GALATAPORT İSTANBUL’DA SÖMESTİR ATÖLYELERİ

Galataport İstanbul, sömestir tatili boyunca çocukların doyasıya eğlenmeleri, eğlenirken de öğrenmeleri için farklı temalarda atölyeler ve etkinlikler düzenliyor. 20 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında devam edecek sömestir etkinleri kapsamında çocuklar, Mezzaluna pizza atölyesi, Kahve Dünyası tatlı atölyesi ve ödüllü çikolatalara sahip Butterfly’ın çikolata atölyeleriyle hem eğlenceli hem de öğretici vakit geçirme imkanı buluyorlar. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş deneyimlerini ve maceralarını çocuklarla paylaşırken, Cumhuriyetin Yüzü ve Küçük Prens sergileri özel turlarla çocukları ağırlıyor.

Galataport İstanbul etkinliklerine, sömestir tatiline özel atölye ve turlarla devam ediyor. 4 Şubat tarihine kadar devam edecek olan çocuklara özel sömestir etkinlikleri ve atölyeleri, Galataport İstanbul’da yer alan birçok özel deneyimi çocuklara yaşatıyor. Sömestir atölyeleri kapsamında sergi turları, deneyim dolu atölyeler, ilgi çekici bilgiler edindirecek sohbetler Galataport İstanbul’un çocuk misafirleriyle ücretsiz olarak buluşuyor.

29 Ocak-4 Şubat etkinlik takvimi

29 Ocak Pazartesi _ 15.00 / Butterfly Kakao Atölyesi: Titizlikle çalıştıkları kakao çekirdekleri ve ödüllü el yapımı çikolatalarıyla dünya standartlarında ürünler ortaya çıkaran Butterfly, Galataport İstanbul’da çocuklarla buluşacak. Çocuklar; Kakao Atölyesi’yle lezzetli ve eşsiz bir öğrenme deneyimi yaşayacak. Hem çikolata tiplerini öğrenip tadım yapacaklar hem de kakaonun çikolata yolculuğuna eşlik edecekler. Kakao ayıklama, kavurma gibi teknik bilgilerle başlayacak atölye, tadım ve ikramla devam edecek.

30 Ocak Salı _ 14.00 / Küçük Prens Sergi Turu: Çocuklar Türkiye’de ilk kez Galataport İstanbul’da 80. Yılına özel bir sergiyle anılan Küçük Prens’in masalsı dünyasını keşfedecek.

Minik sanatseverler dev güneşin altına geçerek Küçük Prens’in yıldızlarına hayallerini yazacak ve yıldızlarını gökyüzündeki yerlerine yerleştirecek, Tilki’nin kendi gibi yumuşacık tüylerle kaplı gezegenini keşfedecekler. Küçük Prens’in dev gül bahçesinde diledikleri gibi gezecek, 3D gezegenler, güller, animatronik yılan ve birçok dekor ile etkileyici bir serginin parçası olarak birçok fotoğraf çektirecekler.

1 Şubat Perşembe _ 14.00 / Kahve Dünyası Çikolatayı Konuşuyoruz Atölyesi: Sömestir tatilinde çocuklar Kahve Dünyası’nın tatlı atölyesinde buluşuyor. Çocuklar; Çikolatayı Konuşuyoruz Atölyesi’nde çikolatanın hikayesini öğrenecek, Kahve Dünyası’nın eğlenceli lezzetlerinin tadına bakacak.

18. İSTANBUL BİENALİ 2025 YILINA ERTELENDİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) olarak 18. İstanbul Bienali için 2023 Mart ayından bu yana dünyanın dört bir yanından 58 sanatçıyla birlikte çalışıyoruz. Onlarca yeni sanat eserinin üretimine ve hem yerel hem uluslararası ölçekte verimli işbirliklerine olanak sağlamasını hedeflediğimiz bu bienalin kavramsal çerçevesi, büyük kayıpların ve acıların ardından sanatın nasıl bir rol üstlenebileceğini araştırıyordu.

İKSV 18. İstanbul Bienali’nin ertelenme sürecine ilişkin kamuoyuna; ‘ Bu sırada, vakıftaki seçim ve karar süreçlerine dair eleştiriler aldık ve bu eleştirileri değerlendirerek tüm işleyişleri daha katılımcı hâle getirmek üzere harekete geçtik. İstanbul Bienali’nin her zamanki gibi sanatsal ifade, diyalog ve bir araya gelme olanakları sunmasını hedefledik. Buna rağmen, sanat çevrelerinde asla arzu etmeyeceğimiz biçimde tarafların oluştuğunu, bienale katılmayı kabul etmiş veya etmeyi değerlendiren sanatçıların, yürütülen işbirliklerinin ve ortaklıkların olumsuz etkilendiğini gözlemledik. Bu durum, İstanbul Bienali’nin planlandığı şekilde düzenlenmesini imkânsız hâle getirdi.

Bu nedenle, 14 Eylül 2024’te kapılarını açması planlanan 18. İstanbul Bienali’nin ertelendiğini kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz. Her zaman en iyi şekilde gerçekleştirmek için çaba sarf ettiğimiz İstanbul Bienali’ni yeni yönetmelik çerçevesinde ele alınacak bir süreçle 2025 yılında yeniden izleyicilerle buluşturacağız‘ duyurusunda bulundu.

SİYAD’IN ULUSLARARASI FİLM SEÇİMİNİN GALİPLERİ

‘BİR DÜŞÜŞÜN ANATOMİSİ’ VE ‘GÜNEŞ SONRASI”

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla 2023 yılında sinema salonlarında ve dijital platformlarda gösterilen en iyi uluslararası filmler seçildi.

Yönetmen koltuğunda kadınların öne çıktığı bu yılda SİYAD'ın uluslararası seçimlerinde de ilk sıralarda yönetmen kadınların filmleri yer aldı.

Vizyon filmleri içerisinde Fransız yönetmen Justine Triet’nin geçen yıl Cannes Film Festivali’nde büyük ödül Altın Palmiye’yi kazanan ve şimdi de en iyi film dalında Oscar adayı olan “Bir Düşüşün Anatomisi” (Anatomie d'une chute) on filmlik listenin ilk sırasında yer aldı. Yılın büyük ilgi gören filmlerinden, İrlandalı Martin McDonagh’ın iki arkadaşın dostluğu üzerinden bir dağılma öyküsü anlattığı “The Banshees of Inisherin” ikinci, 81 yaşındaki Amerikalı usta yönetmen Martin Scorsese’nin 10 dalda Oscar’a aday olan “Dolunay Katilleri” (Killers of the Flower Moon) ise üçüncü oldu.

SİYAD üyeleri dijital platformlarda yayınlanan uluslararası yapımlar için de ayrı bir oylama gerçekleştirdi. 2023 yılında Türkiye’deki ilk gösterimi dijital platformlarda yapılan filmlerin dahil edildiği bu oylama sonucunda İskoçyalı Charlotte Wells’in yönettiği “Güneş Sonrası” (Aftersun) zirveye yerleşti. Arjantinli yönetmen Rodrigo Moreno’nun “Kabahatliler” (Los Delincuentes) ikinci sırada yer alırken, Katalan yönetmen Carla Simón’un Altın Ayı ödülllü filmi “Alcarràs” üçüncü oldu.

İŞ-SANAT SAHNESİ’NDE KAYAHAN ŞARKILARI

İş-Sanat Türk Pop müziğinin efsane ismi Kayahan’ın unutulmaz şarkılarını Emre Altuğ’un yorumuyla ‘İstanbul Kadar Güzel’ konserinde 13 Mart’ta biraraya getiriyor. Kayahan’ın gönüllere taht kuran şarkılarının Emre Altuğ’un sesiyle İş-Sanat’ta yeniden hayat bulacağı konsere 30 kişilik bir orkestra eşlik edecek. Alper Kömürcü’nün aranjmanlığının yer aldığı konserin konuklarıysa İpek Açar ve Demet Sağıroğlu olacak.

CEM KARACA VE BARIŞ MANÇO ŞARKILARI AKM’DE

Türkiye’nin modern folk müziğine damga vurmuş 2 dev sanatçı Cem Karaca ve Barış Manço’nun eserleri Bora Kayalar’ın sanat yönetmenliğinde İstanbul Devlet Modern Müzik Topluluğu tarafından seslendirilecek. AKM Türk Telekom Opera Salonu’unda 28 Ocak 20.00’de gerçekleştirilecek konserde Selin Bahadır, Cihan Okan, Jülide Karan Cem Karaca ve Barış Manço’nun unutulmaz eserlerini kendi yorumlarıyla söyleyecek.

ATA DEMİRER GAZİNOSU GERİ DÖNÜYOR

Komedi Gazinosu formatının günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan Ata Demirer müzik ve mizahı birleştirdiği ‘Ata Demirer Gazinosu’nun yeniden seyirciyle buluşturuyor. ‘Ata Demirer Gazinosu’ için hazırladığı yeni şarkılar ve yeni şakalar için provalara başlayan Ata Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek. Ata Demirer Gazinosu’nun ilk etkinliği 16 Şubat’ta Zorlu PSM’de gerçekleşecek.

DEPREMZEDE AFFHAM GRUBUNDAN İLK ŞARKI

6 Şubat depremlerinde sevdiklerini, evlerini ve birçok şeylerini kaybettiler. Kaybettikleri herşey anısına ‘Reyhan’ adlı şarkıyı yazdılar. Yaşadıkları derin acıyı ve herşeye rağmen canlı tuttukları umutlarını sözlerle melodilere döktüler. 6 Şubat depremlerinin yıldönümü yaklaşırken deprem bölgesinde biraraya gelen müzisyenlerden oluşan Affham grubu ilk şarkısı Reyhan’ı dinleyicilerle buluşturdu. Grup üyeleri şarkıyla ilgili yaptığı açıklamada ‘Doğup büyüdüğümüz, sokaklarında oynadığımız şehrimiz için bir şarkı bırakıyoruz, kaybettiğimiz her bir canın anısına. Reyhan Antakya belki seni yıkabilirler. Evet yerle bir edebilirler ama rüyalarımıza dokunamazlar. Senin için şiirler yazıyoruz, şarkılar söylüyoruz, kalbimizdesin’ ifadesini kullandı.