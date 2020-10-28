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Oyuncu aranıyor

Yakında tiyatro seyircisi ile buluşacak.

28 Ekim 2020 Çarşamba 17:23
4 Okunma
Oyuncu aranıyor

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

 

Sinemaya, Tv Dizilerine ve Türk Tiyatrosu’na bir çok eser kazandıran; Usta kalemşör Kasım Uçkan pandemiye aldırmadan, yepyeni bir oyununu seyirci ile buluşturuyor. Son dönemlerde tiyatro camiasında yaşanan trajikomik olaylara gönderme yapan oyunun provaları Orhan Kökel yönetiminde hızla sürüyor.

Pandeminin en büyük hasar verdiği ve gişe imkanı bulamayan tiyatrolar ayakta kalmaya çalışırken bir yandan da yeni yeni oyunlar üretilmeye devam ediyor. Kasım Uçkan tarafından yeni yazılan OYUNCU ARANIYOR adlı komedi de önümüzdeki aylarda pandemi yasakları izin verirse çok ses getirmesi bekleniyor. Okuma provalarının sürdüğü oyunu siz okuyucularım için provalarına katılıp oyunu baştan sona dinledim. Günümüz tiyatro’sunun sorunlarını komik bir şekilde sahneye taşıyacak olan senaryoya ben provalarda çok güldüm, inanıyorum ki seyirci de çok beğenecek.

Yıllar sonra tekrar sahnede. 

Oyuncu Aranıyor adlı bu oyun; Usta oyuncu Bülent Bilgiç’i ve 90 lı yıllarda yayınlanan Hanımın Çiftliği adlı dizideki başrol’ü ile her hafta evlerimize konuk olan İlknur Bozkurt’u yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesine getirerek seyirci ile buluşturması yönüyle önem taşıyor. Bilgiç 37 yıldır tiyatro sahnelerinden uzakta kalırken, İlknur Bozkurt’ta 2004 yılından bu yana sanat dünyasından çok uzakta bir hayat sürüyordu. 

Usta oyuncular ve önemli isimler bir arada.

İlknur Bozkurt ve Bülent Bilgiç’I yıllar sonra tekrar seyirci ile buluşturacak olan ‘Oyuncu Aranıyor’ aynı zamanda bir çok önemli ismi de tekrar sahneye taşıyacak. Sinema ve Tv dünyasından yakından tanıdığımız Ferdi Atuner, 90’ların Barbie Bebeği Uhde Seçil Özçakmak, Sinemanın ve tiyatronun Usta oyuncusu Hakter Balaban ile birlikte genç yetenek Dilara Ayata ‘da rol alacak. Oyunun yönetmen koltuğunda ise bir tiyatro emekçisi olan Orhan Kökel oturuyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kasım UçkanOrhan KökelOyuncu AranıyorTiyatro
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