First Lady Jill Biden, Haziran ayında kedisi Willow hakkında Beyaz Saray Kedisi Willow adında bir çocuk kitabı yayınlayacak.

Yayıncı Simon &Schuster Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kitabın Willow'un Beyaz Saray'a olan yolculuğunun hikayesini anlattığını duyurdu.



Kısa tüylü tekir kedi, Başkan Joe Biden'ın 2020 başkanlık kampanyası sırasında Pensilvanya'daki bir çiftlikte First Lady'nin konuşması sırasında sahneye atladıktan sonra Biden'ların hayatına girdi. Kısa bir süre sonra Jill Biden kediyi sahiplendi ve ona memleketi WillowGrove, Pensilvanya'nın adını verdi.



Yayıncının duyurusunda First Lady, "Willow odadan odaya atlayıp yeni evinde tarihi keşfederken, 'Halk Evi'ni yöneten inanılmaz insanlar hakkında hızlı bir şekilde bilgi sahibi oluyor" dedi.



"Tıpkı Joe'ya ve bana, bizden önce gelen İlk Ailelere ve bu eve adım atan tüm insanlara yaptıkları gibi Willow'u da sevgi ve özenle karşıladılar."





Biden'lar Beyaz Saray kiracılığına Willow ve birkaç Alman çoban köpeğiyle başladı. Ancak Champ adlı bir köpek 2021'de öldü ve Binbaşı ve Komutan adlı diğer iki köpek, güvenlik personelini ve Beyaz Saray personelini ısırdıktan sonra saldırgan davranışlar nedeniyle uzaklaştırıldı.



4 yaşındaki Willow'u şu anda Beyaz Saray'da ikamet eden tek başkanlık hayvanı yapıyor.



Başkanın evcil hayvanları uzun zamandır halkın ilgisini çekiyor. Willow şimdi, Başkan Bill Clinton'ın Beyaz Saray'ın bahçesindeki fotoğraf çekimleriyle ikon haline gelen Socks adlı siyah beyaz kedisi gibi ünlü kedigiller arasında miyavlıyor.



Socks'un, dönemin First Lady'si Hillary Clinton tarafından yazılan, Sevgili Socks, Sevgili Dostum adında,Socks'a ve onun köpek arkadaşı çikolatalı labrador av köpeği Buddy'ye hayran postası adresini içeren kendi kitabı vardı.





First Lady Barbara Bush da ailenin evcil hayvanı hakkında bir kitap yazdı. Millie'nin Kitabı: Barbara Bush'a Dikte Edilen Kitap, George HW Bush yönetimi sırasındaki Beyaz Saray'ın köpek bakışı bir görünümüdür.



First Lady Biden daha önce Don'tForget, GodBlessOurTroops ve Joey: TheStory of Joe Biden'ın da aralarında bulunduğu birçok çocuk kitabı yazmıştı. 2019'da "Işığın Girdiği Yer" adlı anı kitabını yayınladı.



Kitap satışından elde edilecek gelir askeri köpekleri destekleyen hayır kurumlarına bağışlanacak.