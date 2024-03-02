Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Valiler Birliği yıllık toplantısı gerçekleşti.

ABD’nin farklı eyalet ve bölgelerinden 40’tan fazla Vali başkent Washinton D.C.’de buluştu. Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’den çok farklı görüşten Valiler bir araya geldi.



ABD Valiler Birliği (National Governors Association NGA) Başkanı Utah Valisi Spencer Fox ve Başkan Yardımcısı Colorado Valisi Jared Polis ‘2024 Ulusal Valiler Birliği Kış Toplantısı için 22-24 Şubat'ta Washington DC'de ülkenin Valilerini ve misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kış Toplantısı, altyapı yatırımı, ekonomik büyüme, iş gücü gelişimi ve sağlık hizmetleri çözümleri gibi acil konularda iki partili koordinasyon için son derece önemli bir forum görevi görüyor.’ ifadelerini kullandı.



Valiler ayrıca ‘Eyaletlerimizin ve bölgelerimizin karşı karşıya olduğu acil zorluklar ve fırsatların üstesinden gelmek için Vali arkadaşlarımızla birlikte çalışmak bizim için bir ayrıcalıktır. NGA Başkanının Girişimi: Daha İyi Katılmıyorum aracılığıyla, Valiler, partizan düşmanlığı azaltmak ve politika sorunları üzerinde daha olumlu ve iyimser bir çalışma yöntemi modelleyerek sağlıklı tartışmayı teşvik etmek için güçlerini birleştiriyor. Yapıcı bir dizi çözüm odaklı sohbetin yanı sıra federal hükümetten ortaklarla, iş dünyasından ve hayırsever topluluklardan liderlerle etkileşim kurma fırsatlarından da keyif aldık.’ açıklamasını yaptı.

Valiler Kış Toplantısında Federal Öncelikleri Onayladı

Ulusal Valiler Birliği'nin (NGA) yıllık kış toplantısı sırasında Valiler, Kongre ve Yönetime destek sağlamak için federal öncelikleri onayladı. Öncelikler listesi, eyaletleri ve bölgeleri etkileyen konuları ve politikaları tartışmak için düzenli olarak bir araya gelen, iki partili, Vali liderliğindeki üç görev gücü tarafından geliştirildi.

“Valiler, iki partili çözümler geliştirmek ve eyaletin ihtiyaçlarını Kongre ve federal kurumlar nezdinde kolektif olarak savunmak için birlikte çalışıyor. Bu politika öncelikleri 55 eyalet ve bölgenin tamamının hedeflerini kapsıyor ve 118. Kongrenin geri kalanı için bir yol haritası görevi görecek"

Ekonomik Kalkınma ve Canlandırma:

- Altyapı proje teslimini hızlandırmak, izinleri kolaylaştırmak ve enerji esnekliğini güvence altına almak



- CHIPS ve Bilim Yasasının uygulanması, Ekonomik Kalkınma İdaresi'nin yeniden yetkilendirilmesi ve ekonomimizi ve ulusal güvenliğimizi güçlendirmek için teknolojik yeniliklerin ilerletilmesi

- Altyapı Yatırım ve İş Yasası (IIJA) ve Enflasyonu Azaltma Yasası'nın (IRA) uygulanması ve eyalet ve bölgelerin altyapı ihtiyaçlarının savunulması

- Temiz Su ve İçme Suyu Devlet Döner Sermayelerini (SRF'ler) koruyarak, Su Kaynakları Geliştirme Yasası'nın (WRDA) 2024 yeniden yetkilendirmesinde eyaletlerin ve bölgelerin ihtiyaçlarına öncelik vererek ve kalıcı kimyasalların (PFAS) tehditlerini ele alarak su kaynaklarını korumak

- Uygun Fiyatlı Bağlantı Programı gibi programlar aracılığıyla geniş bant altyapısının başarılı bir şekilde konuşlandırılmasını ve hizmetlerin benimsenmesini sağlamak

Halk Sağlığı ve Afetlere Müdahale:

- Herkes için felaket kurtarmaya etkin, şeffaf ve zamanında yanıt verilmesini sağlamak amacıyla politika ve prosedür değişikliklerini desteklemek

- Valilerin USC Başlık 32, Bölüm 104'te belirtildiği gibi Ulusal Muhafız personelini kontrol etme yetkisini elinde tutmasını sağlarken, Ulusal Muhafızların ulusal güvenlik misyonları için operasyonel yedek olarak hizmet etmek ve yurt içi acil durumları desteklemek için yeterli kaynak ve yeteneklerle donatılmasını sağlayın.

- Siber güvenlik dayanıklılığını artırmak ve yeni ve ortaya çıkan tehditlere karşı uzun vadeli kritik altyapıyı geliştirmek için özel, kar amacı gütmeyen, yerel, eyalet, bölgesel ve federal ortaklıkların kolaylaştırılmasını destekleyin

- Sürdürülebilir federal yatırımlar ve özellikle gençler, acil durum personeli, afetzedeler ve temel çalışanlar dahil olmak üzere savunmasız gruplar için damgalanmanın azaltılması yoluyla ülke çapında ruh sağlığını güçlendirmek ve desteklemek

- Sağlık hizmeti sunumunu iyileştirmek amacıyla toplum sağlığı, kırsal sağlık, doğrudan bakım, hemşirelik desteği, uzun süreli bakım, ruh sağlığı ve madde kullanım bozuklukları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere alanlarda sağlık iş gücünü artırmaya yönelik yolları belirlemek

- Ülke çapındaki aileleri daha iyi desteklerken, temel nedenleri değerlendirip ele alan güçlü federal eyalet ortaklıkları yoluyla çocuk ve anne sağlığı sonuçlarını iyileştirin

- Kaynakların geliştirilmesi, rehberlik ve tedarik zinciri, halk sağlığı altyapısı, insan hizmetleri, sağlık eşitliği, beslenme ve tele sağlık ile iş birliği yoluyla sağlık hizmetleri altyapısını güçlendirmek





Eğitim, İşgücü ve Toplumsal Yatırım:

- Çiftlik Faturasının Yeniden Yetkilendirilmesi, dayanıklılığın ve kırsalın yeniden canlandırılmasının sağlanması

- İşgücü Yenilik ve Fırsat Yasası (WIOA) Ortaöğretim sonrası eğitimde işgücü eğitiminin yeniden yetkilendirilmesi ve iyileştirilmesi

- Eyalet ve bölgelerin, kalan İlk ve Ortaokul Acil Yardım (ESSER) fonlarını özellikle devam eden akademik iyileşme çabaları ve okul tesislerinin iyileştirilmesi için harcamak için yeterli zaman ve kaynaklara sahip olmasını sağlayın

- İşgücü konutları ve kamu sektörü çalışanlarına (ör. öğretmenler, itfaiyeciler, tarım müfettişleri ve kolluk kuvvetleri) yönelik konutlar da dahil olmak üzere yeni konutları finanse etmeye yönelik eyalet ve bölge çabalarını desteklemek

- Kamu güvenliğini güçlendirme ve suç tekrarını azaltma çabalarını destekleyin

Yüksek Mahkeme Hakimleri de konuşma yaptı

Başkan Utah Valisi Spencer Cox ve Başkan Yardımcısı Colorado Valisi Jared Polis, Ulusal Valiler Birliği'nin (NGA) yıllık Kış Toplantısı sırasında ABD Yüksek Mahkemesi Yargıçları Sonia Sotomayor ve Amy Coney Barrett'ı ağırladı.

Yargıç Sotomayor, "Birbirimizin yanındayız" yorumunu yaptı . “Aslında tartışmalarda birbirimizi dinliyoruz. Konferansta birbirimizle birlikteyiz; birbirimizin söylediklerini dinliyoruz. Aynı fikirde olmayabiliriz ama dinliyoruz. Eğer dinlemiyorsanız, diğer insanların ne söylediğini düşünemezsiniz.”

Yargıç Barrett, "Kırmızı eyaletlerimiz ve mavi eyaletlerimiz olabilir ama her şeyden önce biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz" dedi . “Çoğulcu bir toplumdur; Birinci Değişiklik'in koruduğu şey budur, Birinci Değişiklik'teki özgürlüklerimiz. Ve eğer farklılıklara tahammül ederek, uzlaşmayı öğrenerek ve birbirimizin farklı görüşleri ifade etmesine izin vererek hayatta kalamazsak batacağız. Ülke olarak hiçbir şeyi başaramayız.”

Biden, Belediye Başkanlarını Beyaz Saray’da ağırladı

ABD Başkanı Joe Biden, Washington’da bulunan Valileri 2 kere Beyaz Saray’da ağırladı.

40'tan fazla eyalet ve bölgenin valileri, konutların karşılanabilirliği, yapay zeka riskleri, iş gücü gelişimi, afet müdahalesi ve diğer önceliklere yönelik iki partili çözümleri tartışmak üzere bu hafta Washington DC'de düzenlenen Ulusal Valiler Birliği (NGA) Kış Toplantısına katıldı.

Beyaz Saray'da yapılan geniş kapsamlı toplantıda Valiler, Kongre ve Yönetim'i ulusal zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmaya çağırdı.

Vali Cox, "Valiler, ulusumuzun sorunlarının üstesinden gelmenin partiler ve eyaletler ötesinde birlikte çalışmayı gerektirdiği konusunda hemfikir” dedi . “Siyasi bölünmenin iyi politikanın önüne geçmesine izin veremeyiz. Sınır güvenliği, ekonomik istikrar ve diğer zorluklara iki partili çözümler bulma konusunda Beyaz Saray ve Kongre ile çalışma fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz."

Vali Polis, "Başkan Biden ve Beyaz Saray'a ortaklıkları ve bugün eyaletlerimizin ve ülkemizin karşı karşıya olduğu önemli sorunları tartışmak üzere Valileri bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi . "Bu yıllık iki partili toplantı, Colorado sorunlarını Washington DC'ye taşımak, aynı zamanda birbirimizden öğrenmek ve hizmet ettiğimiz insanlara gerçek sonuçlar sunmak için yapılan önemli çalışmaları kutlamak için heyecan verici bir fırsattır."





Washington’da toplantıya katılan Valiler:

- Lemanu Mauga (American Samoa)

- Gavin Newsom (California)

- Jared Polis (Colorado)

- Ned Lamont (Connecticut)

- John Carney (Delaware)

- Lou Leon Guerrero (Guam)

- Josh Green (Hawaii)

- Brad Little (Idaho)

- JB Pritzker (Illinois)

- Andy Beshear (Kentucky)

- Janet Mills (Maine)

- Wes Moore (Maryland)

- Maura Healey (Massachusetts)

- Tim Walz (Minnesota)

- Greg Gianforte (Montana)

- Chris Sununu (New Hampshiree)

- Phil Murphy (New Jersey)

- Michelle Lujan Grisham (New Mexico)

- Kathy Hochul (New York)

- Roy Cooper (North Carolina)

- Doug Burgum (North Dakota)

- Arnold Palacios (Northern Mariana Islands)

- Mike DeWine (Ohio)

- Kevin Stitt (Oklahoma)

- Tina Kotek (Oregon)

- Josh Shapiro (Pennsylvania)

- Pedro Pierluisi (Puerto Rico)

- Dan McKee (Rhode Island)

- Bill Lee (Tennessee)

- Spencer Cox (Utah)

- Phil Scott (Vermont)

- Albert Bryan (U.S. Virgin Islands)

- Jay Inslee (Washington)

- Tony Evers (Wisconsin)

- Mark Gordon (Wyoming)



