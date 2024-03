Oyuncu Gökhan Öner

1986 İstanbul Fatih doğumlu olup aslen Malatyalıdır. 1.90 boyunda 90 kilodur. Çocukluğu Fatih Karagümrük mahallesinde geçmiş olup evli ve 2 çocuk babasıdır. İşletme bölümünü bitirdikten sonra Kazancı Holding bünyesinde finansman olarak iş hayatına başlamıştır. Ancak ağır basan oyunculuk sevdasının peşinden gitmeye karar vermiştir. Sadri Alışık Kültür Merkezinden oyunculuk eğitimi almıştır. Bunun yanında at biniciliği ve kılıç sporları eğitimi de almıştır. Uzun bir süre dövüş sporları ile ilgilenmiş aktif olarak da spor hayatına devam etmiştir. Yurt içi ve yurtdışında bir çok projeye imza atmıştır. Suudi Arabistan KFC reklamı ile başlayan serüveni Dubai, Katar ve Romanya’da reklam filmleri ile devam etmiştir. Yurt içinde birçok dönem dizilerinde ve belgesellerde yer almıştır. Dönüm noktası çekimleri Macaristan da yapılan Rise Of The Raven HUNYADİ dizi projesi ile olmuştur. Tüm bunların yanında yerel spor kulübü Çantaköyspor yönetimine girmiş basın sözcülüğü yapmaya başlamıştır. Aktif olarak oyunculuk hayatı devam etmekte ve gelen projeleri değerlendirmektedir. Rol seçiminde en önemli kuralı karakteri benimsemesi ve kendini karaktere ait görmesidir. Rise Of The Raven Hunyadi \ Zaganos Paşa, Karanlık Miras TRT BELGESEL \ Tarık Bin Ziyad, Barbaroslar Sultanın Fermanı \ Divitdar Şükrü, Yardımcı Oyuncu Dizisi Tabii \ Tekfur Pedro, Alparslan Büyük Selçuklu \ Büst Saray Hacip, Hacı Bayram-ı Veli \ Stefan Yaver , KFC Arabia Reklam (Ana Cast), Suudi Arabistan Tema Park Reklam (Ana Cast) , Dubai Eti Salad Reklam (Ana Cast) , Romanya Mesopotamia Reklam (Ana Cast), Arabistan Gamer8 Turnuva Reklam (Ana Cast) yer aldığı projelerinden bazılarıdır. Gökhan Öner oyunculuktaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü oyunculuğu , özgün projeleri , vizyonu , güçlü iletişimi , farklı rol yeteneği gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , karizması , farklı rollere uyumu gibi özellikleriyle dikkat çekmektedir. Gökhan Öner tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Model ve İnfluencer Melisa Doğan

5 Kasım 2002 doğumlu olan Melisa Doğan akrep burcu olup. Güzel Sanatlar Müzik Bölümünden mezun olmuştur. Küçüklüğünden bu yana Klasik ve F segmentli Vitrin Arabalarına merakı vardır. Nostaljinin her türünü seven Melisa Doğan büyük bir Ajda Pekkan hayranıdır. Aynı zamanda 80'li - 90'lı yılların yabancı pop dahil ( Elvis Presley, Abba, Modern Talking, Pink Martini, Frank Sinatra, Dalida vb.) dinlemeyi sevip o yılların modasına ilgi duyan Doğan 2002 doğumlu olmasına rağmen Z kuşağı algısını reddetmektedir. Her alanda rumuz olarak kullandığı "MSDA" ismi ile markalaşma hayalleri arasındadır. En büyük hobisi ailesi ve hayvanlarıyla vakit geçirmek olan Msda boş zamanlarını kitap okuyarak ve sosyal medya ile ilgilenerek değerlendirmektedir. Fotoğraf çekilmeyi seven Melisa bu yeteneğini modellikte kullanarak kendisine iş sahası oluşturmuştur. Melisa Doğan farklı alanlardaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü tarzı , özgün projeleri , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Melisa Doğan gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Gözde İşbilir İle Moda Dünyası ve Tasarım Üzerine

Bize kendinizden ve giyim markası hikayenizden bahseder misiniz?

Nevşehir’de doğdum ve büyüdüm. Lisans ve yüksek lisans sürecimi tamamladıktan sonra faaliyet göstermekte olduğum markamı kurdum. Haute Couture alanının ölçülü stil başlığı altından değerlendirilebilecek, kendi iç dünyamdan izler taşıyan, özgün tasarımların yanında kendi ismimi taşıyan “Gözde İşbilir” markamın adı altında günlük şıklığı yansıtan koleksiyonlarımı sunmaya başladım.

2023 kadın modası ile ilgili tüyolar alabilir miyiz?

2023 kadın moda dünyasında geniş paçalı pantolonlar, midi ve ipek elbiseler, neon renkler ve doğudan ilham alan desenler ön plana çıkıyor.

2024’de Gözde İşbilir markasında neler olacak?

2024 Gözde İşbilir koleksiyonunda ağır işlemeli takım elbiseler, pelerinli elbiseler, hacimli etekler, uzun kuyruklar, tüvit ceket elbiseler, tüylü giysiler, büyük boy fırfırlı yakalar ve daha net tasarımlar göze çarpacak.

Tasarım yapmaya nasıl karar verdiniz?

Küçüklüğümde hazır satılan hiçbir ürünü giymek istemezdim. 9 yaşından itibaren kendi çizdiğim tasarımlarımı annemin hazırlamasını isterdim. Bu hazırlık aşamasında dikiş makinesinin sesi bana çok büyük keyif verirdi. Yani bu tasarım merakının küçük yaştan geldiğini söyleyebilirim.

Yeni tasarım yaparken geçmiş tasarımlarınızdan etkileniyor musunuz?

Geçmişte yaptığım tasarımlarımdan etkilenmemeye çalışıyorum. Her zaman için daha farklı tasarımlar yapmayı hayal ediyorum.

Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz? Kişiye özel ve karaktere özel tasarımlar yapıyorum. Tasarımlarınız ile ulaşmayı amaçladığınız hedef kitleniz nedir?

Ben kendimi kategorize etmeyi pek sevmiyorum. Ben içimden gelen, özgün tasarımlar yapıyorum. Tasarımlarımı beğenen, onların kendisini ifade ettiğini düşünen herkesin tasarımlarımı taşımasını isterim. Tasarımlarımı beğenen kişiler genellikle modern, sıra dışı, dikkat çekici ve kendisini büyüleyici görmek isteyen kadınlar oluyor.

Erkekler için tasarım yapmayı düşünüyor musunuz? Şu an için erkek tasarımlarımda buluşmak benim için hayal olan konulardan biri. Sizin gözünüzde sokakta görmek istediğiniz kadın ve erkekler nasıl giyinmeli?

Dengeli ve uyumlu bir görünüm için ilk etapta büyük marka logolarından, kalabalık, karışık büyük desenlerden kaçının.Düz, sade kumaşlar ve temel renkler her zaman iyidir. Canlı renkler seçerken bir tane odak noktası oluşturmaya özen gösterin. Geri kalan renkleri sade ve nötr tutun. Bununla birlikte kıyafetin üzerine oturması da çok önemlidir. Özellikle söz konusu ceket ve takım elbise vs. ise Ve belki de en önemlisi içinde kendinizi özgüvenli, rahat ve kendiniz gibi hissetmediğiniz hiçbir kıyafeti tercih etmeyin.

Tasarımlarınızı satın almak isteyenler nerden ulaşabilirler?

Atölyemi ve beni ziyaret ederek ya da dijital platformlar üzerinden bana ulaşabilirler.

Tezyak Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kara

Gazianteplidir. Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Üniversiteden sonra Sanko Holding finansta görev yapmıştır. Daha sonra 6 yıl bankada çalıştıktan sonra kendi işini yapmaya karar verdi. İthalat ihracat yapmaya başladı. Gıda , Ambalaj , Kimya gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara sahiptir. 2020 yılında TEZYAK yeni nesil mangal Kömürü için Ar-Ge sürecini başlattı. 2022 yılında ilk üretimler başladı. 2023 yılında depremden dolayı ara vermek durumunda kaldı sonra yeni makineler yatırımı yaparak Tezyak’ı tam anlamıyla 2023’te aktif hale getirdi. Kısa sürede 30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Misyonu ve en önemli hedefi 2025 yılına kadar sektörünün lider firması haline gelmek ve Avrupa ve Azerbaycan’da üretim tesisleri kurmaktır. Ürettikleri Tezyak mangal Kömürü’nün en öne çıkan özellikleri Tek kibritle yanması , Koku, duman , is yapmaması. 15 dakika da köz olarak hazır hale gelmesi. İlk olarak yumurta şeklinde olan bireysel kullanıcılar için klasik ürün üretildi. Ardından ürün geliştirmesi yaparak ev dışı tüketim olarak değerlendirilen otel restaurant gibi noktalar için Tezyak profesyonel Kömür üretilmeye başlandı. Bu kömüründe özelliği Yine tek kibritle yanması , Koku duman is yapmaması. Tezyak bu özellikleriyle Mangal Kömürüne yeni bir soluk getirdi. Bu anlamda Türkiye’nin ilk ve tek üreticisidir. Türkiye geneli 40 a yakın şehir de bayisi bulunmaktadır. 2023 yılında Tüyap fuarına katılan Tezyak büyük ilgi görmüştür. Tezyak geçtiğimiz günlerde 2.Altın Yonca Ödülleri’nde Yılın Çıkış Yapan Markası ödülünün sahibi oldu. Tezyak fabrikası Kilis organize sanayi bölgesinde 5000 metre karelik alanda üretimini yapmaktadır. Tezyak.com internet sayfası ve Tezyak Türkiye sosyal medya sayfalarından da ulaşılabilen Tezyak’a dair kurumsal olarak şu bilgiler aktarılmaktadır : “2020 yılında temelleri atılan Türkiye’nin ilk ve tek yeni nesil mangal kömürü TEZYAK, gerekli araştırmalar ve geliştirmeler sonucunda kurumsal marka haline gelmiştir. Mangal yakmaya pratik çözüm oluşturan TEZYAK; dumansız, kokusuz ve tek kibritle yanma özelliği sayesinde sektörün lider markası haline gelmiştir. 2023 yılında Türkiye de 40’tan fazla şehirde ve Avrupa’nın 25 ülkesi ile dünya geneli 30’dan fazla ülke ile distribütörlük anlaşması yaparak ülke ihracatına katkı sağlamaktadır. Yıllık üretim kapasitesi 50.000 Ton un üzerinde olan tesisi ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük tesislerinden biri haline gelmiştir.Tezyak yeni nesil mangal kömürlerinin bağımsız kuruluşlardan almış olduğu CE ve ISO 9001 sertifikaları ile kalitesi ve Avrupa standartlarına uygunluğu ispatlanmıştır. Daima kaliteli , daima yenilikçi.Tezyak keyfine bak.” Mesut Kara iş dünyasında yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü iş prensipleri , özgün projeleri , yenilikçi ve girişimci yönü , güçlü iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , tescilli başarısı , inovatif ve geleneksel ticaretin dürüstlük ve istikrar özellikleriyle dikkat çekmektedir. Mesut Kara tüm bu nitelikleriyle başta Tezyak markası olmak üzere gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sanatçı , Yazar , Astrolog , Yaşam Koçu Sevil Sevil

Sevil Sevil Astrolog , sanatçı , yaşam koçu ve yazardır. 2.kitabı çıkmak üzeredir. Farklı trt dizilerinde rol aldı. Business Channel Tv’de program sundu. Sevil Sevil şu günlerde 8 Mart Dünya kadınlar gününe özel "Kadın" şarkısı çıkartmıştır. Sevil Sevil astrolog ve tarot kanalında yayınlanan klip 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel yazılmıştır. Söz ve müziği Sevil Sevil’e ait olan şarkının müzik yönetmeni Erol Ağıt’tır. Klip yönetmeni Ozan Mecit’tir. Kadınlar adına çok özel bir çalışmadır. 2. Altın Yonca Ödüllerinde çok önemli bir sosyal sorumluluk çalışması da olan “Kadın” eseri Yılın En iyi Çıkış Yapan Söz Yazarı Ödülünü almıştır. Sevil Sevil’in Kanatsız Melekler adlı kitabı Servet Yayınları’ndan çıktı. Kitap tanıtım bülteninde şu cümlelerle aktarılıyor : Hayata bir kere geldik ve bir daha yaşama şansımız yok. Bu şans tek, biz tekiz, başka biz yok. Kitabı okumaya başlamadan önce elinize bir ayna alın. Sadece gözlerinize bakın. Göreceksiniz ki sizden başka yok. Teksiniz, kıymetlisiniz. Önünüze ne engebeler ne tepeler ne dağlar ne dikenler çıkacak. Ama siz bu yolda yürüyen ve yılmayan birer kanatsız meleksiniz.” Kanatsız Melekler kitabının yoğun talep üzerine 2.baskısı çıktı. Sevil Sevil Horary , yaşam haritası , yaşam koçluğu, Bio Enerji, Nlp, Rune , sunuculuk , oyunculuk , söz yazarlığı , kitap yazarlığı , müzik , aile dizilimi danışmanlığı Sevil Sevil’in uzmanlık alanlarıdır. 10 Parmağında 10 marifet olan Sevil Sevil farklı alanlardaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü çalışmaları , özgün projeleri , güçlü kalemi ve iletişimi , çok özel çözüm yöntemleri , kişiye özgü reçeteleri , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Sevil Sevil tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Avukat Buket Tekışık

Giresun Şebinkarahisar’da dünyaya geldi. Liseye Beşikdüzü Anadolu öğretmen lisesinde başladı ancak öğretmen olmak istemediği için liseyi Tekışık Anadolu lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini uluslararası Kıbrıs’ Üniversitesinde aldı. Yüksek lisans Eğitimine Ticaret Üniversitesinde devam etmektedir. 28 yaşındadır. 2018 yılında Tekışık Hukuk ve Danışmanlığı kurdu. Halen de burada çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli medya platformlarında televizyon , gazete , dergilerde hukuksal konularda fikir , öneri ve görüşlerine başvurulmaktadır. Buket Tekışık mesleğindeki yeteneği ,çok yönlü birikimi , kendine özgü avukatlık tarzı , özgün çözümleri , kararlı tavrı , farklı hukuk alanlarındaki tecrübesi , güçlü iletişimi , farklı başlıklarda güncel hukuk konularındaki özel yetkinliği , mücadeleci , mükemmeliyetçi yani , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Dilek Uzunyoloğlu’ndan Adım Adım Köpek Eğitimi

Dilek Uzunyoloğlu’nun Adım Adım Köpek Eğitimi adlı kitabı MST yayıncılık’tan çıktı. Bu kitapta Dilek Uzunyoloğlu köpek eğitimi hakkında en çok sorulan sorulara yanıt verdi . Bu kitap birçok köpek sahibi için el kitabı niteliği taşıyor. Kitap tanıtım bülteninde şu cümlelerle aktarılıyor : “ Hayvanlar; doğalarıyla, varlıklarıyla dünyayı ve insanın hayatını güzelleştiren, renklendiren, âdeta hayat veren, biz insanlar için çok güzel bir armağandır. Onlarla yaşamak, onlarla dost olmak büyülü güzellikler kadar ciddi sorumlulukları da beraberinde getirir. Onlar, her yönüyle özel olan ve bu yüzden bakımı özen isteyen, titizlik gerektiren noktaların fazlaca olduğu birer canlı türüdür. İşte bu yüzden -daha özel bağlamda- köpeklerin dünyasını, onların maddi manevi ihtiyaçlarından bahsederek bu konuda sizleri aydınlatmayı amaçladık. Çeşitli listeler ve onlarca tavsiyeler ile bu kitapla köpek bakımı ve köpekle yaşam sanatı hakkında çok şey öğreneceksiniz.” Dilek Uzunyoloğlu Özellikle köpek yarışmaları için köpek eğitmektedir. Bu işe başlarken hobi olarak köpek eğitmeye çalışıyordu. internetten izlediği videolarla kendini geliştirmeye çalışarak, köpek eğitmeye çalışıyordu. İlk etapta yarışma alanlarını gördüğünde bu meslekte ilerlemeyi daha çok istedi. İlk önce köpeği Adya ve Kyra ile frisbee ve agility alanında kendini ispatladı. Bunu yapabileceğini yarışmalara katılarak emin oldu. Bazı yarışmalarda derece yaptı. Bazı tv programlarında köpeklerini sundu ve bunun üzerine anlatımlar yaparak ilerletmeye başladı.Üniversite eğitimini yurtdışında alırken köpeği Geroyla orda düzenlenen yarışmalarda derece yaptı. Köpek eğitiminin birçok alanına bu şekilde giriş yaptı.Türkiye’ye döndüğün de de bunu meslek olarak yapmaya devam etti. Hala aktif olarak yarışmalara katılmaktadır ve köpekleriyle çalışmalar yapmaktadır. Dilek Uzunyoloğlu bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü eğitmenliği , özgün projeleri , güçlü iletişimi ve kalemi , vizyonu , hayvanseverliği gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Dilek Uzunyoloğlu tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber ve Spor Muhabiri Merve Pekmez

10 Mayıs 2001 Ankara doğumludur, 11 yaşından itibaren sporla iç içe büyüdü. Atletizm ve voleybolla uğraştı, liseyi TVF spor lisesinde okudu. Atletizmde birçok derece elde etti ardından 1.5 yıl atletizm ve futbol okulu antrenörlüğü yaptı. Kırıkkale üniversitesi Radyo televizyon bölümünü okudu. İlk yılında A Haberde staj yaptı ve staj döneminde keşfedilerek A Haberde işe başladı. Şimdi hem A Haber hem A Spor muhabirliği yapmaktadır. Merve Pekmez bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü muhabirliği , özgün sunumu , haberci yönü , güçlü iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Merve Pekmez tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Eğitimci ve Tarih Programcısı Meryem Özdemir

Meryem Özdemir 1982 yılında Afyon’da doğdu. İlk , ortaokul ve liseyi Denizli’de bitirdi. Denizli’de yaşamaktadır. Üniversite eğitimini Ankara üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ikinci üniversitesini ise Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı ve şu an Diyanet İşleri başkanlığında öğretmenlik yapmaktadır. Aynı zamanda Pamukkale Televizyonu’nda 2020 yılından itibaren tarih kültür sanat konseptiyle programlar yapmaktadır. Meryem Özdemir yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün programcılığı , eğitimci yönü , tarih ve kültüre olan merakı , güçlü iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yılın En İyi Çıkış Yapan Spor Dergisi Desport Magazine

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 2.Altın Yonca Ödülleri töreninde yılın en iyi çıkış yapan spor dergisi ödülünü Desport Magazine dergisi kazandı. Tuğçe Aral ve Uğur Arslan’ın sunduğu gecede Desport Magazine adına ödülü derginin kurucusu ve imtiyaz sahibi spor gazetecisi Burcu Eken aldı. Genç yaşta spor camiasında yaptıklarıyla dikkat çeken Eken kısa sürede elde ettiği başarıyla yapılmaz denilenleri yapmaya devam ediyor. Dur durak bilmeyen enerjisiyle özel haberler özgün çalışmaları özgün spor içerikleri ile dikkat çeken Desport magazine şimdiden sporseverlerin her sayısını merakla beklediği bir dergi konumuna geldi. Gecedeki konuşmasında çalışmalarına ve başarısına dikkat çeken Burcu Eken gecede şıklığı ve güzelliğiyle de dikkat çekti.