Amerika Basketbol Ligi (NBA) başarılı temsilcilerimizden Ömer Faruk Yurtseven bu sezon başında Utah Jazz ile anlaşmıştı ve takımda ilk sezonu. 2 sezon Miami Heats forması giyen Yurtseven’in NBA’de ise bu sene 3. sezonunu oynuyor.



Geçtiğimiz sene Ömer Faruk Yurtseven'li Miami Heats Doğu Konferansı Şampiyonu olmuş ve NBA finallerini oynamış fakat Denver Nuggets şampiyon olmuştu. Şampiyonluğu son anda kaçırmasına rağmen Yurtseven; Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur ve Cedi Osman'ın ardından NBA finallerinde oynayan 4. Türk oyuncu olmuştu.



Washington Wizard’a deplasmana gelen Utah Jazz’ın oyuncusu Milli Basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven ile röportaj gerçekleştirdik. Geçtiğimiz sene Röportajımız sırasında takım arkadaşı Dewayne Dedmon tüm Türkiye'ye selam gönderdi Merhaba demişti. Bu sene de bizimle Türkçe konuşmaya çalışan Utah Jazz’lı oyuncular oldu.







Miami’ten Salt Lake City’e taşındın! Florida’dan sonra Utah soğuk mu?



Miami’ye kıyaslayınca çok soğuk. Hayatımda kış arabamın kış lastiği olmamıştı geçenlerde taktırdım. Çok fazla montum da yoktu aldım. (Gülüyor) Utah’da çok mutluyum. Geçiş de çok rahat oldu, Utah Jazz ekibi çok yardımcı oldu. Beni kollarını açarak bekliyorlardı, herşeye alıştım. Aslında sene içerisinde maçlar için o kadar seyahat ediyoruz ki sürekli farklı şehirlerde oluyoruz.







Geçen röportaj yaptığımızda Miami Heat’teki oyuncular Türkçe konuşuyordu şimdi de Utah Jazz’dekilere öğretiyorsun…



Aynen! Türkiye’ye saygı ve sevgileri olması güzel. İlk geldiğimde Türkiye’nin nereden olduğunu bilmeyen oyuncular vardı onlara gösterdim ve ülkemizi, kültürümüzü hem oyunculara hem de taraftarlara Kültür Elçisi gibi tanıtmaya devam ediyorum. Bu büyük bir gurur. İnsanlara Türkiye’yi öğretmek, Türkçe’yi göstermek mutlu ediyor. Bana soruyorlar hayır nasıl dersin diye. Dönerken baklava ve lokum getiriyorum, çok beğeniyorlar.







ABD’nin en iyi okullardan Georgetown’da oynadın. Washington aslında evin, buraya gelince neler hissediyorsun?



Washington’u çok seviyorum. Dün okuduğum ve üniversiteler liginde basketbol oynadığım Georgetown’da idmanımız vardı ve dönüşte otele giderken yürümek istedim, otobüsle gitmedim. 2 sene yaşadığım için başkent Washington’da anılarım var benim için nostalji oldu.







NBA’deki diğer Türk oyuncular ile iletişim halinde misiniz?



Konuşuyoruz tabi ki. Ama hepimizin yoğun bir temposu olduğu için maçtan maça görüşüyoruz. Senin şehrindeyim görüşelim, yemek yiyelim diye soruyoruz. Herkesin yoğun temposu olduğu için ara sıra yapıyoruz.







Alperen Şengün, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Onuralp Bitim ile birlikte WhatsApp grubunuz yok mu?



Hayır, yok! Çok mantıklı aslında. Şu an çok iyi bir verdiniz, oluşturmamız lazım.







Utah Jazz önemli çünkü Mehmet Okur, Ersan İlyasova oynadı ve Yardımcı Antrenör olarak Erdem Can görev yaptı…



Türklerin sayısını arttırmak önemli. Umarım daha da sayımız artar. Mehmet Okur hala dediğiniz zaman onun burada yaptıkları ortada. İsmini söylediğiniz zaman taraftarın bilmesi çok büyük gurur.







Genelde Türkiye’den NBA’e transfer oluyor. Fakat sen üniversiteler liginde oynarken NBA’e transfer olan ilk Türk oyuncusun. Neler söylemek istersin?



Herkesin yolu farklı. Benim seçtiğim yol çok daha zor bir yoldu. Bir an da kazanacağınız paraya ve şöhrete NBA’e geçmeye hayır diyorsunuz. Ailem çok istediği için üniversite eğitimini seçmek çok zor bir tercihti ama mutluyum, iyi bir okulu bitirdim ve basket oynadım. Geriye dönüp bakınca dediğiniz gini ilk yapan ben oldum ve tırnaklarımla kazıya kazıya buralara kadar gelebildim. Buradan sonrada da kazıya kazıya devam.















