Merhabalar sevgili dostlar. Bu hafta ''GaziAntep Mutfağı''dedik ve bir diğer tarifimiz yine önemli bir GaziAntep yemeği olan ''ŞİVEYDİZ''ile devam edelim.

GaziAntep kent mutfağına ait bir tencere yemeği olan ''ŞİVEYDİZ''bir diğer adıyla doğal antibiyotik...Tıp Dünyasının bile tavsiye ettiği yemeklerden birisidir.

Unesco'nun ''Yaratıcı Şehirler Ağı''na dahil edilen GaziAntep'e özgü Coğrafi işaretli yemeklerinden biri olup,GaziAntep Mutfağını da temsil eden sıralamaya girmiştir.

Kilis'in ''Sarımsak Aşı''ile karıştırılsa da ,Şiveydiz taze soğan taze sarımsak ile pişirilir ve üzerine tereyağ/nane gezdirilerek servis edilirken,''Sarımsak Aşı''için tane sarımsak kullanılarak üzerine de safran gezdirilir.

Ülke Mutfaklarımızın birbirinden zor ayırdığımız bu lezzetleri tadarak en güzeli hangisi demek inanın bazen çok zor..Her ilin coğrafi durumu ve kültürel yapısına göre değişen yemekler ,yüzyıllar içerisinde o bölgelerde hüküm süren medeniyetlerin de izlerini taşımakta..

GaziAntep Mutfağı çeşitliliği ile bizlere çok fazla seçenek sunmaktadır.

Haydi buyrun bu lezzetli yemeğimizi hep birlikte pişirelim.

MALZEMELER:

• 800gr Dana Kuşbaşı

• 1 kahve fincanı zeytinyağ

• 2 su bardağı haşlanmış Nohut

• 9 ad taze sarımsak (beyaz kısımları)

• 9 ad Taze soğan (beyaz kısımları)

• 1 lt su

• Tuz&Karabiber

HAZIRLANMASI:

• Düdüklü tencerenize zeytinyağını alın ve kızdırın.

• Etleri ekleyerek yüksek ateşte mühürleyerek kavurun.

• 1 lt su ,tu ve karabiber ekleyerek 30 dakika (takribi)pişirin.

• Haşlanan etinizi tencereye aktarın.

• Sarımsak ve soğanların beyaz kısımlarını verev olarak takribi 2cm olacak şekilde doğrayın ve tencereye ekleyin.

• Haşlanan nohutları da ilave edin.Tuzunu kontrol ederek ilave edin.

• Orta ateşte sarımsaklar ve soğanlar yumuşayana kadar pişirin.

• Bu arada suyunu da çekecektir.

SOS İÇİN:

• 1 ad yumurta

• 6 yemek kaşığı süzme yoğurt

• 1 kahve fincanı su

• 2,5 yemek kaşığı Un

HAZIRLANMASI:

• Bir kase içinde malzemeleri pürüzsüz kıvamda karıştırın.

• Yemeğin suyundan alarak alıştırın ve daha sonra tamamını yemeğe aktarın.

• 5 dakika sosu ile birlikte de pişmeye bırakın.

ÜZERİNE:

• 1 yemek kaşığı tereyağ

• 1 tatlı kaşığı Kuru Nane

• Yemeğinizi tabaklara aldığınız da üzerine kızdırılmış tereyağ da nane gezdirin.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...