Meta'nın sahibi olduğu Facebook ve Instagram, teknik bir sorundan kaynaklanan ve dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyı etkileyen iki saatten fazla süren kesintinin ardından Salı günü yeniden açıldı.

Kesintiler sabah 10:00 ET (1500 GMT) civarında başladı ve birçok kullanıcı, rakip sosyal medya platformu X'te Facebook ve Instagram'dan çıkarıldıklarını ve giriş yapamadıklarını söyledi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, "Olayın farkındayız ve şu anda herhangi bir kötü amaçlı siber aktivitenin farkında değiliz" dedi. Kesinti izleme sitesi Downdetector.com'a göre, kesintinin zirvesinde Facebook için 550.000'den fazla, Instagram için ise yaklaşık 92.000 kesinti raporu vardı.



Meta sözcüsü Andy Stone, X'teki bir gönderide, "Bugün erken saatlerde teknik bir sorun, insanların bazı hizmetlerimize erişimde zorluk yaşamasına neden oldu. Sorunu, etkilenen herkes için çözdük." dedi. Öğleden sonraki işlemlerde hisseleri yüzde 1,2 oranında düşen Meta Platforms'un, aralarında WhatsApp ve Threads'in de bulunduğu uygulama ailesinde günlük yaklaşık 3,19 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor.



Durum kontrol paneli daha önce WhatsApp Business'ın uygulama programlama arayüzünün de sorunlarla karşı karşıya olduğunu göstermişti.





Musk’tan açıklama!



Kullanıcılar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen durum raporlarını derleyerek kesintileri izleyen Downdetector'a göre WhatsApp ve Threads'teki kesinti çok daha küçük olmasına rağmen.



Meta'nın birçok çalışanı, isimsiz mesajlaşma uygulaması Blind'de dahili çalışma sistemlerine giriş yapamadıklarını ve bu durumun işten çıkarılıp çıkarılmadıklarını merak etmelerine neden olduğunu söyledi. Kesinti, eski adıyla Twitter olan X'te en çok konuşulan konular arasında yer aldı ve platformun sahibi Elon Musk, Meta'ya şu ifadelerle saldırdı: "Bu yazıyı okuyorsanız, sunucularımız çalışıyor demektir."

X'in kendisi, Musk'ın sosyal medya platformunu Ekim 2022'de 44 milyar dolara satın almasının ardından hizmetinde birçok kesintiyle karşı karşıya kaldı; Aralık ayında yaşanan bir kesinti, ABD'den Fransa'ya kadar ülkelerde 77.000'den fazla kullanıcı için sorunlara neden oldu.





