemek kaş.) pekmez

• 60gr bal (2 dolu yem.kaş)

• 1 ad yumurta

• 1 kahve fincanı süt

• 1 ad Muz

• 1 çay kaş.tarçın

• 2 su bardağı az övütülmüş + 1/2 su bardağı tam öğütülmüş yulaf unu

• Yulaf unu toplam da 2,5 su bardağıdır.

• HAZIRLANMASI:

• Hurma ve kuru üzümleri sıcak suda 10 dakika ayrı kaselerde bekletin.

• Hurmaları az su ile rondoda püre haline getirin.

• Muz'u çatalla ezin.

• Bir kase içine hurma püresini,muzu alın.

• Kuru üzümleri sudan çıkarın süzdürün ekleyin.

• Süt,pekmez bal,iri doğranmış cevizler,tarçın ekleyip karıştırın.

• Yulafları rondo da öğütebilirsiniz,önce 2 su bardağı az öğütülmüş yulafları ekleyin ve 5 dakika bekletin.

• Daha sonra 1/2 su bardağı neredeyse un haline getirdiğiniz yulafı ilave ederek malzemeleri karıştırın.

• Ele gelmeyen bir karışım olacaktır endişe etmeyin.

• Muffın kaluplarınıza karışımı dondurma kaşığı ile yerleştirin.

• 175 derece de ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

• Çok lezzetli harika muffınler ikrama hazır..servis tabağına alabilirsiniz.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle...