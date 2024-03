Model ve Oyuncu Aleyna Doğan

Aleyna Doğan 22 yaşındadır. Aslen Malatyalıdır. İstanbul’da yaşamaktadır. Ameliyathane Teknikerliği ve Ameliyathane Hemşireliği okudu. Halen Odyoloji Bölümünde eğitim almaktadır. Genç yaşta modelliğe ve oyunculuğa başladı. Best Model Doğu Anadolu seçildi. Miss Planet İnternational Turkey seçildi. Modellik ve oyunculuk yapmaya devam etmektedir. Aleyna Doğan bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modellik tarzı , özgün oyunculuğu , güçlü iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve pek çok önemli yarışmadan tescilli güzelliği ile dikkat çekmektedir. Aleyna Doğan tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Michaela Astro ile 3 Soru 3 Cevap

Yılın En İyi Uluslar arası Astroloğu Ödülü Sahibi Michaela Astro ile 3 Soru 3 Cevap Köşemizde 3 kritik sorunun cevabını aradık. İşte Michaela Astro’nun 3 sorumuza kendine özgü 3 cevabı

Astroloji neden hayatımızda olmalı ? Astroloğa neden gidilir ?

Hayatta bazı temel ihtiyaçlar vardır. Ekmek gibi su gibi..Merak da manevi açıdan insanın en önemli temel ihtiyaçlarından bir tanesidir. Bu merak bizi Astrolojiye götürür. Astroloji hayatın vazgeçilmezidir. Danışanlarıma ilk temel sorularımdan bir tanesi neden bana geldiğini sormamdır. Bu sorunun cevabı hikayenin başlangıcıdır. Astroloğa pek çok farklı nedenle gidilebilir. Bazen nedensiz de gelinebilir. Astroloji olmadan belki hayat devam edebilir ama Astroloji ile çok daha başka olacaktır.

Astroloji bize hangi sorunun yanıtını veriyor ?

Astroloji bir harita bir navigasyon uygulaması gibidir. Sana nerden nasıl gideceğini gösterir. Tabi navigasyona uymayabilirsin ki bunu yapan pek çok insan var öylesi durumda astroloji ne yapsın. Ama Astroloji doğru navigasyondur hayatını çok kolaylaştırır hayatını güzelleştirir.

Mart Ayında neler bekliyorsunuz ? Bu yılın kilit tarihleri neler ?

Mart ayı sürprizlere çok açık. Türkiye’de ve Dünya’da bazı kritik olaylar ayın sonuna doğru şekillenecek. Siyasi olarak Yerel Seçimler pek çok yeni gelişmenin başlangıcı olacak. 31 Mart seçimleri bir sürecin sonu değil aksine pek çok gelişmenin başlangıcı olacak.

2024’ün kritik tarihleri ise şunlar :

Gölgeli Ay Tutulması: 25 Mart 2024 saat 10:00 Güney 5° Terazi 7'

Tam Güneş Tutulması: 8 Nisan 2024 saat 21:20 Kuzey 19° Koç 24'

Kısmi (Parçalı) Ay Tutulması: 18 Eylül 2024 saat 05:34 Kuzey 25° Balık 40'

Halkalı Güneş Tutulması: 2 Ekim 2024 saat 21:49 Güney 10° Terazi 3'

UK UFUK KÜLAHLIOĞLU ORGANİZASYON 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR ÖZEL KUTLAMA PROGRAMI

Başarılı organizasyoncu Ufuk Külahlıoğlu 8 Mart Kadınlar Gününe Özel çok renkli bir programa imza attı. TSM Murat’ın ve Başkentli Özay’ın sahne aldığı Riana ve Mila’nın dans Show yaptığı gecede Fikri Kesler sunucu olarak yer aldı. Gecenin renkli yanlarından biri de Hint Kınacısı Semra oldu. Pek çok sürprizin yaşandığı gece Ufuk Külahlıoğlu’nun başarılı organizasyonu ile ses getirdi. Uzun süredir programa hazırlanan Ufuk Külahlıoğlu her detayı düşünürken gecede Kadınların değeri ve önemi üzerinde de duruldu. Katılımcıların büyük beğenisini toplayan gece keyifle sona erdi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ OPERA SANATÇISI TENOR SEDAT CAN ÖZTOPRAK İSPANYA'YI FETHETTİ

Bugüne dek elde ettiği sayısız Uluslararası ve Ulusal üstün başarılarıyla, Sanat anlayışıyla, Türk Operasına kattıklarıyla, getirdiği yeniliklerle, kazandığı sayısız Uluslararası ve Ulusal Ödüllerle Opera Sanatını farklı bir boyuta taşıyarak Opera Sanatında devrim yaratan Ülkemizin gururu ünlü Opera Sanatçısı Tenor Sedat Can Öztoprak, İspanya'da Mozart'ın Don Giovanni Operası Prömiyerinde Başrolde ayakta Alkışlandı. İspanya'da, gösterdiği üstün performansıyla diğer meslektaşı İspanyol Tenora şans tanımayarak Prömiyer Temsili dahil bütün Temsilleri kendisi yaparak İspanya'yı adeta fetheden ülkemizin gururu Dünyaca Ünlü Opera Sanatçımız Tenor Sedat Can Öztoprak, İspanya'da her Temsil sonrası ayakta alkışlanarak birkez daha Ülkemizi Dünyada en iyi şekilde Temsil etti. Ayrıca İspanya'da muhteşem bir Gala Konsere de imza atan Sedat Can Öztoprak, bir kez daha İspanya seyircisi tarafından ayakta alkışlandı. Ülkemizin gururu Dünyaca Ünlü Opera Sanatçımız Tenor Sedat Can Öztoprak'ın İspanya'da aldığı Muhteşem kritiklerin Türkçeye çevrilmiş hallerinin bazıları ise şu şekildedir. "Güçlü sesi ve yorumlama yeteneği onu Opera Dünyasının zirvesine taşıdı." , "Uluslararası Operada silinmez bir iz bırakmıştır." , "Müzikalitesi ve bunu her Performansta göstermesiyle Dünyanın dört bir yanındaki izleyicileri heyecanlandırmaya ve büyülemeye devam etmektedir." Türkiye'yi Dünya'da en iyi şekilde temsil etmeye devam eden Ülkemizin gururu Dünyaca Ünlü Opera Sanatçımız Tenor Sedat Can Öztoprak, ilerleyen aylarda Madrid ve Sevilla'da Resitaller vermeye de hazırlanıyor. Bugüne dek elde ettiği sayısız Uluslararası ve Ulusal muhteşem başarılarıyla Türk Opera Tarihine unutulmaz bir şekilde geçen Tenor Sedat Can Öztoprak, aynı zamanda pek çok gence de meslekte rol model olmaya, ilham kaynağı olmaya devam etmekte. Bugüne dek elde ettiği sayısız Uluslararası ve Ulusal Ödüllerle Dünya Opera Tarihinde de ilklere imza atan Tenor Sedat Can Öztoprak, genç sayılabilecek yaşına rağmen Dünya Operasında elde ettiği bütün bu muhteşem başarılarıyla bizlere Dünya Opera Tarihinden Mozart'ı anımsatıyor. Bugüne kadar elde ettiği sayısız Uluslararası Ödüllere, Uluslararası Yarışma Birinciliklerine, ve Uluslararası Arenada layık görüldüğü "Türkiye'yi En İyi Temsil Eden Sanatçı" Ödülüne de ilave olarak, Türkiye'de de Türkiye'nin en önemli tüm Ödül Organizyonları tarafından ve Türkiye'nin en önemli jüri üyelerinin oylamaları sonucu bugüne dek defalarca kez layık görüldüğü 'Yılın En Başarılı Opera Sanatçısı' Ödüllerine, 'Yılın En İyi Opera Sanatçısı' Ödüllerine, 'Yılın Uluslararası Başarı Gösteren En Başarılı Opera Sanatçısı' Ödüllerine, 'Uluslararası En Başarılı Opera Sanatçısı' Ödüllerine, 'Cumhuriyetin 100.Yılına Damga Vuran En Başarılı Opera Sanatçısı' Ödüllerine, 'Uluslararası En Başarılı Tenor Sanatçısı' Ödüllerine, 'Yılın Star Opera Sanatçısı' Ödüllerine, 'Yılın Uluslararası Başarı Gösteren En İyi Opera Sanatçısı' Ödüllerine, bütün bu çok önemli tesçilli Ödüllere bugüne dek sayısız kez layık görülerek ve her seferinde de kendisi layık görülerek, Türk Opera Tarihinde bugüne dek görülmemiş düzeyde bir dominasyona imza atmış olup bir kez daha tarihe geçmiştir. Çalışmalarına hem Yurtdışında hem de Yurtiçinde hız kesmeden devam etmektedir.

Futbolcu Temsilcisi Kemal Can Tekin

Aslen İzmirlidir. 12 Yıldır Futbolcu temsilciliği yapmaktadır. Beşiktaş’ta Omar Colley’in aktif menajeridir. Süper Star Miralem Pjanic ve Andre Ayew gibi isimlerin transferlerinde büyük payı bulunan Kemal Can Tekin; Son olarak Aston Villa’dan Jaden Philogene in Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’e transferinde önemli rol oynadı.2.Altın Yonca Ödülleri töreninde Mesleki Başarı ödülünü kazanan Kemal Can Tekin dünyanın her yerinde ve ülkemizde futbolu güzelleştirmeye çalışmaktadır. Pek çok önemli futbolcunun menajerliği görevini üstlenmiştir. Milli takımlara sporcu yetiştirmek ve yurtdışına oyuncu yönlendirmek ve futbolcu danışmanlığı uzmanlık alanıdır. Beşiktaş’tan Omar Colley gibi Türkiye’de pek çok futbolcunun temsilcisidir. Dünyanın en büyük menajerlik şirketleri arasında gösterilen P&P Sports Management, Federico Pastorello’nun Türkiye temsilcisi olarak çalışmaktadır.Kemal Can Tekin alanındaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü çalışma tarzı , özgün çözümcül yaklaşımları , vizyonu , güçlü iletişimi , son döneme damga vuran transferleri gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , karizması , geniş ve sürekli yenilenen futbolcu havuzu ile dikkat çekmektedir. 4 dil konulmaktadır. Kemal Can Tekin tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.



Model Umut Kızılkaya

Umut Kızılkaya 26 yaşındadır. İstanbul Beyoğlu’nda doğdu.2 kardeş olan Umut Kızılkaya’nın çok sevdiği bir ablası vardır. Kendini son derece pozitif ve çok yönlü olarak tanımlamaktadır. Ayrıca her zaman daha iyisini arzulayan bir yapıya sahiptir. Yaşam boyu sporun içinde kalmaya gayret etti. Voleybol, futbol, yüzme gibi sporların yanı sıra, yaklaşık 8 yıldır fitness ile ilgilenmektedir. Bu bağlamda Nişantaşı Üniversitesi Besyo 4. sınıf öğrencisidir. Umut Kızılkaya 1 senedir modellik yapmaktadır. Çeşitli projelerde ve defilede boy göstermiştir. Umut Kızılkaya bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modellik tarzı , özgün yüzü , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve karizması ile dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Gülsüm Aydemir’e Çifte Ödül!

Legend Fashion magazin ‘’Yılın En Efsaneleri’’ ödülleri 29 Şubat Türkiye İstanbul’da The Green Park Otel’de sahiplerini buldu. Ukrayna, İngiltere, Azerbaycan’dan sonra Türkiye’de 4.cüsü gerçekleşen Legend Fashion Magazin’in Yılın En Efsaneleri Ödül töreninde televizyon, iş, sanat, moda ve müzik alanının enleri belirlendi. Törenin sunuculuğunu Şenol İpek ve Legend Fashion magazin imtiyaz sahibi Oksana Kuznetsova üstlendi. Şenol İpek ve Oksana Kuznetsova’nın sunumuyla gerçekleşen Legend Fashion Magazin ‘’Yılın En Efsaneleri’’ Ödüllerini kazananlar belli oldu. Gülsüm Aydemir gecede 2 ödül birden kazanarak geceye damgasını vurdu. GÜLSÜM AYDEMİR – Yılın En İyi Event & Organizasyon şirketi ödülü ile GA PRODUCER / GÜLSÜM AYDEMİR – Yılın En İyi Çıkış Yapan Producer şirketi ödüllerinin sahibi oldu. 2015’ten beri organizasyon ve etkinlik alanında çıkış yapan ve bugüne kadar pek çok önemli etkinliği gerçekleştiren Gülsüm Aydemir etkinlik denilince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi. Bugüne kadar 20 ödülle başarısını tescilleyen Gülsüm Aydemir organizasyon ve etkinlik çalışmalarına yakın zamanda GA producer ile müzik yapımcılığını da ekledi. Başarısını çifte ödülle tescilleyen Gülsüm Aydemir alanındaki eşsiz yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü organizasyon tarzı , özgün projeleri , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Gülsüm Aydemir gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir. Çifte ödülle ve başarısı ile büyük ses getiren Gülsüm Aydemir yılın efsaneleri ödül gecesinde de şıklığı ve güzelliğiyle de dikkat çekti. İstikrarlı başarısını sürdüren Gülsüm Aydemir’in çalışmaları devam ediyor.

Sanatçı Bilge Kotkay

Bilge Kotkay, 22 Ağustos 1990’da İstanbul’da doğdu. Müziğe ilgisi annesini dinleyip taklit ederek başladı. 2012 yılında Kocaeli Ü. Jeoloji Mühendisliğini bitirip İstanbul’a döndüğünde kendi hayalleri için adım atmaya karar vermişti. Grubuyla akustik 90lar konseptli projeleriyle sahne yapmaya bir yandan da İstanbul Ü. Devlet Konservatuarı Müzikal Oyunculuğu Bölümünde okumaya başlamıştı. Bir süre aile işleri sebebiyle müzik eğitimine ara verdi. 2018 itibariyle TRT1, TRT Müzik, Atv, Kanal 7 ve Fox un önemli yapımlarında (Genç Sahne, Yeni Sahne, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı, Sen Anlat Karadeniz ,Yemin,Kan Çiçekleri, Yabani ) seslendirdiği eserlerle büyük beğeni topladı. Müzik eğitimine Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünde devam etti. 2023 başında ilk teklisi ‘’Yürüyorum Dikenlerin Üstünde’’ , ikinci yarısında ‘’Vay’’ dinleyicisiyle buluştu. 2024 başında söz ve müziği kendisine ait ilk teklisi olan ‘’Yak Hüznümü’’ 26 Ocak ta tüm dijital platformlarda yayınlandı. Bilge Kotkay müzikteki yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü yorumculuğu , özgün çalışmaları , güçlü sesi ve iletişimi , vizyonu , sanatçı yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Bilge Kotkay tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Model Duygu Çakmak

1995 İzmit doğumlu Duygu Çakmak, Tuncelili 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. Bir ablası bir de küçük kardeşi vardır. İlkokulu ve liseyi İzmit'te okuyan Duygu Çakmak, daha sonra yerleştiği İstanbul'a yerleşti. Sakarya Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler bölümünden mezun olan Duygu Çakmak, İstanbul Üniversitesi'nde pedagojik alanında formasyon almıştır.Ayrıca Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitiminden mezun oldu. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Duygu Çakmak, amatörce başladığı modelliğe 2019 yılından beri profesyonel olarak devam etmektedir. Oyunculuk alanında kendini geliştiren Duygu Çakmak, ayrıca yönetmen Avni Kütükoğlu'ndan oyunculuk dersi almıştır. 2019 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katıldı, finalist oldu ve Doğ yüce en iyi model ödülünü aldı. 2020 Şubat ayında İstanbul'da düzenlenen Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey yarışmasında dereceye girdi. Duygu Çakmak, 2020 yılında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da organize edilen ve 43 ülkeden yarışmacıların yer aldığı uluslararası güzellik yarışması Miss Globe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Lübnan'da düzenlenen Miss Europe 2021'e katılan Duygu Çakmak, yarışmadan üçüncülük almıştır.4 Yıldır modellik yapmaktadır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.Aslen Tuncelili olan Çakmak, Munzur Dağı'nda verdiği pozlar ile dikkatleri üzerine toplamış ve dağların artık teröristlerin değil modellerin yeri olduğunu ifade etmişti. Tunceli’de yaptığı moda çekimi ile Doğu Anadolu tanıtımına başka bir bakış açısıyla yeni bir boyut kazandırdım. 4 yıldır modellik yapmaktadır. Türk model olarak Uluslararası bir çok projede yer aldı. 14.Altın Başarı Ödülleri’nde Yılın En İyi Modeli ödülünün sahibi oldu. Son olarak Hostesi her daim çok merak edilen Efsane Yarışma Çarkıfelek’te Cem Davran’ın sunduğu yarışmada Hostes olarak yer almaktadır. Yarışma her hafta sonu Tv8’de yayınlanmaktadır. Duygu Çakmak yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modellik tarzı , özgün yüzü , vizyonu , güçlü iletişimi oyuncu ve sunucu yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve tescilli güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Duygu Çakmak tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sporcu , Girişimci ve Sunucu Sinem Uludağ

1987 İzmir doğumlu Sinem Uludağ yaklaşık 20 yıllık Jimnastik ve fitness tecrübesini 2012 yılında açtığı ilk spor stüdyosu ile profesyonelliğe taşımış yıllar içerisinde işletme sayılarını yükseltmiştir. Sağlıklı yaşam için "Doğru Nefes ve Sağlıklı Omurga" felsefeni benimseyerek bu amaç doğrultusunda uzun yıllardır Spor stüdyolarında "Pilates ve Tabata Hiit Cardio" faaliyetlerini yoğun olarak gerçekleştirmektedir. Evli ve bir çocuk annesi olan Sinem Uludağ ,2023 yılı içerisinde hem sportif kimliği hem işletmecilikteki profesyonelliği üzerine 3 ayrı başarı ödülüne layık görülmüştür. Başarısını bu ödüllerle tescilleyen Sinem Uludağ halen çeşitli TV kanallarında spor ve beslenme üzerine söyleşilere katılmakta, aynı zamanda Televizyon ve Yardım Organizasyonlarında çeşitli özel etkinlik ve protokollerde sunuculuk görevi üstlenmektedir. Sinem Uludağ yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün projeleri , vizyonu , güçlü iletişimi , spor alanındaki önemli çalışmaları, girişimci yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Sinem Uludağ tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Muhabir Nur Funda Tatlıöz

1 Ocak 1997 Kadıköy Göztepe doğumludur. Müzisyen bir aileden gelmektedir. Babası Yeşil çam filmlerinin orkestra şefiydi, elektro gitarcıydı. Kendi orkestrası ve tiyatro geçmişi vardı, sonrasında uzun süre menajer ve organizatörlük yaptı. Abisi de küçük yaştan itibaren müzik ile ilgilenmeye başladı iyi bir müzisyen oldu. Onlar sayesinde sanat ve müzik camiasının içinde, ünlü isimlerle büyüdü insanlar çocuklarını düğünlerde bebek arabalarında uyutması gibi Nur Funda Tatlıöz’de o misal büyük ses sistemlerinin üzerinde uyudu. Sonra her şey değişti pandemi de beyin kanaması ile babasını kaybetti, Üniversitesinin 3. Senesinde annesi de alzheimer olunca tek başına abilerinin desteği sayesinde okulunu bitirdi. Radyo televizyon eğitimi aldı. Hem öğrencilik döneminde hem sonrasında önemli kurumlarda yer aldı. Trt spor deneyimi sırasında çok önemli röportajlar gerçekleştirdi. Nur Funda Tatlıöz medya ve iletişim sektöründeki çalışmalarını sürdürmektedir. Nur Funda Tatlıöz bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü haberciliği , özgün sunumu , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Nur Funda Tatlıöz tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.