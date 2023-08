“Samida” ÜNÜNE ÜN KATIYOR

Farklı coğrafyalarda yaşayan halkların müzik üretimlerini kendilerine özgü bir yorum ve düzenleme anlayışıyla seslendiren. Gürcistan asıllı müzisyen bir ailenin Artvin’de doğan üç güzel kızın kurduğu müzik grubu “Samida” her geçen gün ününe ün katmaya devam ediyor.

Gürcü dilinde 3 kız kardeş anlamına gelen “Samida” Yudum Şahin, Damla Şahin ve Tamara Şahin kardeşler tarafından kurularak müzik yolculuğuna başladı. Gürcü müziğinde geleneksel olarak var olan polifonik şarkı söyleme üslubunu yaşatmak ve yeni üretimler ortaya koymak amacıyla kurulan “Samida”, ilk albümleri olan “Alaca”’yı geçtiğimiz yıllarda Kalan Müzik şemsiyesi altında severlerine ulaştırmıştı.



Yudum Şahin’in panduri, viyolonsel ve vokal performansı, Damla Şahin’in salamuri, balaban ve vokal performansı, Tamara Şahin’in keman ve vokal performansı ile renklendirdiği Samida’nın en önemli hedefi kendine has bir icra ve düzenleme anlayışı oluşturarak geleneksel müziklerin icra ve duyuş özelliklerine yeni bir bakış açısı kazandırmak olduğunu her fırsatta söylüyorlar.



Doğudan batıya bir çok dilden farklı farklı kültürlerin şarkılarını kendilerine has bir şekilde yorumlayan Samida üyelerinin babaları Bayar Şahin’de bir müzisyen. Geçtiğimiz Cuma günü sözleri Sinan Kaynakçı’ya ait olan, İmre Haydaroğlu’nun çekip yönettiği enerji dolu yeni klipleri “Geçmiş Olsun Sana” yı sevenleri ile buluşturan Samida üyeleri gördükleri ilgiden oldukça memnun görünüyorlar.

ŞİMDİ 90’LARA ÖDÜL YAĞDI

Son yıllarda konserden konsere koşan “Şimdi 90’lar” ekibine, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri 2023’te ödül yağdı.

“Şimdi 90’lar” projesi ile yılın en iyi proje ve albüm ödülünü alan Hakan Eren; “Bu ödülü ben alıyorum; ama projeyi Metin Özülkü ile birlikte büyüttük. Metin, bu akşam konseri nedeniyle Trabzon'da olduğu için ödülü ikimizin adına alıyorum. Bu gece burada olan sanatçıların dışında biz büyük bir ekibiz ve herkese teşekkür ediyorum” dedi. Tuğçe Sarıkaya Events’in düzenlediği ödül törenine beraber katılan; Sibel Alaş, Jale, Hazal, Uhde Seçil’e onur ödülleri verildi.

1 Haftada 6 Konser

30 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arası Manisa turnesine çıkacak olan “Şimdi 90’lar” ekibi, bir haftada 6 konser verecek.

Kemençeyi Tanıtmaya Amerika’ya Gidiyor

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, geçtiğimiz gün Ankara Pursaklar Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda sahne performansı sergiledi. On binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen konserde Uzunlar, "Hüznün Gemileri", "Son Bir Kez", "Yolları Aşamadım" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Karadeniz türkülerinden Ankara havalarına geniş bir repertuar ile müzikseverlerden tam not alan Uzunlar, İç Anadolu yöresine ait "Tesbih" isimli şarkıyı seslendirirken sahnede tesbih salladı ve büyük alkış aldı. Ekin Uzunlar'a sahne performansında Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından çiçek de takdim edildi.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekin Uzunlar, yeni projelerini ve konser maratonunu anlattı. Volkan Konak ile yeni bir şarkıda düet yapmayı çok istediğini söyleyen Uzunlar, "Yakında sürpriz isimlerle düetler olacak. Yeni şarkılar üzerinde çalışıyoruz. " şeklinde konuşarak sevenlerine yeni projeler ve şarkılar müjdesini verdi. Önümüzdeki aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir konserler vereceğini belirten Uzunlar, kemençeyi dünyaya tanıtma hayalini gerçekleştirme konusunda adım adım ilerlediğini vurguladı. New York, New Jersey ve Del Rey'de sahne performansı sergileyecek olan Ekin Uzunlar, "Amerika'da konserler vermeye gidiyorum. Birçok kültürden insanların konserlerime katılmasını amaçlıyoruz. New York'ta sokaklarda bile kemençe çalacağım. Kemençeyi dünya tanımalı. Amerikalılara kemençemle caz şarkılar da çalacağım türküler de... Eminim kemençeyle ilk kez tanışanlar çok şaşıracaklar." şeklinde konuştu.

“ÜZGÜNÜM” OLMAZ

Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Jale, geçtiğimiz akşam Kalamış Wyndham Otel Ouzo Roof’ta müzikseverlerle buluştu.

Sahnesini “Üzgünüm” isimli şarkısıyla açan sanatçı, gece boyunca “Kolay Kolay”, “Gel Güzelim Gel”, “Son Geceler” gibi hit şarkılarını ve 90’lardan günümüze kadar gelen en sevilen şarkıları söyledi.

Barış Manço'ya selam olsun

Gecenin ilerleyen saatlerinde evlilik yıldönümlerini kutlayan bir çifti tebrik ederek, istek şarkılarını soran Jale, çiftin “Üzgünüm” cevabı üzerine; “Böyle mutlu bir günde benden istene istene ‘Üzgünüm’ istenir. Size bu akşamın anlamına daha uygun bir şarkı okuyayım” diyerek, “Sana Değer” i okudu. Sahnesini “Kara Sevda” isimli şarkı ile bitiren sanatçı, Barış Manço’ya selam yolladı.

Kanser Hastalarının Beslenmesine Dikkat Çekti

Magazin dünyasının renkli isimlerinden Beste Korkmaz, sağlıklı yaşam tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Korkmaz; son dönemde sağlıklı beslenme konusuna dikkat çekmek amacıyla kendi mutfak becerilerini konuşturdu. Elinin hamuruyla kanser hastalarının sağlığına vurgu yaparak, beslenmenin önemine dikkat çekti. Radyasyon Onkoloji Uzmanı Doç.Dr. Eda Küçüktülü özellikle karakılçık buğdayından yapılan ekmeğin tüketiminin sağlık açısından faydalı olduğunu vurguladı. Formunu korumak isteyenlere de önerilerde bulunan Korkmaz, beyaz ekmek yerine karakılçık buğdaylı ekmeği tercih etmelerini tavsiye etti.

Klibini İsveç’te Çekti

Genç müzisyen Serkan Mai, yeni çalışması “Karma”yı müzikseverlerle buluşturdu.

Klip çekimi için İsveç’e gidip orada İsveçli yönetmenle çalışan müzisyen, sözü ve müziği kendisine ait çalışmasında yeni teknoloji olan yapay zeka teknolojisini kullanmayı tercih etti.

İsveç’te arkadaşlarıyla ve yönetmen Hans Marklund ile eğlenceli bir klip çeken Serkan Mai, şarkısının aranjesinde de Burak Bedirli ile çalıştı.

Yıllarca İsveç’te yaşayan Serkan Mai geçtiğimiz sene Türkiye’ye taşınıp solo çalışmalarını yayınlamıştı.

Gülüş Tasarımcısı Sonay Gökhan: Doğa Çok Şey Anlatır

Geçtiğimiz günlerde çıkmış olduğu bir yurt gezisi sırasında yolun kenarında gördüğü lavanta tarlasını gezip hatıra fotoğrafı çektiren ünlü diş hekimi Sonay Öztan Gökhan; Doğa çok şey anlatır. Yeter ki onu anlamayı bilin. Dedi.

Sanat ve cemiyet hayatının yakından tanıdığı gülüş tasarımcısı Sonay Öztan Gökhan deyim yerindeyse bir koltukta üç karpuz taşımayı beceren ender iş insanlarından biri. Kendisini sık sık ödül gecelerinde ödül alırken görmeye alıştığımız güzel hekim, geçtiğimiz sezon CNN de yaptığı sağlık programı ile de sık sık sayfalarımıza konuk olmuştu. Genelde işlerinden fırsat bulup yurt dışında sağlık kongrelerinde görmeye alıştığımız Bayan Gökhan bu defa çıktığı bir yurt gezisi sırasında yolda gördüğü lavanta tarlasında verdiği pozları sosyal medyada paylaşınca takipçileri ve sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sonay hanımın bu yıl televizyon programlarına bir süre ara vereceğini, akademik kongreleri ve dünyada diş hekimliği üzerine yeni gelişmeleri takip etmek için birçok ülkeyi daha fazla ziyaret edeceğini duyduk.

İŞARET DİLİNİ KULLANARAK OYNAYACAKLAR; “HAYAT GÜZELDİR”

Tiyatro Matine Suare bu sezon yeni bir oyun daha geliyor. Kasım Uçkan tarafından kaleme alınan “Hayat Güzeldir” adlı oyun için provalar son hızla devam ediyor. Oyunda yönetmen olarak Hakter Balaban imzası var.

Geçtiğimiz yıl yine Kasım Uçkan’ın yazdığı “Oğluma Kız Mı Yok” adlı oyunu sahneye koyan Tiyatro Matine Suare yeni sezona İdil Ajans ile birlikte “Hayat Güzeldir” adlı oyunu da yetiştirip dönüşümlü olarak her iki oyunu da sahneye koyma kararı aldı. Yönetmenliğini Hakter Balaban’ın yaptığı “Hayat Güzeldir” kadrosunda tiyatro dünyasının tanınmış isimleri yer alıyor. Alternatifli olarak Tolga Öz (Halit Kartal) Yaşar Şengül (Mehmet Pamukçu) Niyazi Gezer (Hakter Balaban) Hira Erenç, Banu Şahin, Şebnem Nuray, Beste Hoşses in kadrosunda yer aldığı oyunun tekniğinde ise Berke Genççe’nin olacağı öğrenildi.

Tiyatroda İşaret Dilini de Kullanacaklar

“Hayat Güzeldir” adlı oyunun yönetmeni Hakter Balaban; Bu oyunumuzda görme ve işitme engelli vatandaşlara da ulaşabilmek için betimleme ve işaret dilini de kullanarak sahneleyeceğiz. Belki de bu Türkiye de ilk olacak, unutmayalım ki engel bedenimizde değil yüreğimizdedir. Dedi.