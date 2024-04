Model Duygu Çakmak

1995 İzmit doğumlu Duygu Çakmak, Tuncelili 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. Bir ablası bir de küçük kardeşi vardır. İlkokulu ve liseyi İzmit'te okuyan Duygu Çakmak, daha sonra yerleştiği İstanbul'a yerleşti. Sakarya Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler bölümünden mezun olan Duygu Çakmak, İstanbul Üniversitesi'nde pedagojik alanında formasyon almıştır.Ayrıca Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitiminden mezun oldu. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Duygu Çakmak, amatörce başladığı modelliğe 2019 yılından beri profesyonel olarak devam etmektedir. Oyunculuk alanında kendini geliştiren Duygu Çakmak, ayrıca yönetmen Avni Kütükoğlu'ndan oyunculuk dersi almıştır. 2019 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katıldı, finalist oldu ve Doğ yüce en iyi model ödülünü aldı. 2020 Şubat ayında İstanbul'da düzenlenen Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey yarışmasında dereceye girdi. Duygu Çakmak, 2020 yılında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da organize edilen ve 43 ülkeden yarışmacıların yer aldığı uluslararası güzellik yarışması Miss Globe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Lübnan'da düzenlenen Miss Europe 2021'e katılan Duygu Çakmak, yarışmadan üçüncülük almıştır.4 Yıldır modellik yapmaktadır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.Aslen Tuncelili olan Çakmak, Munzur Dağı'nda verdiği pozlar ile dikkatleri üzerine toplamış ve dağların artık teröristlerin değil modellerin yeri olduğunu ifade etmişti. Tunceli’de yaptığı moda çekimi ile Doğu Anadolu tanıtımına başka bir bakış açısıyla yeni bir boyut kazandırdım. 4 yıldır modellik yapmaktadır. Türk model olarak Uluslararası bir çok projede yer aldı. 14.Altın Başarı Ödülleri’nde Yılın En İyi Modeli ödülünün sahibi oldu. Son olarak Hostesi her daim çok merak edilen Efsane Yarışma Çarkıfelek’te Cem Davran’ın sunduğu yarışmada Hostes olarak yer almaktadır. Yarışma her hafta sonu Tv8’de yayınlanmaktadır. Duygu Çakmak yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modellik tarzı , özgün yüzü , vizyonu , güçlü iletişimi oyuncu ve sunucu yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve tescilli güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Duygu Çakmak tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Gözde İşbilir’den Mardin Moda Haftasında “MAHMA” Defilesi

Aydın Açık tarafından düzenlenen Afweu Mardin Moda haftası etkinlikleri kapsamında 7-8 Mart’ta Mardin Maridin Otel’de Gözde İşbilir “MAHMA” defilesini gerçekleştirdi. Gözde İşbilir’in Birinci gün 18 ikinci gün 19 olmak üzere toplam 37 tasarımı defilede yer aldı. Gözde İşbilir’in Kızının adından hareketle Mahma ismini verdiği defilesinde daha çok Avantgarde tasarımları sergilendi. Mardin Moda haftası etkinliklerinde moda dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Gözde İşbilir modaya getirdiği yeni soluk ve eşsiz tasarımlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Tasarımlarında geçmiş , bugün ve geleceği sentezleyen kendine özgü tasarımları , özgün kıyafetleri , mükemmeliyetçi yapısıyla dikkat çeken Gözde İşbilir defilelere özel giydiği şık kıyafetleri , pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekti. Tüm bu nitelikleriyle Gözde İşbilir gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber Spikeri , Sunucu ve Oyuncu Ayşegül Yılmaz

Ayşegül Yılmaz, Mersin’in Anamur ilçesinde 1992 yılında dünyaya geldi. İlkokulu Anamur’da, ortaokulu Kocaeli Gebze’de okudu. Ailesinin iş durumlarından dolayı liseyi tekrardan Anamur’a dönerek okudu; fakat adaptasyon sürecinden dolayı açık öğretim lisesinden bitirdi. Hem okuyup hem de kurumsal firmalarda çalışıp genç yaşta profesyonel hayata atıldı. Pazarlamanın çeşitli alanlarında yöneticilikle devam eden kariyerine 3 üniversite sığdırırdı. Anadolu üniversitesi Spor Yöneticiliği, Atatürk Üniversitesi Sivil Hava İşletmeciliği bitirdi. Şuan da ise Belek Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde öğrenci. Bu süreçlerde özel eğitimler ve belgeler alarak hem ticaretin, marketing sektöründe çeşitli belgelere sahip olmuş, hem de sanat ile iç içe bir özgeçmiş oluşturdu. Flash Haber Tv’de Medya Kent programını hazırlayıp sundu. Yine Flash haberde Açık hava programının yapım ve çekim aşamalarında görev aldı. Şuan da oyuncu ve eğitmen Kahraman Sivri ve oyuncu eğitmen Soner Türker den oyunculuk eğitimleri almaktadır. Ayşegül Yılmaz Balık burcunun sanata olan ilgisinin en büyük örneklerinden biri niteliğindedir .Radyo televizyon sinema okumasının en önemli yanı da budur. Sektörün her dalına ayrı merakı vardır. En büyük hayalim kendi filmlerini çekmek ve oynamak. Gizlenemez bir Gülse Birsel ve Serenay Sarıkaya hayranıdır. Bu iki özel kadının karışımı olmayı çok istemektedir. Mesleğe duyduğu aşkla kamera önü ya da arkası fark etmeksizin her alanında son nefesine kadar var olmak en büyük gayesidir. Ayşegül Yılmaz bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün haberciliği , güçlü iletişimi , oyuncu yönü , vizyonu , kamera arkası ve önü eğitimini de aldığı bu konulara hakimiyeti gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Ayşegül Yılmaz tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

RESSAM EDANUR MELEK

1995 yılında Trabzon'da doğdu. Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim bölümün de eğitimine devam etmektedir. Çalışmalarını kendi atölyesinde yürütmektedir. İfade aracını resim olarak tanımlar. Hedefleri arasında bireylerin iç dünyasındaki izleri dışa vurarak özgür kılınabileceğini gerçeğini aktarmaya çalışır. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Grafik Tasarım ve Fotoğraf belgesine sahiptir. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı, ("Grafikte Görsel Sanatlar" eğitimi kapsamında verilen Aytekin Çakmakçı önderliğinde "Reklamcılık,Kısa Film ve Senaryo Eğitimi" başarı belgesi mevcuttur. Katıldığı sergilerden bazıları şunlardır. 2024-13. Bazaart Projesi Sergisi, İstanbul, 2023-Yeni Arayışlar Karma Sergisi, Fırça Sanat Galeri, Ankara, 2023 - DenizKültür, Birlikte Geleceğe Karma Sergisi,İstanbul, 2023 - İyilik İçin Sanat Derneği, Anadolu'dan İzlenimler IV. Dönem Projesi, İstanbul, 2023 - Baksı Müzesi, Ütopya Atölyeleri, Horasan Atölyesi,Bayburt , 2023 - Cumhuriyet 'in 100. Yıl Anısına Trabzon'da Buluşalım 2 Adli Küçük İşler Karma Sergisi, Trabzon, 2023-EMART (Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı),Hayal Melodileri Resim Yarışması, İstanbul , 2023-ArtContact İstanbul 3. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, DoArt Galeri, İstanbul , 2023-12. Bazaart Projesi Sergisi, İstanbul , 2014-T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Mavi Şehir Anaokulu "Küçük Ressamlar" Adlı Resim Çalıştayı, Trabzon.

Manifestosu

Her şey soyutlandığında geriye kalan ruh ve ruhun taşıdığı izlerdir. "Ruhunu Belgelemek" serisinde hayattaki her detay; bireyde değişen ama silinmeyen, içselleştirilen dünyanın özgür kılınabilmesi için öğrenilmiş izleri kabul edişin bir belgesi olarak sunulmaktadır.

Edanur Melek bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü resim tarzı , özgün eserleri , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve sanatçı yönüyle de dikkat çekmektedir. Edanur Melek tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Resim Sanatçısı Alara Tanrıverdi

1991’de Ankara’da doğdu ve büyüdü. Endüstri Mühendisidir, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde yan dal yaptı. Tasarım ve resim hayatında hep oldu. Yoktan var etmek, yeni bir ürün ortaya çıkartmak, ona hep mutluluk verdi. Mühendis olarak ofiste çalışmaktadır. Sanatı kendine dair bir kaçış noktası olarak tarif etmektedir. Gündüzleri mühendis, geceleri ressam olmaktadır. Atölyesi evidir. Resimlerini evinde yapmaktadır. Boyaya alerjisi olan biridir. Hiçbir şeyin resim yapmaya engel olmaması Alara Tanrıverdi’ye ayrı bir güç vermektedir. Uykusuzda kalsa aklındakileri tuvale aktarmaya bayılmaktadır. Soyut kadın portreleri çalışmayı çok sevmektedir. İlham onu nereye götürürse öyle çalışmaktadır. Bu anlamda bir sınırı yoktur. Katıldığı Sergiler: -“Umut” 06- 20 Mart 2023 La Vision Gallery Art, -“Canvas of Consciousness” 16-22 Mart 2024 Luna Grande Art and Coffee Company, Katılmayı Planladığı Sergiler : -‘İmpulse’ Sanataevet Sergi Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı 25-29 Nisan 2024, -İzmir Fuarı 1-5 Mayıs 2024. Alara Tanrıverdi bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü resim tarzı , özgün eserleri , vizyonu , sanatçı yönü , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Alara Tanrıverdi tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Spiker ve Sunucu Jülide Aykut

1991 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. İlköğrenim ve lisenin ardından Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih ederek buradan başarıyla mezun oldu. Ayrıca Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Adli Bilişim bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Eğitim hayatını Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sürdürürken Radyo A bünyesinde diksiyon, artikülasyon, metin hazırlama gibi çeşitli eğitimler alarak sunuculuk yapmaya başladı. Daha sonra Başkent İletişim Akademisi'nde eski TRT spikerlerinden diksiyon ve spikerlik eğitimi aldı. Seminer, kongre, açılış töreni, defile, gala, konser gibi farklı etkinliklerin sunuculuk görevini üstlendi. Ayrıca uzun yıllar radyo programcılığı ve haber spikerliği yaptı. TRT OKUL kanalı bünyesinde yayınlanan televizyon programlarında sunucu olarak görev aldı. Class Magazin Youtube kanalında röportaj içerikli bir program sundu. ”Milli Kütüphane Konuşan Kitaplar” projesinde kitap seslendirmeleri yaptı. Son dönemde ise; 2023 Eskişehir Başarı Ödülleri töreninde sunuculuk yaptı. Eskişehir Haber Ajansı bünyesinde bir dönem haber sundu ve şimdi de sağlık içerikli Klinik Yorum adlı programı hazırlayıp sunmaktadır. Jülide Aykut bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün programcılığı , vizyonu , güçlü iletişimi , özel etkinlik ve protokol sunumlarındaki tecrübesi , çözüm odaklı yaklaşımları gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Jülide Aykut gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Ralli Pilotu Nazan Zorlu

1980 İstanbul doğumludur. İşletme ,MSA aşçılık , Fransız mutfak okulu LE CORDON BLEU pastacılık mezunudur. Aynı zamanda mutfakla ilgili yemek tarifleri ve otomotivle ilgili otomobil testleri için sosyal medya içerikleri üretmektedir. Ayrıca özel bir bankada yönetici olarak çalışıyor ve bu alanda da yaklaşık 22 yıllık bir deneyime sahip. Son 2 yıldır aktif sporcu olarak motor sporları ile ilgilenmektedir. Türkiye’de tek beyaz yakalı ralli pilotudur. Daha önce otomobil ve hız sevdası olduğu halde aile engeli ve finansal sebeplerle spora başlayamadı. Hayati riskinin olduğu bir covid süreci sonrası öncelikleri değişti aile engelini aştıktan sonra işin finansal boyutu kaldı. Burada da imdadına aşçılık formasyonu yetişti. Ülkemizin en ünlü mutfak ürünleri markası ENPLUS desteği ile spora başlamış oldu. 2022 de Türkiye Tırmanma Şampiyonası ile başladığı spora , 2023 de en büyük hayali olan Türkiye Ralli Şampiyonası ile devam etti. Zorlu bir senede kadın pilotlar ikincisi ve 2 çeker genel klasmanda 6. lık derecelerini aldı. Sezon içinde beklenmedik bir operasyon geçirdi .Omurgasına stent takıldı . Bir doktorun reçete edebileceği en ağır kan sulandırıcıları kullanmaya başladı. Her yarışta reçetesini ve tedavisini değiştirdi doktoru . Tam hayalini yaşarken vazgeçemezdi doktor kontrolünde , en temkinli sürüşüyle sezonu tamamladı. Hayaline kavuşmakla kalmayıp üzerine ilk senesinde aldığı dereceler sporla ilgili hayallerini büyütmesi için Nazan Zorlu’ya büyük cesaret verdi . Bu süreci heyecanlı ve hayalperest bir kız çocuğunun adım adım hedeflerine ulaşma hikayesi olarak ifade eden Nazan Zorlu Daha hızlı , daha iyi bir ralli pilotu olmak için çok çalışmaya devam ederken artık Avrupa şampiyonalarında deneyim kazanmak istemektedir. 2024 sezonunda yurt içinde antrenmanlara devam edip yurt dışında şu anda sürpriz olan bir şampiyonayı tamamlayacaktır. Ülkemizi temsil edeceği için de çok heyecanlıdır. Nazan Zorlu Ralli pilotluğu yapmasına dair şunları söylemektedir : “ Coğrafyamızda kadın olmak bağımsız bir birey olarak hayallerine ulaşmak için çok zor bir durum . Bu nedenle bağımsız , özgür, kendini gerçekleştirebilen her kadının yaptıklarıyla diğer karınlara ilham borcu var Bu nedenle hikayemi tüm heyecanlı ve hayalperest kız çocuklarına ilham için paylaşmaktan çok mutlu oluyorum. Bir de şu var bir kadın bir konuda yola çıkarken o işte başarılı olan kadınların hikayelerinden ilham alır. Ben de hep kadın Ralli pilotlarını takip ettim. Bu yüzden bu işleri anlatmak lazım diye düşünüyorum.” Bu sözlerle mücadelesinin önemini ortaya koyan Nazan Zorlu bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sürüş tarzı , özgün pilotluğu , vizyonu , güçlü iletişimi , girişimci yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Nazar Zorlu tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Ressam Çizgilerin Sanatçısı Reyhan ULUDAĞ

2000 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’ne girdi. 2004 yılında lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı yüksek lisans programına girdi. Yüksek lisans eğitimi sırasında bir yıl İngiltere’de dil eğitimi ve sanat eğitimi aldı. 2011 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesinde Sanatta Yeterlik eğitimine başladı. 2014 yılında da bitirerek doktor unvanını almaya hak kazandı. 2016 Yılında Fransa’nın başkenti Paris’te (SNBA) SOCİETE NATİONALE DES BEAUX-ARTS, Güzel Sanatlar Sergisi, Carousel du Louvre Salon le Notre Altın Madalya ödülü aldı, 2003 yılında Talens Resim Yarışmasında suluboya dalında ve Eskişehir Rotary Kulübü Resim Yarışmasında özgün baskı dalında ödül aldı. 2004 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu resim yarışmasında da eseri ödüle değer bulundu. Yurt içinde 15 Yurt dışında 3 kişisel sergi açtı. Yurt Dışında 30 karma sergiye katıldı. Uluslararası ve ulusal 100 e yakın karma ve jürili sergide yer aldı. Workshop, bienal, sempozyum ve kongrelere katıldı. Şuanda İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde Doç. Dr. Ünvanlıyla eğitimci ve İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Reyhan Uludağ resim sanatındaki eşsiz yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü resim tarzı , özgün eserleri , güçlü iletişimi , vizyonu , gelenekten beslenen ve çağdaşı da yansıtan çizgileri gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve ışıltısı ile de dikkat çekmektedir. Çizgileriyle çok ses getirecek olan Reyhan Uludağ Tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız önemli bir isimdir.

Dizi ve Sinema Oyuncusu Rukiye Bektaş kimdir?

Sinema ve dizi film oyuncusu Rukiye Bektaş 22 Mayıs 1997 tarihinde Konya’da doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Konyada bitirdikten sonra İstanbul Gelişim üniversitesinde sosyoloji bölümünde eğitim görüp mezun oldu. Kameralarla ilk tanışması modellik yaparak oldu. Okul hayatı devam ederken aynı zamanda tiyatro eğitimleri alıp çeşitli oyunlarda yer aldı. Oyunculuk hayatı tiyatro ile başlayan Rukiye Bektaş kamera önünde kariyerine devam ediyor. 2019 senesinden itibaren bir çok film, dizi ve reklamda yer alarak kariyerini devam ettirmiştir.

Rukiye Bektaş’ın yer aldığı film, dizi ve reklamlar

Loris Parfüm Reklam Yüzü 2019 , Aşk Mantık intikam tv dizisi 2021, Frekans mini internet dizisi 2021, Öt Bakalim Sinema Filmi 2022, Zübeyde Analar ve Oğullar Sinema Filmi 2023, Bebe Çeyiz Reklam Yüzü 2024 , Best Life Dergi 2024 , Bana Beni Anlat Sinema Filmi 2024. Rukiye Bektaş oyunculuktaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü oyunculuk tarzı , özgün yüzü , vizyonu , güçlü iletişimi ve rol yeteneği gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Rukiye Bektaş tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yazar Seda Özlem Başpınar

25 Aralık 1984 yılında Afyonkarahisar ilinde dünyaya geldi. Yazı, kağıt ve kalem aşkı çocuk yaşlarda ortaya çıkmıştı Orta okul ve lise yıllarında edebiyat derslerinde kendi kompozisyonlarını bitirir ve hemen hemen bütün sınıf arkadaşlarınınkini de yazardı. Bu ona çok zevk verirdi, hatta “ fabrika gibi üretiyor” derlerdi. Lisede öykü yarışması düzenlenmiş ve “Engellinin Azmi” adlı yazısı ile Afyon il birinciliğini kazanmıştı ve böylelikle yazmak tutku ile artmıştı. Hatta öyle ki; kendisine bir şey olduğu takdirde kitabını çıkarmaları için ailesine vasiyette bile bulunmuştu. Seda Özlem Başpınar’ın bugüne kadar çıkan eserleri : Özlem Koydum Adını , Şiir Antolojisi 2, İçime Attım İçimden Atamadım , Edebiyat Turnuvası (ortak proje) , 100 Yazar 100 Eser (Ortak proje) , Şair Masası (Ortak proje) , 1 Kadın 1 Hikaye (Ortak proje) şeklindedir. Şu an bir hikâye kitabı yazmaktadır. Pendik Gazetesi ve İhakalem Dergisi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Şiir seslendirme çalışmaları da bulunmaktadır. Seda Özlem Başpınar bu yazarlığa dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü yazı tarzı , özgün eserleri , vizyonu , güçlü iletişimi ve kalemi , gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Seda Özlem Başpınar tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir. Çıkış yaptığı ve tanınmasında büyük yeri olan ses getirdiği eseri İçime Attım İçimden Atamadım Hayat Boşluğu yazısında şöyle diyor Seda Özlem Başpınar : “

HAYAT BOŞLUĞU

Anladım ki; hayat denen kavram, koskoca bir boşluk tabakasının işgal ettiği ve boşluklardan olma değersiz yapıların birleşimiymiş ve ben bir kez daha anladım ki; hayat boşluğunda kabarcık bile oluşturamayacak kadar yalnızmışım... Ne dostun dostmuş, ne de inandığını zannettiğin kişiler, sana gerçekten inanıyormuş. Hiçten ibaretmiş her şey, çoğu zaman konuştuğun, söylediğin sözün bile bir anlamı yokmuş... Toplamada etkisiz eleman olan sıfır karakterler, bu hayatta çarpmanın sıfırı gibi yutan elemanmış meğer... Hayat evreni kucaklarken beni sığdıramamış içine ve ben bu darlığın yalnızlığına mahkûm olmuşum! Sadece bu kalabalık cümleler benim karım olmuş... Elinde patlayan, hiçbir işe yaramayan bir kar... 'Cisim adı verilen her küçük parçacıklar, hayatta bir yapı oluşturmuş meğer ve her biri sıfır çarpanıyla bir yere gelmiş... Benim katsayımsa bir ile sınırlanmış...Oysa ki; birin katsayısı daha nitelikliyken, çarpanlar diye bir kavram yüzünden hayat hakikaten çarpmış ve ben, benim gibi daha niceleri, değer yargılarının hiçbir yere varamayacağını anlamış, fakat her şeye rağmen sıfıra düşmemişiz! Ama geçmiş olsun; bu değer yargısıyla, işte bu boşluklardan oluşan hayatta, hiç bir yere sığınmıyormuş!”

Sanatçı Televizyon Programcısı Turgay Coşkun

Turgay Coşkun 1983 yılında Elâzığ da doğdu. Müzik hayatına ilk olarak 7 yaşında mandolinle başladı, daha sonra 1993 yılında babası Fikret Coşkun’un yapmış olduğu kanun sazı ile devam etti. Elazığ’da Harput Kültür Derneği bünyesinde Yöredeki müzik üstatlarından musiki eğitimi gördü. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamladıktan sonra 2000 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümünü birincilikle kazandı. 2000-2004 yılları arasında TRT Erzurum Bölge Radyosunun açmış olduğu sınavı kazanarak akitli kanun sanatçısı olarak görev yaptı. 2004 yılında Üniversiteyi birincilikle bitirdikten sonra Ankara’ya gelerek burada Halk Müziği alanında çalışmalar yaptı.

Kanun sazının bilinen çalım tekniklerinin ötesinde kendine özgü bir çalım tekniği uygulayarak Geleneksel Türk Halk Müziğimize farklı yorumlar getirdi. 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosunun açmış olduğu sınavı kazandı ve Kanun sanatçısı olarak göreve başladı. Çeşitli gruplarla caz, Flamenko, pop ve etnik müzik gibi çeşitli türlerde müzik yapma şansına sahip oldu. Yurt içi ve yurtdışında birçok konser ve festivallerde Ülkemizi temsilen görev alıp konserler verdi.

Özellikle Kerkük müzikleri üzerine çalışmalar yapıp türküler derledi. “Türkmen Üçlüsü” İsimli Grubu kurup birçok ilde Kerkük müziğinden örnekler sergiledi. 2014 yılında “Şark Usulü” isimli solo albümünü yaptı. Bu albümde Kanun sazı ile Türküler icra edip seslendirdi. TRT Ankara Televizyonu ve Radyosunun yayınlamış olduğu; “Sevdamız Türkü” isimli programda sunuculuk, müzik yönetmenliği, “Bergüzar, Dem bu dem, Tatlı dile güler yüze, Çalsın Davullar, Yeni gün, Aydın Bakış, Bizim Ora Türküleri, Fısıltılar, Can-ı gönül, Bahçe Biziz Gül Bizdedir” gibi birçok programda kanun icracılığı ve müzik yönetmenliği yaptı. Tüm dünyayı ve ülkemize de etkileyen (Covid-19 Virüsü) Pandemi sürecinde ÜlkeTV Televizyonunda “Ülkenin Türküleri” isimli Türk Halk Müziği programını hazırlayıp sundu. Her hafta sonu Türk Haber Tv’de Turgay Coşkun Show programını hazırlayıp sunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Turgay COŞKUN, halen Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosunda Şef Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.