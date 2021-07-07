YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Geçen akşam benim için çok keyifli bir gece oldu. Yaklaşık 1 yıldan sonra ilk defa bir tiyatroya gittim. Sevgili Dostum Kasım Uçkan'ın yazdığı Orhan Kökel'in yönettiği Oyuncu Aranıyor adlı oyunun ilk gösteriminde bir araya geldik. Sinemanın yakışıklı jönü Bülent Bilgiç 39 yıl sonra ilk defa tekrar tiyatro sahnesine çıkarak seyirci ile buluştu. Veee podyumlardan Tv dizilerine transfer olan güzel oyuncu İlknur Bozkurt’ta sahnedeydi. Onunla ilk moda çekimimizi takvim kapağı için 89 yılında yapmıştık eskimeyen dost sevgili İlknur Bozkurt’un ilk tiyatro deneyiminden başarı ile çıktı... Yıllardır tiyatro sahnelerinde izlediğimiz 90 ların Barbie bebeği ünlü popçu Canım arkadaşım Uhde Seçil Özçakmak ta önemli bir kadın karakteri canlandırdı, bu kaçıncı oyunu bilmiyorum ama bu oyundaki karakteri ona çok yakışmıştı. Altın gibi kalbiyle herkesin sevgisini ve saygısını kazanan muhteşem adam sevgili dostum Ferdi Atuner’de önemli bir karaktere hayat verdi... Süper performansı ile Tolga Öz ve genç kızımız özel yetenek Dilara Ayata ile bu oyunda bir araya geldik. Gecenin sürprizi ise Güzel adam, can dost, Zülfikar Yazgaç'ın rahmetli Nejat Uygur geleneğini yaşatarak çiçek yerine getirdiği meyveleri oyunun sonunda oyuncularla paylaşması oldu. Değerli oyuncu Muhlis Asan da bu özel gecede oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Tiyatro ve sanat dünyasının maddi sıkıntılarla girmiş olduğu darboğazda yaşadıkları olumsuzlukları hicveden Oyuncu Aranıyor bu özel gösterimden sonra Eylül ayında perdelerini açarak seyirci ile buluşacak ve anadolu türnesine çıkacak.. Ben o akşam çok özlediğim bu birbirinden kıymetli dostlarımla tekrar bir araya geldiğim için çok mutlu oldum...