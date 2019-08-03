HABİBİN KAHVESİ (NURGÜL TEYZE)

YAZIN GÖZDESİ

Başarılı yorumcu ve ödüllü şarkı yazarı Ayla Çelik, merakla beklenen üçüncü stüdyo albümü “Daha Bi’ Aşık”ı müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.Yıllardır dillere pelesenk olan birçok şarkıyı Türk pop müziğine kazandıran sanatçı, bu yaza müzikseverleri sevindirecek bir albüm haberiyle giriyor. Ayla Çelik’in müzik dünyasından birçok başarılı isimle çalıştığı “Daha Bi’ Aşık” bu yazın gözde albümlerinden olmaya aday!





ASLI HÜNEL SÜRPRİZİ

Ünlü sanatçı Aslı Hünel’in, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı ‘Bambaşka Aslı Hünel’ albümü DMC etiketi ile müzikseverlerle buluştu. Albümün çıkış şarkısı söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait olan ‘Yar Ayrı Gayrın Mı Var?’ Mustafa Ceceli düzenlemesi ve Aslı Hünel’in pop yorumu ile coverlandı.

DOĞUM TRAVMASINI ATTI

Ekranların ve beyaz perdenin güzel oyuncusu Derya Şen Akbacak ve eşi ünlü şef Ayvaz Akbacak oğulları Toprak Can Akbacak’ ın 1. Yaş gününü Bodrum, Türkbükünde kutladılar. Temmuz ayı içinde Selahattin Sancaklı’nın yönetmenliğinde çekilen “Nasipse Olur” isimli sinema filminde rol alan Derya Şen Akbacak ve yoğun çalışan eşi Ayvaz Akbacak oğullarının doğum gününü bahane ederek soluğu bodrumda aldılar.

TELAŞLANDIRAN YALNIZLIK

Kız arkadaşlarıyla Bodrum’a giden güzel şarkıcı yalnız kalmak istediğini dile getirdi ve bir yat kiralayarak denize açıldı. 3 gün boyunca Nilay Dorsa’dan haber alamayan arkadaşları telaşa düşüp polisin yolunu tutacakken çıkıp gelen Nilay Dorsa “Üç gün yalnız kaldım, hayatımla ilgili önemli kararlar aldım, bunu hep yaparım. Kendimle 3 gün konuştum ve kararımı verdim” derken aldığı bu özel kararı arkadaşlarına dahil söylemedi.

6 BİN KİŞİLİK USTA ÇIRAK KOROSU!

Arabesk müziğin sevilen isimleri Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, önceki akşam Poll Production organizasyonu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesinde sevenleriyle buluştu. İlk kez 2015 yılında aynı sahneyi paylaşan ve müzikseverlerin yoğun ilgisi ve isteği üzerine geleneksel hale gelen Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun konseri bu yıl da dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Günler öncesinden biletleri tükenen konseri yaklaşık 6 bin kişi dinledi. Konsere gelenler arasında sanat camiasından da ünlü isimler vardı. Berfu-Eser Yenenler, Nurdan-İbrahim Büyükak, Celil Nalçakan, Oğulcan Engin, Yavuz Seçkin, Cengiz Kurtoğlu’un eşi Fatma Kurtoğlu ve oğlu Orçun Kurtoğlu da konseri izleyenler arasındaydı.

HAYATIMI FİLM YAPACAĞIM

Banu Alkan, Ebru Destan, Esra Balamir ve Murat Övünç ile birlikte Haramidere’de Çiğdem Koç Estetik ve Güzellik Merkezi’nin açılışına katıldı. Açılışta yine kendine has açıklamalar yaptı, Veliahtınız kim sorusuna “Veliahtım kız kardeşimin kızı, yeğenim Sidelya Pekduyar” cevabını verdi. Alkan “sinemaya geri dönüyorum kendi hayatımın filmini yapacağım” diyerek hayatını film yapacağını söyledi.

İDDİALI DÖNDÜ

Türk pop müziğin efsane isimlerinden ve güçlü yorumcularından biri olan Yeliz’in, “Aşk Alfabesi” adını verdiği ve bu yaz herkesin hep bir ağızdan eşlik edeceği single’ı Ossi Müzik etiketi ile müzikseverlerle buluştu. Yeşim’in 1974 yılında seslendirdiği yetmişli ve seksenli yılların Türk filmlerinin, ve günümüz dizilerinin vazgeçilmez şarkılarından biri olan “Aşk Alfabesi”nin söz müziği Şemi Diriker yapmış, şarkının duygusuna sadık kalınarak yeni düzenlemesini ise Serkan Balkan yaptı.

NURGÜL TEYZE

Selçuk Aydemir'in, 2015'te çıkan ve uzun süre çok satanlar listesinde yer alan kitabı 'Mahalleden Arkadaşlar'la aynı ismi taşıyan filminde, bambaşka bir tipe giren Nurgül Yeşilçay, 90'lı yılların mahalledeki teyzelerini hatırlatacak.Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Alper Kul'un yer aldığı 'Mahalleden Arkadaşlar'da Yeşilçay, İlknur karakteriyle güldürecek.

İSMİNİ ANMADI



Ünlü oyuncu Tuvana Türkay geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıdı ve Alper Potuk sorularına verdiği tepkiyle dikkatleri çekti!Alper Potuk’un adını dahi duymak istemeyen oyuncu, Tolga Mendi ile hakkında çıkan aşk iddialarının sebebine ise “Biz açıklamamızı yaptık” cevabıyla geçiştirdi.

SİNEMADA STAR DÖNEMİ BİTER

Sinemanın son dönem yıldızı parlayan ünlü senaristi Mustafa Miraç Kaya, yeni başlayacağı korku, komedi tarzındaki “Geldiler” isimli film için ipleri sıkı tutuyor. Kaya, sinema sektörünün artık bütçelerinin star oyuncu kavramını kaldıramadığını ifade ederken “Ülkemizde birbirinden değerli star oyuncular var fakat maliyetleri teknik maliyetlerin bile çok üzerinde, oyunculuk sektöründe bence star isim kavramı böyle giderse biter, ben gözümü yetenekli gençlere diktim’dedi.

ERSİN’İN GÖZÜ ZİRVEDE

Yaklaşık 8 yıldır birçok dizide önemli rollerde oynayan genç oyuncu Ersin Özkan,önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan sinema filmi için kolları sıvadı.Yetim Gönüller,Sungurlar,Arka Sokaklar gibi dizilerde oynayan Ersin Özkan,son olarak ‘Mezeci Çırağı’isimli sinema filminde başrol oynadı. Özkan,bu filmle büyük çıkış yakaladı.