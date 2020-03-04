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Neva Çiler Çorbacı ile Dönüşüm Eğitimleri , Enerji Çalışmaları ve Hayata Dair

Cengizhan Kaya'nın, Neva Çiler Çorbacı ile yaptığı röportaj için tıklayınız...

04 Mart 2020 Çarşamba 13:40
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Neva Çiler Çorbacı ile Dönüşüm Eğitimleri , Enerji Çalışmaları ve Hayata Dair

RÖPORTAJ: CENGİZHAN KAYA

Turizm çalışmalarınıza bir süre ara verdiniz. Böyle ara dönemlerde yapılan işleri yorumlamak daha farklı oluyor. Şu an yorumladığınızda Turizme ve otelciliğe dair neler söylersiniz ? 

Çok sevdiğim bir meslek ve çalışma alanı .. biliyorsunuz benim işletmesini yaptığım otellerde proje farklılıkları diğer otellerden ayrışan kendine özgü bir projesinin ve turizm sektörüne katkıda olabilecek bir farkının olması icin projeler üretiyorum .. her otelin kendine özgü bir enerjisi ve katkısı olmalı diye düşünerek severek hayata geçiriyorum projelerimi bu alandaki yaratıcılığım sayesinde koşa zamanda güzel takdirler dönüşümler ödüller aldım kendimi de mutlu ediyorum çalıştığım alanı da ... hayat tarzınızı iş hayatınızda kullanırsanız özellikle otelcilikte güzel çalışan bir sistem haline geliyor .. ara verdim kendim de de bir enerji değişimi dönüşümü yaşıyorum 2020 ile birlikte daha  güzel alanlar ve enerjilere hazırlanıyorum 

Şu sıralar yeni bir alanda da ilk çalışmalar yapıyorsunuz. Yeni çalışmanız nedir neden yöneldiniz bu alana ?  Bu yeni enerji değişimleri ile ilgili eğitimler aldınız mı ? 

Tabii değişim ve dönüşüm için kendimizden başlamak gerekiyor yenilenmeyen her şey geçmişte kalmaya mahkumdur ... sürekli yenilendiğimiz geliştiğimiz çağdayız titreşimi ve enerjisi yüksek mekanlar kişiler olması için hayatımızda kendimizi değiştirmeliyiz.. çok güzel çalışan bilinçaltı dönüşüm eğitimleri aldım ve harika dönüşler alıyorum emin olduğum bu alanda tüm sevdiğim enerjiler ile yürümek için mümkün olanlar nelerse onları seçiyorum ... 

İşin hem eğitim hem danışan kısmı olacak sanıyoruz başka ipuçları neler neler planlıyorsunuz ? 

Danışan olmadan eğitim almak benim bakış açımla deneyimlemeden bir işin ortasından başlamaya benziyor ... iki seneye yakın benim için danışan olarak geçti farkındalığın arttıkça alanların gelişiyor kendine özüne dönüp egonu köreltip özdeğer anlamını yükseltiyorsun bu muhteşem bir haz .. 2020 de bunları başka hayat alan ve enerjilerle bu katkıya dahil olmaya gönüllü yüksek ruhlarla çalışarak hayatlara mekanlara alanlara dokunacağız ... 

Kişisel gelişim dünyası da hareketli pek çok metod ve şekilde çalışmalar var bu alanın genişlemesini nasıl yorumluyorsunuz ? 

Bu alanda doğru kişilerle karşılaşmanız çok önemli ben iç sezgilerinizi geliştirmeye başlayarak bir yola çıkılmasını tavsiye ediyorum .. ihtiyaçlara göre zaten sizi sezgileriniz ve enerjiniz doğru insanlarla bir araya getiriyor .. fakat niyetinizde bir negatif varsa bütüne ve kendinize  katkıdan çok menfaatle yanlış istekler doğrultusunda kendinize alan genişletmeye çalışıyorsanız zaten ya farkındalık olmadan başlıyorsunuz ve kendinize ve çevrenize en büyük haksızlığı yapıyorsunuz demektir... bu soru aslında öyle kapsamlı ki genişlemek güzel hatta muhteşem fakat önce bütüne ve ilahi düzene hizmetle  mükemmele dönüyor .. Neye odaklanırsanız onun enerjisiyle yol alıyorsunuz koşulsuz sevgi enerjisiyle bir hayat diliyorum bu alanda olan tüm kolaylaştırıcı ve danışanlara .. 

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Kendimde değiştirmek dönüştürmek istediğim her şeyi değiştirdim farkındalığın arttıkça asıl sorunu gördüm ... güçlü olma tutkusu yalnız kalarak güçlü olacağımı düşündüğüm her alan bilinç ve enerjiyi iptal ettim kendinizde de değiştirmek dönüştürmek istediğiniz her durumu iptal ederek değiştirmenizi sağlayabileceğinizi bilmek öyle kolaylaştırıcı ki sevgiyle ... hala değiştirmek istediğim bir bilinç varsa güvenli konfor alanımdan çıkmayıp rahatlığı tercih ettiğim durumlardır ... 

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Gayet iyi sosyal medyayı severek kullanıyorum nevaccc İnstagram hesabımda güzel bir kemik kitlem var ve severek insanlara pozitif  etkileşimde bulunmayı tercih ediyorum.. tabii kendi hayatımdan kesitlerle.. 2020 sen itibaren daha profesyonel bir yönetimle olmasını tercih edeceğim 

Hayatın her alanı ile ilgili bir dijital dönüşüm var. Bu dijital dönüşümün ilerleyişini nasıl yorumluyorsunuz sizce nasıl ilerleyecek dijitalleşme ? 

Dijitalleşme kolaylık sağlıyor fakat kendi hayatımızdaki öngörü duyularımızı kapatmadan sadece fayda sağlamak adına kullanıldığında amacına ulaştığını düşünüyorum ... kendimizi bloke etmeden kendi yeteneklerimizi ve özümüzü çalıştırarak kullanmayı öğrenmeliyiz .. özentileştirme değil daha bilinçli kullanmak için neler mümkün göreceğiz 

Siz işlerinizde dijitalleşmeyi nasıl kullanıyorsunuz ?  

Daha çok yapılan katkıları projeleri tanıtmak ilham almak ve başarının enerjisini   paylaşmak adına kullanıyorum ..  

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yoga ve meditasyon yapıyorum bedenime fiziksel ruhsal şifası beni çok mutlu ediyor .. bunun dışında kendime konfor alanları ve seyahatler yaratıyorum böyle mutluyum 

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ? 

Kırmızıtürk ailesi ile bir projemden dolayı aldığım ödülüm sayesinde tanışmıştık ... takdir ederek takip ediyorum başarılarını .. kendi çizgisini bozmayan bir oluşum olduğunu görüyorum ne mutlu .. 
Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Gelecekteki  Ben’i gördüğüm icin tasvir edebilirim özellikle önce çocuklara ve sonra yetişkinlere yeni farkındalık alanları bilinci ve  enerjileri  yaratmaya yardımcı olan bir özel ruh olarak hayatımı geçirmeyi seçiyorum ... 

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 

Enerjinizi ve hayatlarınızı nasıl pozitife dönüştürürsünüz biliyor musunuz? Enerjinize sahip çıkarak yükseltmeyi seçin bunun için yapabileceklerinizi araştırın .. işinizde ailenizde ilişkilerinizde her şeyin çözümlendiğini göreceksiniz ... katkıda olmak icin her zaman rehber olarak yanınızdayım benimle iletişime geçebilirsiniz .. herkese koşulsuz sevgi ile dolu bir hayat diliyorum ...

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.03.2020 13:57
Anahtar Kelimeler:
Enerji Çalışmaları Ve Hayata DairNeva Çiler Çorbacı Ile Dönüşüm EğitimleriCengizhan Kaya
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