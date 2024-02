Bahar Alyanak ile Magazin Best

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi bölümünden mezun olduktan sonra aynı okulda Pedagojik Formasyon Eğitimi alarak öğretmenlik sertifikası almıştır. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk eğitimi almıştır. Ankara’da birçok ulusal kanalda ve sosyal medya platformlarında haber spikerliği, program yapımcılığı ve sunuculuk yapmıştır. TRT Kent Radyo’da müzik programı yapmıştır. TürkHaber Tv’de Magazin Best programını sunmaktadır. Hafta içi her gün saat 11.00’da ekrana gelen programda Bahar Alyanak Özde Sinem Çol ile birlikte güncel gelişmeleri magazini gündemi kültür ve sanatı kendilerine has üsluplarıyla değerlendirmekte izleyiciye farklı bakış açıları sunmaktadır. Programın gece 01.00’de kaçıranlar için tekrarı yayınlanmaktadır. Bahar Alyanak ile Özde Sinem Çol’un programdaki uyumu dikkat çekmektedir. İki tecrübeli sunucu programla izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştır. Bahar Alyanak her programda şıklığı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Magazin Best yeni yılda da hafta içi her gün saat 11.00’da Türk Haber Tv’de..

Sunucu, Moderatör, Eğitimci, Influencer İpek Dağıstanlı

İpek Dağıstanlı 1979 İstanbul doğumludur ve Koç burcudur. Okul Öncesi Öğretmenliği Mezunu, Çocuk Gelişimi Yüksek Lisanslı Ulusal ve Müzik kanallarında program sunuculuğu Yapmıştır. Number 1 tv, Best tv, Star tv, Kanal D, Ntv, Habertürk çalıştığı kanallardan bazılarıdır. Sosyal yönü kuvvetli, iletişimde olmaya bayılan, teknoloji meraklısı, paylaşmak için dünyaya gelmiş, Emir ve Almir’in annesi kısacası meraklı mı meraklı… “Çünkü bitmeyen bir merak yaşlanmamak için en önemli ilaçtır!” fikrindedir. Özel ve kamu sektörü lansmanlarda özel etkinlik ve protokollerde sunuculuk, moderatörlük yapmaktadır. Anne&Çocuk dergilerinde genel yayın yönetmenliği ve köşe yazarlığı ( Baby&You , Mother &Baby) yapmaktadır. Aktif sosyal medya kullanıcısı olarak marka işbirlikleri yapan dijital içerik üreticisidir. Ebeveyn ve Aile Koçluğu Sertifikası, İlişki ve evlilik danışmanlığı sertifikasına sahiptir. Eğitim, sağlık, çevre alanlarında sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Mother&Baby Etkinlik Direktörü, Köşe Yazarıdır. Baby&You dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır. Y o u t u b e p r o j e s i M i g r o s t v İ y i g e l e c e k e l ç i l e r i’nin M o d e r a t ö rlüğünü yapmıştır. Bugüne kadar hazırlayıp sunduğu programlar Kanal D Hem Kadın Hem Anne , NTV Adım Adım Sağlık , Habertürk- İyi Yaşam. İpek Dağıstanlı alanındaki yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün programları , vizyonu , güçlü iletişimi , özel etkinlik ve protokol sunumlarındaki başarısı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle İpek Dağıstanlı gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber spikeri Meryem Şahan

Meryem Şahan ilköğrenim ve lisenin ardından yapmayı çok istediği iş olan medya ve iletişime de uygun olan Selçuk Üniversitesi Gazetecilik bölümünü tercih etti. Buradan başarıyla mezun oldu. Mesleki yaşamına daha öğrencilik yıllarındaki staj ve çalışmalarıyla başladı. Medyaya dair kamera önü kamera arkası işin mutfak kısmı da dahil olmak üzere her alanda görev yaptı. Ün Tv’de Muhabir ve sunucu olarak yer aldı. Hürriyet Gazetesi’nde editör olarak çalıştı. Ordu Altaş Tv’de Muhabir ve sunucu olarak çalıştı. BBN Türk’te ve Show Tv’de Haber Muhabiri olarak Samimi Haber’de Muhabir ve sunucu olarak çalıştı. Son olarak BengüTürk Tv’de haber spikeri olarak çalışmaya başladı ve çalışmalarını sürdürmektedir. Meryem Şahan çocukluk hayali olarak nitelendirdiği medya sektöründe yıllardır çalışmalarını sürdürmektedir. Okumayı araştırmayı ve takip etmeyi çok sevmektedir. Hayatı boyunca her zaman ve her koşulda azimli, istikrarlı ve kararlı oldu. İlk sektörel deneyimi üniversite televizyonunda oldu. Medya sektörünün mutfağıyla orada tanıştı. Rejiden sahaya birçok alanda tecrübe edindi. Aynı zamanda sahne sanatları topluluklarında ve birçok projelerde yer alarak ekip ruhunu kavrayarak ekip çalışmalarında hem organize olabilmenin hem de birçok sorumluluk alabilmenin bilincine vardı. Bu tecrübeler sayesinde her gün bir adım daha ileriye gitti ve bu sektörde uzmanlaşmaya devam etmektedir. Meryem Şahan bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün haberciliği , gazeteci yönü , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Meryem Şahan tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Ankara’da Daniska Sanat Merkezi'nde kadın erkek ilişkilerine dair yapılan butik gösteriye müthiş ilgi!

Usta sanatçı Cem Özer’in yanı sıra, yazar ve sunucu Kıvılcım Kalay, yaşam koçu Derya Uğurlu’nun bir arada olduğu, sınırlı sayıda şanslı izleyiciyle samimi bir ortamda gerçekleşen gösteriyi izleyenler; hem eğlendi, hem dertleşti, hem de ufuklarını genişletti. Ustadan öğrendiğimiz en önemli şey; bu işin küfürsüz de yapılabileceğiydi diyen Kıvılcım Kalay ve Derya Uğurlu izleyicilerden tam not aldı. Kadın erkek yaradılışından bu yana ilişkiler başımıza hep dert oldu, madem ne onunla ne onsuz yapamıyoruz, düğümleri çözelim, çözerken de hem öğrenip hem gülelim istedik diyen yetenekli hanımlar, " Doğaçlama olduğundan her gösteri farklı olacak, bu sebeple hiçbir gösteri diğeriyle aynı olmayacak" diye sözlerini bitirdi. Usta sanatçı, ilk kez sahneye çıkan partnerleri için övgü dolu sözler söyledi. “ Bu işi mutlaka sürdürmelisiniz, enerjiniz muhteşem “ derken bu gösterinin mükemmel organizasyonunda önayak oldukları ve gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

Tescilli güzel Sibel Demiralp’ten doğum gününde 50 öğrenciye eğitim bursu

The Queen of Eurasia da birinci olan ilk ve tek Türk Kızı Sibel Demiralp geçtiğimiz 12 Şubat’ta 28.yaş gününü kutladı. Modelliğin yanı sıra iş dünyası ve oyunculukla ilgili de çalışmalarını sürdüren tescilli güzel Sibel Demiralp özellikle sosyal sorumluluk çalışmaları ile de öne çıkıyor. Sokak hayvanlarına dair önemli projeler yapan deprem bölgesinde farklı yardımlar ve deprem bölgesi konteyner kentlere kitap bağışlarında bulunan Sibel Demiralp her özel günü sosyal sorumluluk anlamında da bir fırsata dönüştürmeyi sürdürüyor. Sibel Demiralp doğum gününde de bu güzel günü 50 öğrenciye burs vererek çok anlamlı hale getirdi. Doğum gününde şıklığı ve güzelliğiyle dikkat çeken Demiralp sevdikleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken bu vesile ile öğrencilere burs verecek olmanın da mutluluğunu yaşadı.

41.SANAT YILI ANISINA SALİH TURHAN BESTELERİ (TÜRKÜ-ŞARKI-MARŞ) (2023)

Sanatçı Salih Turhan’ın 41 yıllık profesyonel ses sanatçılığı yanında 2003 -2023 yılları arasında çoğu farklı makam ve tartıma tabi halk müziği tarzında türkü ile Şarkı ve Marş formunda bestelediği eserlerin notalarından oluşmaktadır. Kitapta yer alan 153 türkü, 2 şarkı ve 4 kurum marşının sözlerinde 25 adedinin sözleri de Salih Turhan’a ait olup Victor Hugo’dan Yunus Emre’ye Pir Sultan’dan Azerbaycan’ın meşhur klasik şairi Eliağa Vahid ile birlikte farklı temaları işleyen 85 ayrı şair ve ozandan istifade edilmiştir. Yine bu çalışma Salih Turhan’ın ifadesi ile “halk müziği illa ki folklorik oluşum sürecine tabi olmalı halk müziğinde beste olmaz/olamaz diyenler için de cevap anlamı taşıyor” diye not düşüyor kendisi.

HARPUT-ELAZIĞ’A DAİR ŞEHRENGİZ TÜRKÜLER (2023)

Salih Turhan tarafından hazırlanan kitapta; “Şehrengiz”e dair önemli yazılarla birlikte yine beş bin yıllık kadim tarihe sahip olan ve birçok kültürü-uygarlığı değişik yollardan bugüne kadar sırtında taşımış “Harput” ve onun yaklaşık yüz elli yıllık mirasçısı “Elazığ” adına doğrudan methiye olarak ya da dizelerinde sözcük olarak “Harput”un ve “Elazığ”ın söz edildiği, çoğu türkü bir bölümü de şarkı ve marştan oluşan anonim ve özel beste özelliğine haiz toplam 151 notalı eser yer almaktadır. Kitap ELFED (Elazğ Dernekler Federasyonu) adına ST Prodüksiyon yayını olarak yayımlanmıştır. Tematik bakımdan Türkiye’de ilk yayındır.

NOTALARIYLA TAŞ PLAK TÜRKÜ KÜLLİYATI / 1001 TÜRKÜ (1-2-3) (2023)

Salih Turhan, Gürsoy Babaoğlu ve Abuzer Akbıyık tarafından hazırlanan eser; “Notalarıyla Taş Plak Türkü Külliyatı / 1001 Türkü” başlığıyla 3 cilt hacminde ve 3 bölümden oluşmaktadır. Yapımı 1900’lü yılların başından 1960’lı yılların sonuna kadar devam eden Taş Plak repertuvarını içermekte olup; 1. Cilt / 1. Bölüm: Türkçe, İngilizce Ön Söz,1.Cilt Repertuar İndeksi ile değerli akademisyen ve araştırmacıların taş plak tarihi, kültürü ve geleneğine dair makale, araştırma yazıları, gramofon ve plak görselleri yer almaktadır. 1. Cilt / 2. Bölüm: Biyografiler İndeksi ile taş plağa okuduğu eserlerle kitapta yer alan 172 ses sanatçısının fotoğraflı biyografileri sunulmaktadır. 1. Cilt / 3. Bölüm: Taş plak kayıtlarından hareketle notaya alınmış ve plaktaki başlıklarına göre alfabetik (AB) sıralı 250 türkünün dijital notasyonu yer almaktadır. 2. Cilt: Bu ciltte yer alan Repertuvar İndeksi ile plaktaki başlıklarına göre alfabetik (C-K) sıralı 375 türkünün dijital notası yer almaktadır. 3. Cilt; Bu ciltte yer alan repertuar indeksi ile plaktaki başlıklarına göre alfabetik (K-Z) sıralı 376 türkünün dijital notası yer almaktadır. Bu kitap aynı zamanda halk müziği halk bilimi, halk edebiyatı üzerine araştırma yapan icra ve eğitim kurumları ile bu alanda çalışan icracı, pedagog, akademisyen ve araştırmacılar için önemli bir kaynak özelliği taşımaktadır. Toplam 1560 sayfadan oluşan kitap ST Prodüksiyon yayını olarak yayımlanmıştır.

SALİH TURHAN’A 41.SANAT YILI ARMAĞANI (2023)

Folklor Araştırmacısı Abuzer Akbıyık tarafından hazırlanan kitap; TRT Kökenli Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet THM Korosu Sanatçısı Salih Turhan’ın 41 yıllık profesyonel ses sanatçılığı yanında 1982 - 2023 yılları arasındaki sanata dair hayat serüveni kapsamaktadır. Farklı hacimlerde 14 bölümde hazırlanan kitapta, Salih Turhan’ın halk müziği alanında TRT Erzurum Radyosunda başlayıp, Radyo sanatçılığı, Folklor Araştırmacılığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara, İstanbul Devlet THM Korolarındaki hizmetlerine paralel yürütmüş olduğu araştırma, derleme, beste, yayın, yazarlık ve eğitim çalışmaları hatıra yazıları ve fotoğraflar eşliğinde sunulmaktadır. Tüm bunların yanında Salih Turhan’ın özel ünsiyette bulunduğu sekiz akademisyen ve araştırmacı tarafından armağan olarak kaleme alınan halk müziğine dair 8 makale yer almaktadır. Söz konusu kitap, özellikle halk müziği alanında idealist ruhla yol olmak isteyen gençler için rol-model alınabilecek bir çalışmadır diyebiliriz.

Çakal Zuzu

Duygu Engin’in Çakal Zuzu adlı kitabı Pembe Fil Yayınları’ndan çıktı. Kitap tanıtım bülteninde şu cümlelerle aktarılıyor. “Bazen olduğumuzdan farklı görünmek isteriz. Oysaki buna gerek yoktur. Zuzu'nun macerası, bizi kendimiz olmaya ve gerçek değerlerimizi korumaya teşvik ederken aynı zamanda dostluğun ve samimiyetin gücünü de vurguluyor. Bu hikayeyle kendiniz olmaya ne dersiniz?”

Yazar DUYGU ENGİN Hakkında

1994 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Şehit Öğretmen Mehmet Fidan Okulunda Okudu. Ardından Tekirdağ Çorlu Meslek Yüksekokulunda Gıda Teknolojisi Bölümünü tamamladı. Namık Kemal Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı, ancak buradaki öğrenimini yanda bıraktı Bahçeşehir Üniversitesinde Çocuk Gelişimi Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aile Danışmanlığı ve Uzman Öğreticilik sertifikaları alarak danışmanlık ve özel eğitimde öğretmenlik yaptı. Şu anda İstanbul'da bir rehabilitasyon merkezinde öğretmenlik yapmaktadır. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünde önlisans eğitimi almaktadır. Yazı alanında birçok yarışmada çeşitli ödüller alan yazar halen çocuk kitapları kaleme almaya devam ediyor.