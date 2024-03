Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı ve Oyuncu Emre Başer

3 Mayıs 1979 Sivas Gürün doğumlu Emre Başer, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001 yılında mezun oldu. 1999 yılında Sivas Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk hayatına başlayan Hüsnü Emre Başer, 2007-2011 yılları arasında Sivas Devlet Tiyatro Müdürü ve Sanat Yönetmenliği görevini yaptı. İdarecilik görevinin yanı sıra oyunlarda da görev alarak asıl mesleğini de yapmaya devam etti.2011 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu kadrosuna atandı. 2018 yılında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosunda meslek hayatına devam etmiş, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde görev aldığı her bölgede oyunculuk, reji asistanlığı, rejisörlük ve idarecilik görevlerini bulunmuş ve son olarak 2021 yılı itibarıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı atanmıştır. Hüsnü Emre Başer, oyunculuğu bir görev olarak değil bu meslekte kendini bulduğunu ve severek, aşkla yaptığını, adeta tiyatro sahnesinde, film ve sinema setlerinde oynadığı rollerde mesleğine olan bağlılığına ve o rollerde kendini bularak, inanarak ve işini ne kadar severek yaptığını oynadığı karakterlere hayat vererek ve izleyicisine bunu tam anlamıyla yansıtarak, karşılığını alkışlarla almış başarılı bir oyuncudur. Sayın Başer kamera önü oyunculuğuna 1999 yılında Bizim Dershane Sinema filminde rol alarak başladı. Ardından da birçok dizide, sinema filminde ve tiyatro oyunlarında rol alarak oyunculuk hayatına devam etmiştir. Hüsnü Emre Başer halen Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcılığının yanı sıra Tiyatro oyunculuğu, yeni film ve dizi projelerinde de yer almayı sürdürmektedir.

Rol aldığı tiyatro oyunları:

2023 / Yüzyıllık Destan - Ateş (Mustafa Kemal Atatürk) 2019/ Aziz Dostum Çehov (Tütünün Zararları) - İstanbul Devlet Tiyatrosu/ Oyuncu

2019/ Aziz Dostum Çehov (Ayı) İstanbul Devlet Tiyatrosu/Oyuncu

2019/ Aziz Dostum Çehov (Teklif) İstanbul Devlet Tiyatrosu / Oyuncu

2016 Gölge Ustası / İzmir Devlet Tiyatrosu / Rejisör Yardımcısı 2013/ Arap Abdo- Izmir Devlet Tiyatrosu/ Oyuncu

2012/Canlanan Masallar- İzmir Devlet Tiyatrosu/ Yönetmen 2011/ Budala- İzmir Devlet Tiyatrosu / Oyuncu

2011/Siçan - İzmir Devlet Tiyatrosu /Reji Asistanı

2011/Satıcının Ölümü - İzmir Devlet Tiyatrosu / Oyuncu

2008/Hayvan Çiftliği - Sivas Devlet Tiyatrosu / Oyuncu 2007/Kuvay-1 Milliye - Sivas Devlet Tiyatrosu / Oyuncu 2005/Helikopter Sivas Devlet Tiyatrosu / Oyuncu,

2001 /Bir Varmış İki De Varmış - Sivas Devlet Tiyatrosu / Oyuncu

1999/Öç- Sivas Devlet Tiyatrosu / Oyuncu

1999/ Pusuda Sivas Devlet Tiyatrosu / Oyuncu

Rol aldığı Projeler:

2023 -Bir Fetih Ülküsü Kizilelma (TV Dizisi)

2021-2022 - Teşkilat (Elçi) (TV Dizisi)

2019 Cinnet (Alper) (Sinema Filmi)

2018 Mehmetçik Kut'ül Amare (Şefik Kumandan) (TV Dizisi)

2018- Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

2016 Vatanım Sensin (Gürcü Salih) (TV Dizisi)

2016 Babam ve Ailesi (TV Dizisi)

2015- Muhteşem Yüzyil: Kösem (Köprülü) (TV Dizisi)

2016- Hicran ve Melek (Sinema Filmi)

2009 - Aile Reisi (TV Dizisi)

1999- Bizim Dershane (Sinema Filmi)

Radyo Programı:

Dört Mevsim

Aldığı Ödüller

II. Altın Yonca Ödülleri Meslek Onur Ödülü

Engelsiz Yaşam Vakfı

"14. Yılın En İyileri Ödül Töreni Mustafa Kemal Atatürk Yüzyıllık Destan "Ateş" Yılın En İyi Tiyatro Erkek Oyuncusu ödülü

Tezyak Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kara

Gazianteplidir. Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Üniversiteden sonra Sanko Holding finansta görev yapmıştır. Daha sonra 6 yıl bankada çalıştıktan sonra kendi işini yapmaya karar verdi. İthalat ihracat yapmaya başladı. Gıda , Ambalaj , Kimya gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara sahiptir. 2020 yılında TEZYAK yeni nesil mangal Kömürü için Ar-Ge sürecini başlattı. 2022 yılında ilk üretimler başladı. 2023 yılında depremden dolayı ara vermek durumunda kaldı sonra yeni makineler yatırımı yaparak Tezyak’ı tam anlamıyla 2023’te aktif hale getirdi. Kısa sürede 30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Misyonu ve en önemli hedefi 2025 yılına kadar sektörünün lider firması haline gelmek ve Avrupa ve Azerbaycan’da üretim tesisleri kurmaktır. Ürettikleri Tezyak mangal Kömürü’nün en öne çıkan özellikleri Tek kibritle yanması , Koku, duman , is yapmaması. 15 dakika da köz olarak hazır hale gelmesi. İlk olarak yumurta şeklinde olan bireysel kullanıcılar için klasik ürün üretildi. Ardından ürün geliştirmesi yaparak ev dışı tüketim olarak değerlendirilen otel restaurant gibi noktalar için Tezyak profesyonel Kömür üretilmeye başlandı. Bu kömüründe özelliği Yine tek kibritle yanması , Koku duman is yapmaması. Tezyak bu özellikleriyle Mangal Kömürüne yeni bir soluk getirdi. Bu anlamda Türkiye’nin ilk ve tek üreticisidir. Türkiye geneli 40 a yakın şehir de bayisi bulunmaktadır. 2023 yılında Tüyap fuarına katılan Tezyak büyük ilgi görmüştür. Tezyak geçtiğimiz günlerde 2.Altın Yonca Ödülleri’nde Yılın Çıkış Yapan Markası ödülünün sahibi oldu. Tezyak fabrikası Kilis organize sanayi bölgesinde 5000 metre karelik alanda üretimini yapmaktadır. Tezyak.com internet sayfası ve Tezyak Türkiye sosyal medya sayfalarından da ulaşılabilen Tezyak’a dair kurumsal olarak şu bilgiler aktarılmaktadır : “2020 yılında temelleri atılan Türkiye’nin ilk ve tek yeni nesil mangal kömürü TEZYAK, gerekli araştırmalar ve geliştirmeler sonucunda kurumsal marka haline gelmiştir. Mangal yakmaya pratik çözüm oluşturan TEZYAK; dumansız, kokusuz ve tek kibritle yanma özelliği sayesinde sektörün lider markası haline gelmiştir. 2023 yılında Türkiye de 40’tan fazla şehirde ve Avrupa’nın 25 ülkesi ile dünya geneli 30’dan fazla ülke ile distribütörlük anlaşması yaparak ülke ihracatına katkı sağlamaktadır. Yıllık üretim kapasitesi 50.000 Ton un üzerinde olan tesisi ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük tesislerinden biri haline gelmiştir.Tezyak yeni nesil mangal kömürlerinin bağımsız kuruluşlardan almış olduğu CE ve ISO 9001 sertifikaları ile kalitesi ve Avrupa standartlarına uygunluğu ispatlanmıştır. Daima kaliteli , daima yenilikçi.Tezyak keyfine bak.” Mesut Kara iş dünyasında yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü iş prensipleri , özgün projeleri , yenilikçi ve girişimci yönü , güçlü iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , tescilli başarısı , inovatif ve geleneksel ticaretin dürüstlük ve istikrar özellikleriyle dikkat çekmektedir. Mesut Kara tüm bu nitelikleriyle başta Tezyak markası olmak üzere gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Dilek Uzunyoloğlu’ndan adım adım köpek eğitimi

Dilek Uzunyoloğlu’nun Adım Adım Köpek Eğitimi adlı kitabı MST yayıncılık’tan çıktı. Bu kitapta Dilek Uzunyoloğlu köpek eğitimi hakkında en çok sorulan sorulara yanıt verdi . Bu kitap birçok köpek sahibi için el kitabı niteliği taşıyor. Kitap tanıtım bülteninde şu cümlelerle aktarılıyor : “ Hayvanlar; doğalarıyla, varlıklarıyla dünyayı ve insanın hayatını güzelleştiren, renklendiren, âdeta hayat veren, biz insanlar için çok güzel bir armağandır. Onlarla yaşamak, onlarla dost olmak büyülü güzellikler kadar ciddi sorumlulukları da beraberinde getirir. Onlar, her yönüyle özel olan ve bu yüzden bakımı özen isteyen, titizlik gerektiren noktaların fazlaca olduğu birer canlı türüdür. İşte bu yüzden -daha özel bağlamda- köpeklerin dünyasını, onların maddi manevi ihtiyaçlarından bahsederek bu konuda sizleri aydınlatmayı amaçladık. Çeşitli listeler ve onlarca tavsiyeler ile bu kitapla köpek bakımı ve köpekle yaşam sanatı hakkında çok şey öğreneceksiniz.” Dilek Uzunyoloğlu Özellikle köpek yarışmaları için köpek eğitmektedir. Bu işe başlarken hobi olarak köpek eğitmeye çalışıyordu. internetten izlediği videolarla kendini geliştirmeye çalışarak, köpek eğitmeye çalışıyordu. İlk etapta yarışma alanlarını gördüğünde bu meslekte ilerlemeyi daha çok istedi. İlk önce köpeği Adya ve Kyra ile frisbee ve agility alanında kendini ispatladı. Bunu yapabileceğini yarışmalara katılarak emin oldu. Bazı yarışmalarda derece yaptı. Bazı tv programlarında köpeklerini sundu ve bunun üzerine anlatımlar yaparak ilerletmeye başladı.Üniversite eğitimini yurtdışında alırken köpeği Geroyla orda düzenlenen yarışmalarda derece yaptı. Köpek eğitiminin birçok alanına bu şekilde giriş yaptı.Türkiye’ye döndüğün de de bunu meslek olarak yapmaya devam etti. Hala aktif olarak yarışmalara katılmaktadır ve köpekleriyle çalışmalar yapmaktadır. Dilek Uzunyoloğlu bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü eğitmenliği , özgün projeleri , güçlü iletişimi ve kalemi , vizyonu , hayvanseverliği gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Dilek Uzunyoloğlu tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Eğitimci ve Tarih Programcısı Meryem Özdemir

Meryem Özdemir 1982 yılında Afyon’da doğdu. İlk , ortaokul ve liseyi Denizli’de bitirdi. Denizli’de yaşamaktadır. Üniversite eğitimini Ankara üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ikinci üniversitesini ise Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı ve şu an Diyanet İşleri başkanlığında öğretmenlik yapmaktadır. Aynı zamanda Pamukkale Televizyonu’nda 2020 yılından itibaren tarih kültür sanat konseptiyle programlar yapmaktadır. Meryem Özdemir yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün programcılığı , eğitimci yönü , tarih ve kültüre olan merakı , güçlü iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yılın en iyi çıkış yapan spor dergisi Desport Magazine

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 2.Altın Yonca Ödülleri töreninde yılın en iyi çıkış yapan spor dergisi ödülünü Desport Magazine dergisi kazandı. Tuğçe Aral ve Uğur Arslan’ın sunduğu gecede Desport Magazine adına ödülü derginin kurucusu ve imtiyaz sahibi spor gazetecisi Burcu Eken aldı. Genç yaşta spor camiasında yaptıklarıyla dikkat çeken Eken kısa sürede elde ettiği başarıyla yapılmaz denilenleri yapmaya devam ediyor. Dur durak bilmeyen enerjisiyle özel haberler özgün çalışmaları özgün spor içerikleri ile dikkat çeken Desport magazine şimdiden sporseverlerin her sayısını merakla beklediği bir dergi konumuna geldi. Gecedeki konuşmasında çalışmalarına ve başarısına dikkat çeken Burcu Eken gecede şıklığı ve güzelliğiyle de dikkat çekti.

Model ve oyuncu Aleyna Doğan

Aleyna Doğan 22 yaşındadır. Aslen Malatyalıdır. İstanbul’da yaşamaktadır. Ameliyathane Teknikerliği ve Ameliyathane Hemşireliği okudu. Halen Odyoloji Bölümünde eğitim almaktadır. Genç yaşta modelliğe ve oyunculuğa başladı. Best Model Doğu Anadolu seçildi. Miss Planet İnternational Turkey seçildi. Modellik ve oyunculuk yapmaya devam etmektedir. Aleyna Doğan bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modellik tarzı , özgün oyunculuğu , güçlü iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve pek çok önemli yarışmadan tescilli güzelliği ile dikkat çekmektedir. Aleyna Doğan tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Ünlü model Ecem April Onutman yeniden Paris’i mest etti

Uluslararası moda haftaları kapsamında ülkemizi podyumlarda temsil eden Ecem April, yürüyüşü ve duruşuyla geçtiğimiz senelerde çok ses getirmişti. Bu senenin en yeni koleksiyonlarıyla yeniden buluşan model, 27 Şubat-6 Mart tarihleri arasında Paris’in gözde mekanlarında gerçekleştirilen defilelerde baş manken olarak podyumda yer aldı.

Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz bir röportaj sonrasında duygu ve düşüncelerini aldığımız model “Yeniden, aşık olduğum aşk şehrinde olmanın heyecanı içerisindeyim. Paris’te yer aldığım defilelerde, podyumda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettim ve bunun gururunu yaşıyorum. Her sene bu duyguyu yaşamak gerçekten inanılmaz. Global olarak çalışan bir model olduğunuzda sektör hakkında ki her şeyi gözlemleme ve deneyimleme şansınız oluyor. Bu sayede öğrendiklerimle beraber işimi her geçen gün daha çok seviyorum. Tüm sevenlerime ve destekçilerime teşekkür ederim” dedi.

Ecem April aynı zamanda ilk defa Paris Moda Haftasında boy gösterecek olan ünlü gelinlik markası olan Pınar Bent Gelinlik’in yepyeni ve eşsiz gelinliklerini 3 Mart tarihinde, Paris’in en büyük ve ünlü mekanlarından biri olan The Westin Palace’ta gerçekleştirilecek olan defilede taşıdı, sezonun gözde gelinlik modellerini moda severlerle buluşturdu.

Biz kendisini takipteyiz, siz de takipte kalın :)

Muhabir Nur Funda Tatlıöz

1 Ocak 1997 Kadıköy Göztepe doğumludur. Müzisyen bir aileden gelmektedir. Babası Yeşil çam filmlerinin orkestra şefiydi, elektro gitarcıydı. Kendi orkestrası ve tiyatro geçmişi vardı, sonrasında uzun süre menajer ve organizatörlük yaptı. Abisi de küçük yaştan itibaren müzik ile ilgilenmeye başladı iyi bir müzisyen oldu. Onlar sayesinde sanat ve müzik camiasının içinde, ünlü isimlerle büyüdü insanlar çocuklarını düğünlerde bebek arabalarında uyutması gibi Nur Funda Tatlıöz’de o misal büyük ses sistemlerinin üzerinde uyudu. Sonra her şey değişti pandemi de beyin kanaması ile babasını kaybetti, Üniversitesinin 3. Senesinde annesi de alzheimer olunca tek başına abilerinin desteği sayesinde okulunu bitirdi. Radyo televizyon eğitimi aldı. Hem öğrencilik döneminde hem sonrasında önemli kurumlarda yer aldı. Trt spor deneyimi sırasında çok önemli röportajlar gerçekleştirdi. Nur Funda Tatlıöz medya ve iletişim sektöründeki çalışmalarını sürdürmektedir. Nur Funda Tatlıöz bu mesleğe dair yeteneği, çok yönlü birikimi, kendine özgü haberciliği, özgün sunumu, vizyonu, güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi, ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Nur Funda Tatlıöz tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sporcu, girişimci ve sunucu Sinem Uludağ

1987 İzmir doğumlu Sinem Uludağ yaklaşık 20 yıllık Jimnastik ve fitness tecrübesini 2012 yılında açtığı ilk spor stüdyosu ile profesyonelliğe taşımış yıllar içerisinde işletme sayılarını yükseltmiştir. Sağlıklı yaşam için "Doğru Nefes ve Sağlıklı Omurga" felsefeni benimseyerek bu amaç doğrultusunda uzun yıllardır Spor stüdyolarında "Pilates ve Tabata Hiit Cardio" faaliyetlerini yoğun olarak gerçekleştirmektedir. Evli ve bir çocuk annesi olan Sinem Uludağ ,2023 yılı içerisinde hem sportif kimliği hem işletmecilikteki profesyonelliği üzerine 3 ayrı başarı ödülüne layık görülmüştür. Başarısını bu ödüllerle tescilleyen Sinem Uludağ halen çeşitli TV kanallarında spor ve beslenme üzerine söyleşilere katılmakta, aynı zamanda Televizyon ve Yardım Organizasyonlarında çeşitli özel etkinlik ve protokollerde sunuculuk görevi üstlenmektedir. Sinem Uludağ yeteneği, çok yönlü birikimi, kendine özgü sunum tarzı, özgün projeleri, vizyonu, güçlü iletişimi, spor alanındaki önemli çalışmaları, girişimci yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi, ışıltısı, düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Sinem Uludağ tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Model Umut Kızılkaya

Umut Kızılkaya 26 yaşındadır. İstanbul Beyoğlu’nda doğdu. 2 kardeş olan Umut Kızılkaya’nın çok sevdiği bir ablası vardır. Kendini son derece pozitif ve çok yönlü olarak tanımlamaktadır. Ayrıca her zaman daha iyisini arzulayan bir yapıya sahiptir. Yaşam boyu sporun içinde kalmaya gayret etti. Voleybol, futbol, yüzme gibi sporların yanı sıra, yaklaşık 8 yıldır fitness ile ilgilenmektedir. Bu bağlamda Nişantaşı Üniversitesi Besyo 4. sınıf öğrencisidir. Umut Kızılkaya 1 senedir modellik yapmaktadır. Çeşitli projelerde ve defilede boy göstermiştir. Umut Kızılkaya bu alandaki yeteneği, çok yönlü birikimi, kendine özgü modellik tarzı, özgün yüzü, vizyonu, güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi, ışıltısı, düzgün fiziği ve karizması ile dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.