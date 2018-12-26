KırmızıTürk Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu 

En Başarılılar İstanbul’da buluştu!!
İSTANBUL / CENGİZHAN KAYA
Türkiye’nin ilk ve tek Spikerler Platformu Kırmızı Türk Haber tarafından İstanbul’da düzenlenen birçok ünlü simanın konuk olduğu, “Altın Başarı Ödülleri” Ödül Töreni, 19 Aralık 2018 Çarşamba Tarihinde Gültepe Kültür Merkezi’nde Gerçekleştirildi.
Seçici kurul değerlendirmesi ve halka açık oylamalar sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı törende özgün kategorilerde ödül verildi. Ödül törenini Belma Belen ve Özkan İnanç sundu. Tören Kağıthane Belediyesinin büyük desteği ve ev sahipliğinde gerçekleşti.
Altın Başarı Ödülleri İlklere Sahne Oldu!
KırmızıTürk Haber spikerlik ve sunuculuğa farkındalığı artırmaya yönelik gerçekleştirdiği diğer çalışmaların yanı sıra bu kez İstanbul’da spikerlik ve sunuculuk mesleğinin altını çizmiş oldu. KırmızıTürk Medya Kurucusu Cengizhan Kaya açılış konuşmasında Başarının önemi ve spikerlik vurgusu yaparken İstanbul’da böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu ifade ettiler. Gecede ödül kazananlar şöyle :
- Halka En Yakın Belediye Başkanı – Kağıthane Belediye Başkanı – Fazlı KILIÇ
Spikerler Platformu tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen Altın Başarı Ödülleri’nde, KağıthaneBelediye Başkanı Fazlı Kılıç halka en yakın başkan ödülünü aldı. Kısa bir teşekkür konuşması yapan Başkan Kılıç, ‘’Makam odamızın kapısını kaldırdık. Her sabah saat 08.00’da vatandaşlarımızla randevusuz görüşüyoruz. Odamıza kameralar koyarak dünyanın her yerinden canlı takip edilebilir hale getirdik. Cep telefonumuzu internet sitemizden paylaşarak arayan herkesle birebir görüşüyorum. Halk meclisleri ve esnaf ziyaretleri, istişare toplantıları, Kadın Kent Gönüllüleri programları, Kent Konseyi meclislerimizle katılımcı yönetim anlayışını ortaya koyduk. Yatırım planlarımızı vatandaşlarımızın talep ve önerilerine göre hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın oylarıyla belirlenen bu büyük ödüle bizleri layık gören tüm halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Fazlı Kılıç ayrıca Habertürk ve ANDY-AR’ın ülke genelinde yaptığı kamuoyu anket araştırması sonucunda ‘‘Türkiye’de Halka En Yakın Belediye Başkanı’’ unvanını da almıştı.
- Yılın En Başarılı Yerel Siyasetçisi / Ömer Fuat Günday / Ak Parti Şişli İlçe Başkanı
- Yılın En Başarılı Turizm İşletmesi / Yedigöller Habitat Mesire Yerleri
- Yılın En Başarılı Erkek Haber Spikeri / Erhan Ertürk / Haber Global
Ekranların haber spikerliği denilince ilk akla gelen isimlerinden Erhan Ertürk Yılın En Başarılı Erkek Haber Spikeri ödülünü kazandı.
- Yılın En Başarılı Kültür Sanat Gazetecisi – Funda Karayel – Sabah – Günaydın.
Yıl boyunca kültür sanat ve sinemaya dair yazılarıyla gazeteciliğiyle büyük toplayan Funda Karayel Yılın En Başarılı Kültür Sanat gazetecisi ödülünü kazandı.
- Yılın En Başarılı Kadın Tiyatro Oyuncusu / Şebnem Özinal / Tamamla Bizi Ey Aşk
Yılın en başarılı tiyatro oyuncusu ödülünü Ali Poyrazoğlu ve Melih Ekener ile birlikte rol aldığı Tamamla Bizi Ey Aşk oyunu ile Şebnem Özinal kazandı.
- Yılın En Duyarlı Program Sunucusu / Aynur Ayaz – Evlilik Okulu & Engelliler Etkinlik sunumları ile
Birbirinden özel programlara imza atan başarılı sunucu Aynur Ayaz toplumsal yönü de ağır basan bu projeleriyle En duyarlı program sunucusu ödülünü kazandı.
- Yılın En Başarılı Kadın Spor Spikeri – Semahat Özdoğan - TRT Spor
Türkiye’nin maç anlatan ilk kadın spikeri Semahat Özdoğan yılın en başarılı spor spikeri ödülünün de sahibi oldu.
- Yılın En Başarılı Türk Sanat Müziği Sanatçısı / Umut Akyürek
Sesi ve güzelliği ile herkesin büyük beğenisini kazanan Umut Akyürek yılın en başarılı Türk sanat müziği sanatçısı ödülünü kazandı.
10) Yılın En Başarılı Haber Kanalı / TGRT HABER / Ercan Seki Genel Yayın Yönetmeni
- Yılın En Başarılı Kültür Turizm Programı – TV NET Haber Kanalı – GEZGİN Programı - Derya Uğur Öner
12) Yılın En Başarılı Hafta İçi Gece Haber Spikeri / Özlem Üzenir / Bengütürk Tv
13) Yılın En Stil Kadını / Gizem Gülşen Şahin
14) Yılın En Başarılı Kadın Haber Spikeri / Handan Musaoğlu / Trt 3 – TBMM TV
Yılın En Başarılı Kadın Haber Spikeri ödülünü Meclis Tv’nin yüzü olan başarılı ve güzel spiker Handan Musaoğlu kazandı.
15) Yılın En Başarılı Müzik Programı Sunucusu / Gülcan Engintepe / Rengarenk / Flash Tv
16) Yılın En Başarılı Haber Tartışma Programı / Mercek / Tuba Emlek – HALK TV
17) Yılın En Özgün TV Programı / Gözden Kaçanlar / Serpin Alparslan / Ulusal Kanal
18) Yılın En Başarılı Sağlık Programı Sunucusu / Meral Karadağ / 24
19) Yılın En Başarılı Kadın Pop Müzik Sanatçısı / Çilem Duman
20) Yılın En Başarılı Yayınevi / Alfa Psikoloji Yayınları
21) Yılın En İyi Muhabiri – Meltem Bozbeyoğlu – Kanal 7
22) Yılın En Başarılı Moda Tasarımcısı / Oktay SEVEN
23) Yılın En Başarılı Hafta Sonu Ana Haber Spikeri / Selcan Doğruöz / Trt Haber
24) Yılın En Başarılı Bölgesel Uydu Kanalı / Vuslat TV
25) Yılın En Başarılı Siyaset Röportörü / Esra Barık / Önce Vatan
26) Yılın En Başarılı Program Sunucusu / Yarışma / Saadet Özsırkıntı / O Ses Türkiye / TV8
27) Yılın En Başarılı Astroloğu / Şenay Devi
28) Yılın En Başarılı Mankeni / Tuğçe Aral
29) Yılın En Başarılı Yönetmeni / Ali Eşitmez
30) Yılın En Başarılı Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı / Sevtuğ Kasapbaşoğlu
31) Yılın En Başarılı Magazin Muhabiri / Emrah Günel / Kanal D Magazin.
32) Yılın En Başarılı Dj’i / Meryem Akar
33) Yılın En Başarılı Spor Programı – 14/16 – Selen Gül Dayıoğlu / FB TV
34) Yılın En Başarılı Yaşam Programı / Gezmek Olsun / Yıldız Yakar / 360
35) Yılın En Başarılı Siyaset Dergisi / Tarafsız Bakış Dergisi / Sevda Durgun
36) Yılın En Başarılı Magazin İnternet Sitesi / FD Magazin / Fethi Demirkol
37) Yılın En Başarılı Hafta Sonu Sabah Haber Spikeri / Nilgün Bakkaloğlu / Cem TV
38) Yılın En Başarılı Çıkış Yapan Haber Spikeri / Göksu Öngören Özgür / Tv EM
39) Yılın En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi / 3 Kadın
40) Yılın En Başarılı Habercisi / Kerim Ulak – A Haber Yurt Haber Müdürü
41 ) Yılın En Başarılı Fotoğrafçısı Emre Deveci
42) Gazetecilik Emek Ödülü Abdullah Akosman – Önce Vatan Gazetesi İmtiyaz Sahibi
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Önce Vatan Gazetesi