Pınar Tuba Biçmen’e Uluslar arası Ödül

Resim Sanatçısı Pınar Tuba Biçmen başarısını Türkiye sınırları dışına taşıyarak uluslar arası alanda çok saygın yeri olan bir ödülün sahibi oldu. Pınar Tuba Biçmen The Emirates – Apa Award töreninde "Figurative symbolism" dalında, The Emirates IPA sanat ödülünü aldı. Bu önemli etkinlik Artventure Art & Design magazine ve Paramount Hotel işbirliği ile düzenlenen uluslararası bir organizasyondu. Jüri: Alex Rios, Ahmad El Serafi, Seth Benzel, Ahmad Al Awadhi idi. Pınar Tuba Biçmen’in de eserlerinin yer aldığı bu özel etkinlikte 2-10 Mart arasında sergi gerçekleştirildi. 10 Martta da Dubai'nin tanınmış simaları ve sanat otoritelerinin de katılımı ile ödül töreni gerçekleşti. Pınar Tuba Biçmen ödüle dair “İnanılmaz heyecanlandım törende. Hem ülkemi böylesi uluslararası bir organizasyonda temsil ediyor olmaktan hem de ödüle layık görülmüş olmaktan dolayı çok mutluyum.” Diye konuştu. Başarısını uluslar arası alanda da bu ödülle tescilleyen Pınar Tuba Biçmen önümüzdeki günlerde yeni projelerinin de olacağını belirtti.

Resim Sanatçısı Yağmur Barkalı

9 Nisan 1990’da İstanbul’da doğdu. Resim yapmayı çocukluğundan beri çok sevmektedir. Fakat sanat yolculuğu lise yıllarında resim yarışmalarında aldığı birincilikler ile başladı. Ancak babasının rahatsızlığı sonucu güzel sanatlara devam edemeyip üniversitede İstanbul Aydın Üniversitesi Tasarım basım yayım bölümü mezunu oldu. Çeşitli meslek dalları ile ilgilense de kendini bulduğu kendine döndüğü yer ve tutkusu her zaman resim oldu. Resimler ise bu tutkunun eserleridir. Genel olarak realistik çalışmayı benimsemiş olsa da her türde resim yapmayı ve kendini her türde denemeyi sevmektedir. Mümkün olduğunca ruhunu resim konusunda genişletmeye, hep daha iyisini daha manalısını yakalamaya çalışmaktadır. Resim yeteneğinin annesinden geldiğine inanmaktadır. Annesinin normal mesleği terzilik olsa da kendini bildi bileli annesi de resim yapmaktadır. Yeteneğin bir kısmının gen ile alakalı olduğunu fakat geliştirmenin kesinlikle kişinin isteği çabası ile ilerlediğini düşünmektedir. Şuan genel olarak fluidart üzerine yaptığı realistik insan ve hayvan portreleri ile ilgili pozitif geri dönüşler almaktadır. İster istemez bu yönde daha çok evriliyor ve çalışmalarını buna uygun sürdürmektedir. Cihangir’de bir Art galeri ile çalışan ve bugüne kadar online de olmak üzere 2 karma sergiye katılan Yağmur Barkalı sipariş üzerine de resim çalışmaları yapmaktadır. Bu nedenle çok resim biriktirememiştir. Resimleri çok sevilerek satın alınmaktadır. Gelecekte Kişisel resim sergisi projesi bulunmaktadır. Yağmur Barkalı resim alanındaki eşsiz yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü resim tarzı , özgün eserleri , güçlü iletişimi , sanatçı yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Yağmur Barkalı tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

BYÖZER WEDDİNG KURUCUSU ÖZNUR ÇELİK

Öznur Çelik 1990 doğumlu 6 kardeşten en küçüğü çok vefakar bir annenin evladı olarak büyümüştür. Küçük yaşta babasını kaybedince annesine destek olmak için okuldan sonra çalışan bir öğrenciydi. Hayatın zorluklarını o dönemde görmüştü. Bu zorluklar onu her türlü duruma karşı çok güçlü bir karakter haline getirmişti. Kendisi de her zaman güçlü bir karakteri olduğuna inanıyordu. Polis Akademisi Sınavlarını başarıyla kazanmıştı. Fakat ailesinin ekonomik koşulları nedeniyle bu eğitime devam edememişti. Lise yıllarında bile çalışmak zorundaydı. Liseden mezun olur olmaz tümüyle çalışma hayatına yöneldi. İçinde ukte kalan eğitimine yönelik Anadolu Üniversitesi’nde açıköğretim eğitimine halen devam etmektedir. Annesini idol olarak gören Öznur Çelik her daim kadınların gücüne inanmıştır. Öznur Çelik’in sektördeki ilk adımları ise pastacılıkla olmuştur. İlmek ilmek adım adım sektörde ilk adımdan bugünlere gelmiştir. İlk olarak evinden pasta satışları yapmıştır. İlerleyen safhada söz nişan kına organizasyonları yaparak devam etmiştir. Güçlü bir kadın girişimci olarak iş aşkı ile işlerini giderek büyütmüştür. İlk olarak küçük bir dükkan açmıştır. Sonrasında kendi markasını kurarak byözer wedding markası ile davet organizasyonu alanında faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. 2023’te Balo davet düğün salonunu açmıştır. 2024’te ise yeni bir düğün salonu daha açmak üzeredir. İşini aşk ile yapan Öznur Çelik aşkına işini karıştırmaktadır. Evet doğru duydunuz kendi ifadesi ile işine aşkı değil aşkına işini katarak işinde en iyisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Öznur Çelik’in Çalışma prensiplerinden en önemlisi iş ortaklarına ve çalışanlarına çok değer vermesidir. Onları çalışan gözüyle değil görmemektedir. Onları emekçi arkadaşları olarak değerlendirmektedir. Bu işte başarılı olabilecek savaşçı ve güçlü bir ekip kurmuştur. Öznur Çelik bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü prensipli iş tarzı , özgün mekanları , vizyonu , girişimci yönü , güçlü iletişimi , sadece ByÖzer wedding’te görebileceğiniz emsalsiz detaylar , etkinlik ve organizasyon dünyasına kattığı yenilikler , mekanlarındaki görsel olarak da hatırda kalan iz bırakan detayları , özel günlere dair akla gelebilecek her detayın düşünülmüş olması gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Öznur Çelik tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Themis’in Kurucusu Avukat Gurbet Bilbay

Gurbet Bilbay Mardin’de doğdu. Matematikte derece yaptı. Liseyi 3.lükle bitirdi. 2011 yılında Ankara Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yerleşti .2017 yılında buradan başarıyla mezun oldu. 2019 yılında kendi Hukuk ofisini kurdu .Themis hukuk ofisi faaliyetlerini sürdürmektedir. Themis Adalet kraliçesi demektir Gurbet Bilbay Özellikle mağdur kadınların sesi olsun istemiştir. 2021 yılında Hukuk ofisiyle aynı isimde Annesi adına Güzellik Salonu ve Emlak ofisi de kurmuştur. Çalışan olarak özellikle Adli yardımdan gelen mağdur kadınları seçmiştir. Onlara iş imkanı sağlamıştır. Şimdilerde Güzellik Salonu olarak 3. Şubeyi kurmak üzeredir . Gurbet Bilbay kurumlarında Özellikle Adalete hizmet veren Hakim Savcı Avukatlar Jandarma TSK Emniyet Cezaevi personeli Adliye Personellerine %25 indirim yapmaktadır. Adalete hizmet verenlere protokoller imzalayıp indirim yapmıştır. Yakında Bunu Türkiye genelinde yapmak istemektedir. Hukuk alanında Mardin ve İstanbul’da irtibat ofisi kuran Gurbet Bilbay 81 ilden dava dosyası almaktadır. Bu dosyalar nedeni ile çoğu ile gitmiştir. Gurbet Bilbay bugüne kadar pek çok sosyal sorumluluk projesinde adalete dair hak arayışında görev almış öncü olmuştur. Buna pek çok örnek verilebilir. Bu çalışmalarında zaman zaman medyayı da etki gücünden de faydalanmak için kullanmıştır. Son olarak SMA hastası bir bebeğe yardımcı olmaktadır. Hayvanseverliği de öne çıkan Gurbet Bilbay 8 kedi sahibidir. Hayvanlarla ilgili olan dosyalara yardımcı olmaktadır. Hayvan hakları komisyonunda aktif rol almaktadır. Gurbet Bilbay ileride Themis Adında Vakıf kurmayı planlamaktadır. Kalemi de çok güçlü olan Gurbet Bilbay Kitap yazmayı düşünmektedir. Şu an zaten deneme tarzı yazılar ve şiir yazmaktadır. Gurbet Bibay hukuk ofisine de adını verdiği Themisi şu şekilde anlatmaktadır. : “THEMİS HEYKELİ Neden KADIN ? Kılıç” adaletin verdiği cezaların caydırıcılığını ve gücünü, “Terazi” adaleti ve bunun dengeli bir şekilde dağıtılmasını simgeler. “Kadın” ve “Bakire” olması bağımsızlığı ifade eder. Ayrıca kadının gözü bağlıdır. Bu da tarafsızlığını simgeler. erkeğin fiziksel gücünün karşısında adaletin bir kadın tarafından dağıtılması dengelerini yerine oturtmaya yardımcı.... ayrıca kadın merhameti, doğurganlık vs gibi nedenleri de var tabi adaletin bir tanrıça ile sembolize edilmesi.Tüm Mağdur kadınların sesi olsun istedim .Adli yardımdan gelen ,boşanma sürecinde olan ,Ekonomik özgürlüğü olmadığı halde eşinin yaptığı tüm Adaletsizlikler karşısında dik duran Kadınların yanındayız.Themis yazan her yerde Mağdur kadınlara iş imkanı sağlamak ve yardım etmek için Themis bir köprü görevi görmektedir .Sizde destek olun Ayrıca tüm Adalete hizmet veren Adliye Çalışanları ,Cezaevi Personeli ,Hakimlerimiz, Savcılarımız, Avukatlarımıza Tüm işlemlerde %25 indirim fırsatı söz konusudur. Themis Hukuk ofisi , Emlak Ofisi ve güzellik merkezlerinin kurucusu Gurbet Bilbay bu alanlardaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü avukatlık tarzı , özgün projeleri , hukukçu yönü , sosyal sorumluluk konularındaki hassasiyeti , vizyonu , güçlü iletişimi , girişimciliği gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Gurbet Bilbay tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Avukat Ayşen Muştu

Ayşen Muştu, 1982 yılında İstanbul doğdu. Ayşen Muştu, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005 yılında mezun oldu. Muştu, 17 yıldır İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapıyor. Dublin International University de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde yüksek lisans yapmaktadır. Kadın ve çocuklara karşı istismar davalarına hassasiyet gösteren avukatlar arasında yer alan Ayşen Muştu, ağırlıklı olarak İş ve Aile Hukuku, Gayrimenkul, Mirasçılık, İdari ve Ceza ,şirketlere hukuki danışmanlık ,ticari davalarda ve uluslararası alanda hizmet veriyor. Çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet davalarında öncülük etmekle bilinen Ayşen Muştu gönüllü olarak birçok davaya da müdahil olmuştur. STKların da hukuki süreçlerin de tam destek sağlayarak birçok vatandaşın gönlünde taht kurmuştur. Cumhuriyet Halk Partisinde siyasi hayatına devam etmekte olup partisi ile ilgilide birçok projede gönüllü olarak partisinin yanında hizmet vereceğini bildirmektedir. Ayşen Muştu yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü iş tarzı , özgün projeleri , güçlü iletişimi , vizyonu , hukukçu yönü , sosyal sorumluluk konularındaki hassasiyeti , duyarlılıkları gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve adaletçi yönü ile dikkat çekmektedir. Ayşen Muştu tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Model Umut Kızılkaya

Umut Kızılkaya 26 yaşındadır. İstanbul Beyoğlu’nda doğdu.2 kardeş olan Umut Kızılkaya’nın çok sevdiği bir ablası vardır. Kendini son derece pozitif ve çok yönlü olarak tanımlamaktadır. Ayrıca her zaman daha iyisini arzulayan bir yapıya sahiptir. Yaşam boyu sporun içinde kalmaya gayret etti. Voleybol, futbol, yüzme gibi sporların yanı sıra, yaklaşık 8 yıldır fitness ile ilgilenmektedir. Bu bağlamda Nişantaşı Üniversitesi Besyo 4. sınıf öğrencisidir. Umut Kızılkaya 1 senedir modellik yapmaktadır. Çeşitli projelerde ve defilede boy göstermiştir. Umut Kızılkaya bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modellik tarzı , özgün yüzü , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve karizması ile dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yazar Deniz ÜSTÜNDAĞ

Yazar Deniz Üstündağ 1976 İstanbul doğumludur. Aslen Konya Ereğlilidir. Erciyes Üniversitesi Elektrik Bölümü mezunudur. Evli ve 15 yaşında bir erkek çocuğu vardır. Özel bir şirkette Pazarlama Yöneticisi olarak çalışmaktadır.Deniz Üstündağ’ın ŞİRAZE ilk romanıdır. Kadınların yaşamış oldukları zorlukları ve hayat mücadelelerini anlatan gerçek hayat hikayelerinden kurgulanmış bir eserdir. Şiraze DLS yayınlarından çıktı. 633 sayfadır. Kitap tanıtım bülteninde arka kapağındaki şu cümlelerle aktarılıyor : “ Bu metropol şehirde gecenin zifiri karanlığı sürekli günahlara gebeydi. Düzen bozulmuş, doğru ile yalan bir tezgâhta pazarlanır hâle gelmişti. Kurtlar uyurken çakalların vadiye inip dans ettiği zamanlar görülmüş, ne var ki dansın büyüsüne kapılan vadinin sakinleri oyunu sezememişti. Kısacası bu koca şehir, her türlü oyunun oynandığı bir sirk gösterisi hâline gelmişti.Bu oyunları izleyenler ise özellikle sihirbazların illüzyon gösterilerinden çok keyif alıyor, çılgınlar gibi alkış tutmaktan yorulmuyorlardı. Ama bilmiyorlardı ki perdenin arkasındaki hakikat hiç de öyle değildi. Yanlış olan bir şeyler vardı ve birileri bu oyunlara, “Dur!” demeliydi. Gösterinin kralı, kırmızı halı serili merdivenlerden tüm ihtişamıyla inerken herkes gözlerinin içine sevgi ve hayranlıkla bakıyordu. Birisi hariç hiç kimse gözlerinin ardındaki büyüleyici sırrı göremiyordu. Ve herkesin içinden sıyrılıp orta yere gelerek, “Durun!” diye bağırdı. “Yeter artık!” dedi isyan edip sorgularcasına… Ağzından ateş püskürten gösterici, elindeki ateşli çubuğu bıraktı. Aslan terbiyecisi, elindeki kırbacı yere attı. Sihirbaz, şapkasından çıkardığı beyaz güvercini elinden kaçırdı. Elindeki uzun çubukla gerilmiş ipin üzerinde yürüyen kız, olduğu yerde kaldı. Hepsi, birden geceye isyan edercesine bağıran kıza odaklandı. Hazır mısınız bir şehrin gizemli hikâyesine? Ve bir İstanbul efsanesine…” Deniz Üstündağ bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü yazı tarzı , özgün eseri , vizyonu , güçlü iletişimi ve kalemi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve edebiyata hakimiyeti ile dikkat çekmektedir. Deniz Üstündağ tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber Spikeri , Program Sunucusu , Muhabir Ayşegül Kuşkaya

17 Ekim 1997’de Sivas’ta doğdu. Liseye kadar Sivas’ın kangal ilçesinde yaşadı . Ayşegül Kuşkaya çok küçük yaşlardan itibaren haberci ve spiker olmak istiyordu. Küçük Yaşlarda buna dair şu anısını anlatıyor. Ayşegül Kuşkaya 6.sınıfta çamurlu yollardan okula giderken yeni belediye başkanı seçilince daha o yaşta özgüveniyle belediye başkanına bu sorunu aktarmaya gidiyor. Başkana okula gidemediklerini çamuru yolların kötülüğünü anlatıyor. Bunun üzerine küçük Ayşegül’ü dinleyen belediye başkanı ne olmak istediğini soruyor. Daha o günlerde kararını vermiş olan Ayşegül Kuşkaya gazeteci olmak istiyorum diyor. Bu görüşme sonrası bir hafta içinde okul yolları da yapılıp Ayşegül Kuşkaya eğitimine devam ediyor. Üniversite için Giresun Üniversitesi Medya ve iletişim bölümünü okul 3.sü olarak başarıyla tamamladı. Sonrasında 2020’de Vizyon58 Tv’de Haber müdürü olarak mesleğe başladı. Burada hafta sonu haberlerini sundu. İlk spikerlik ve ekran deneyimini burada yaşadı. Sonrasında bir süre sektöre ara verip Maden Firmasında çalıştı. Sonrasında tekrar meslek aşkıyla basın sektörüne döndü. Sivas Ekspres gazetesinde göreve başladı. Burada hem muhabir hem spiker hem de editör olarak çalışmaktadır. Hafta içi her gün Ana Haber bültenini sunmaktadır. Haftada bir günde Sağlık Gündemi adlı programı hazırlayıp sunmaktadır. Bu alandaki kişisel gelişimi anlamında çalışma deneyim ve eğitimlerini de sürdürmektedir. Ayrıca Gelinlik modelliği de yapmaktadır. Ayşegül Kuşkaya bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün haberciliği, güçlü iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Ayşegül Kuşkaya tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sunucu ve Spiker Helin Kaplanseren

Helin Kaplanseren aslen Bingöllüdür. Bingöl doğumlu olup Bingöl Anadolu lisesinden mezundur. Sonrasında Nişantaşı Üniversitesi’nde Hemşirelik Bölümünü tercih etmiştir. Halen bu eğitimini sürdürmektedir. Nişantaşı Üniversitesinde eğitimiyle beraber 1.5 yıldır özel bir hastanede stajyer olarak hemşirelik yapmaktadır. Akrep Burcu’dur. 2015 tenis yarışmasında 1.lik ve voleybol takım şampiyonluğuyla birlikte judo ve güzel sanatlara ilgisi devam etmektedir. Tiyatro ve şiir yarışmalarında birçok başarıyla birlikte bu alanlarda eğitim verdiği zamanlar olmuştur. Hayvanlara ve özellikle atlara büyük bir ilgisi söz konusudur doğayla iç içe olmayı heyecan verici aktiviteler yapmayı çok sevmektedir. 6 Şubat depreminde Hatay Antakya bölgesinde sağlık ekibi olarak görevde bulunarak birçok arama kurtarma çalışmasında yer aldı. Sosyal bir kişiliği olmasıyla birlikte renkli bir dünyaya sahip olduğunu ifade etmektedir. Çok net ve istikrarlı bir şekilde hedeflerini adım adım gerçekleştireceği bu yolda ilk hayali olan “sağlık olsun” programında ilk hedefine imza atmış bulunmaktadır. Medya sektörüne ilk bu programla giriş yapıp çok sürpriz projelerle çalışmalarını sürdürecektir. Helin Kaplanseren hem sağlık hem sunuculuk anlamındaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün programcılığı , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Helin Kaplanseren tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.