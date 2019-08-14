Simge Ünal ile Son Dönem Modellik ve Dijital Dönüşüm Üzerine

Türkiye’de en çok iş yapan modellerden birisiniz bunun sırrı nedir ?
Bunun doğru kişilerle çalışmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Doğru işleri seçmenin her defileyi, çekimi kabul etmemenin önemine inanıyorum. Modelliğe başlarken özellikle doğru ajansla başlamak gerekiyor.
Yurtdışında da hem çalışmalar yapıyor hem tatil yapıyorsunuz Türkiye ile karşılaştırdığınızda ne tür gözlemleriniz var ?
Evet tatil planlarımda daha çok yurtdışını tercih ediyorum. Farklı kültürler tanımanın önemine inanıyorum. Modellik orada daha çok meslek olarak düşünülüyor. Bizim ülkemizde şu aralar hobi gibi görülmeye başlandı. Yurt dışında modelliğe daha profesyonel bakıldığını düşünüyorum.
Son dönemde defileler azaldı bunu nasıl yorumluyorsunuz ?
Son dönemde maalesef ülkemizdeki bütün sektörlerde durgunluk yaşanıyor. Bunun bütçeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Firmalar yeteri kadar reklam bütçesi ayıramıyorlar. Dolayısıyla geçtiğimiz senelerde olduğu gibi her hafta bir defile yapılamıyor. Benim tercih ettiğim defilelerde ve çekimlerde şimdilik bir azalma veya krizden etkilenme olmadı umarım bu şekilde devam eder
İnstagram tv ya da youtube ile ilgili çalışmalar planlıyor musunuz ?
Sosyal medya olarak instagramı daha aktif kullanıyorum. Youtube kanalı gibi bir projem şimdilik yok. Instagram üzerinden reklam işbirliklerine devam etmeyi düşünüyorum.
Dijital dönüşüm her geçen gün artıyor bunun sizin mesleğinize olan etkisi nedir ?
Firmalar sosyal medya reklamları için de modellerle işbirliği yapmaya başladılar. Sektörden çok alakasız firmalar bile marka işbirliği yapmak isteyebiliyor. Sosyal medya eğlenceli bir kazanç kapısı olarak görülmeye başlandı. Bunların olumlu gelişmeler olduğunu düşünüyorum.
Tatil planı var mı önümüzdeki günlerde ?
Önümüzdeki aylarda Fas’a gitmeyi planlıyorum. Tabii bunun için önce işlerden fırsat bulmam gerekiyorJ Özellikle Marrakech’i görmeyi çok istiyorum. Bir de Mısır var bu seneki tatil planlarım arasında.
KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?
Çok başarılı bir medya kuruluşu olduğunuzu zaten biliyordum. Son zamanlarda daha da çok takip etmeye başladım. Özellikle yaptığınız organizasyonları takip ediyorum.
Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?
Şu an bulunduğum konumdan oldukça mutluyum .aslında modellikle ilgili içinde bulunmak istediğim tüm projelerde yer aldım diyebilirim. Modellik dışında şimdilik başka bir gelecek planı yapmadım.Uzun yıllar daha devam etmeyi düşünüyorum.
Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Özellikle sosyal medya üzerinden çok olumlu mesajlar alıyorum. Herkese desteklerinden dolayı teşekkürlerJ