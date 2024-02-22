Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida Eyaletinde düzenlenen şampiyonada Türk sporcu Murat Elmas altın ve gümüş madalya kazandı!

Güngören'ün yetiştirdiği kickboks sporcusu Murat Elmas, Amerika Ulusal Şampiyonası'nda muazzam bir performans sergileyerek hem altın hem de gümüş madalya kazandı. Turnuva, 8-11 Şubat tarihlerinde Florida eyaletinin gözde şehri Orlando'da gerçekleşti.



15 yıldan uzun bir süredir kickboksla ilgilenen ve spor kariyerine son iki yıldır Amerika'da devam eden Murat Elmas, Amerika Ulusal Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak GünGören ve Amerika adına unutulmaz bir zafer elde etti.

Madalyayı Güngören’e hediye etti

Elmas, turnuvadaki başarısını Güngören'de geçirdiği yılların bir birikimi olarak değerlendirerek, "Güngören Haznedar'da başladığım spor kariyerimi Amerika'da devam ettirme ve burada da başarılar elde etmek gerçekten harika bir duygu. Bu serüvenimde her zaman yanımda olan aileme, arkadaşlarıma ve antrenörüm Faruk Mert Yuksel'e teşekkür ederim" dedi.



Elde ettiği altın ve gümüş madalyaları Güngören'e ithaf eden Murat Elmas, "Bu başarı, Güngören'den Amerika'ya uzanan bir serüvenin sadece bir adımı. Spor kariyerimdeki bu önemli dönemeçte Güngören'deki dostlarıma, aileme ve Amerika'daki destekçilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.





Murat Elmas kimdir?

Murat Elmas, aslen Trabzonlu olup çocukluk yıllarında spora olan ilgisiyle İstanbul Güngörende başladığı kickboks kariyerini 2009 yılından beri aktif olarak devam ettiren bir milli takım sporcusudur. 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcunun 3 kez Dünya Kupası şampiyonluğu , 1 kez Avrupa Kupası şampiyonluğu , 4 kez International (Uluslararası) Cup şampiyonluğu bulunmaktadır.