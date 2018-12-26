KırmızıTürk Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu 

En Başarılılar İstanbul’da buluştu!!

İSTANBUL / CENGİZHAN KAYA

Türkiye’nin ilk ve tek Spikerler Platformu Kırmızı Türk Haber tarafından İstanbul’da düzenlenen birçok ünlü simanın konuk olduğu, “Altın Başarı Ödülleri” Ödül Töreni, 19 Aralık 2018 Çarşamba Tarihinde Gültepe Kültür Merkezi’nde Gerçekleştirildi.

Seçici kurul değerlendirmesi ve halka açık oylamalar sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı törende özgün kategorilerde ödül verildi. Ödül törenini Belma Belen ve Özkan İnanç sundu. Tören Kağıthane Belediyesinin büyük desteği ve ev sahipliğinde gerçekleşti.

Altın Başarı Ödülleri İlklere Sahne Oldu!

KırmızıTürk Haber spikerlik ve sunuculuğa farkındalığı artırmaya yönelik gerçekleştirdiği diğer çalışmaların yanı sıra bu kez İstanbul’da spikerlik ve sunuculuk mesleğinin altını çizmiş oldu. KırmızıTürk Medya Kurucusu Cengizhan Kaya açılış konuşmasında Başarının önemi ve spikerlik vurgusu yaparken İstanbul’da böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu ifade ettiler. Gecede ödül kazananlar şöyle :

Halka En Yakın Belediye Başkanı – Kağıthane Belediye Başkanı – Fazlı KILIÇ

Spikerler Platformu tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen Altın Başarı Ödülleri’nde, KağıthaneBelediye Başkanı Fazlı Kılıç halka en yakın başkan ödülünü aldı. Kısa bir teşekkür konuşması yapan Başkan Kılıç, ‘’Makam odamızın kapısını kaldırdık. Her sabah saat 08.00’da vatandaşlarımızla randevusuz görüşüyoruz. Odamıza kameralar koyarak dünyanın her yerinden canlı takip edilebilir hale getirdik. Cep telefonumuzu internet sitemizden paylaşarak arayan herkesle birebir görüşüyorum. Halk meclisleri ve esnaf ziyaretleri, istişare toplantıları, Kadın Kent Gönüllüleri programları, Kent Konseyi meclislerimizle katılımcı yönetim anlayışını ortaya koyduk. Yatırım planlarımızı vatandaşlarımızın talep ve önerilerine göre hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın oylarıyla belirlenen bu büyük ödüle bizleri layık gören tüm halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Fazlı Kılıç ayrıca Habertürk ve ANDY-AR’ın ülke genelinde yaptığı kamuoyu anket araştırması sonucunda ‘‘Türkiye’de Halka En Yakın Belediye Başkanı’’ unvanını da almıştı.

Yılın En Başarılı Yerel Siyasetçisi / Ömer Fuat Günday / Ak Parti Şişli İlçe Başkanı

Yılın En Başarılı Turizm İşletmesi / Yedigöller Habitat Mesire Yerleri

Yılın En Başarılı Erkek Haber Spikeri / Erhan Ertürk / Haber Global

Ekranların haber spikerliği denilince ilk akla gelen isimlerinden Erhan Ertürk Yılın En Başarılı Erkek Haber Spikeri ödülünü kazandı.

Yılın En Başarılı Kültür Sanat Gazetecisi – Funda Karayel – Sabah – Günaydın.

Yıl boyunca kültür sanat ve sinemaya dair yazılarıyla gazeteciliğiyle büyük toplayan Funda Karayel Yılın En Başarılı Kültür Sanat gazetecisi ödülünü kazandı.

Yılın En Başarılı Kadın Tiyatro Oyuncusu / Şebnem Özinal / Tamamla Bizi Ey Aşk

Yılın en başarılı tiyatro oyuncusu ödülünü Ali Poyrazoğlu ve Melih Ekener ile birlikte rol aldığı Tamamla Bizi Ey Aşk oyunu ile Şebnem Özinal kazandı.

Yılın En Duyarlı Program Sunucusu / Aynur Ayaz – Evlilik Okulu & Engelliler Etkinlik sunumları ile

Birbirinden özel programlara imza atan başarılı sunucu Aynur Ayaz toplumsal yönü de ağır basan bu projeleriyle En duyarlı program sunucusu ödülünü kazandı.

Yılın En Başarılı Kadın Spor Spikeri – Semahat Özdoğan - TRT Spor

Türkiye’nin maç anlatan ilk kadın spikeri Semahat Özdoğan yılın en başarılı spor spikeri ödülünün de sahibi oldu.

Yılın En Başarılı Türk Sanat Müziği Sanatçısı / Umut Akyürek

Sesi ve güzelliği ile herkesin büyük beğenisini kazanan Umut Akyürek yılın en başarılı Türk sanat müziği sanatçısı ödülünü kazandı.

10) Yılın En Başarılı Haber Kanalı / TGRT HABER / Ercan Seki Genel Yayın Yönetmeni

Yılın En Başarılı Kültür Turizm Programı – TV NET Haber Kanalı – GEZGİN Programı - Derya Uğur Öner

12) Yılın En Başarılı Hafta İçi Gece Haber Spikeri / Özlem Üzenir / Bengütürk Tv

13) Yılın En Stil Kadını / Gizem Gülşen Şahin

14) Yılın En Başarılı Kadın Haber Spikeri / Handan Musaoğlu / Trt 3 – TBMM TV

Yılın En Başarılı Kadın Haber Spikeri ödülünü Meclis Tv’nin yüzü olan başarılı ve güzel spiker Handan Musaoğlu kazandı.

15) Yılın En Başarılı Müzik Programı Sunucusu / Gülcan Engintepe / Rengarenk / Flash Tv

16) Yılın En Başarılı Haber Tartışma Programı / Mercek / Tuba Emlek – HALK TV

17) Yılın En Özgün TV Programı / Gözden Kaçanlar / Serpin Alparslan / Ulusal Kanal

18) Yılın En Başarılı Sağlık Programı Sunucusu / Meral Karadağ / 24

19) Yılın En Başarılı Kadın Pop Müzik Sanatçısı / Çilem Duman

20) Yılın En Başarılı Yayınevi / Alfa Psikoloji Yayınları

21) Yılın En İyi Muhabiri – Meltem Bozbeyoğlu – Kanal 7

22) Yılın En Başarılı Moda Tasarımcısı / Oktay SEVEN

23) Yılın En Başarılı Hafta Sonu Ana Haber Spikeri / Selcan Doğruöz / Trt Haber

24) Yılın En Başarılı Bölgesel Uydu Kanalı / Vuslat TV

25) Yılın En Başarılı Siyaset Röportörü / Esra Barık / Önce Vatan

26) Yılın En Başarılı Program Sunucusu / Yarışma / Saadet Özsırkıntı / O Ses Türkiye / TV8

27) Yılın En Başarılı Astroloğu / Şenay Devi

28) Yılın En Başarılı Mankeni / Tuğçe Aral

29) Yılın En Başarılı Yönetmeni / Ali Eşitmez

30) Yılın En Başarılı Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı / Sevtuğ Kasapbaşoğlu

31) Yılın En Başarılı Magazin Muhabiri / Emrah Günel / Kanal D Magazin.

32) Yılın En Başarılı Dj’i / Meryem Akar

33) Yılın En Başarılı Spor Programı – 14/16 – Selen Gül Dayıoğlu / FB TV

34) Yılın En Başarılı Yaşam Programı / Gezmek Olsun / Yıldız Yakar / 360

35) Yılın En Başarılı Siyaset Dergisi / Tarafsız Bakış Dergisi / Sevda Durgun

36) Yılın En Başarılı Magazin İnternet Sitesi / FD Magazin / Fethi Demirkol

37) Yılın En Başarılı Hafta Sonu Sabah Haber Spikeri / Nilgün Bakkaloğlu / Cem TV

38) Yılın En Başarılı Çıkış Yapan Haber Spikeri / Göksu Öngören Özgür / Tv EM

39) Yılın En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi / 3 Kadın

40) Yılın En Başarılı Habercisi / Kerim Ulak – A Haber Yurt Haber Müdürü

41 ) Yılın En Başarılı Fotoğrafçısı Emre Deveci

42) Gazetecilik Emek Ödülü Abdullah Akosman – Önce Vatan Gazetesi İmtiyaz Sahibi

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