Merhaba dostlarım!

Öncelikle bugün 18 ekim,GARDAŞ AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ;AD GÜNÜ...

KUTLU OLSUN-KUTLANSIN TÜRK İLLERİNDE!

...

Ve sonra MİNNET EĞLEMEYENLER adına NESİMİ’Yİ rahmetle anıyorum,ruhu şadolsun...

-“KESİNLİKLE MİNNET EYLEMEM,

RAB DIŞINDA HİÇ BİR YERDE EĞİLMEM...”demişti.

...

Ve bu sene CUMHURİYETİMİZİN 100.yılına yaraşır başarılar hediye ediyorlar KADIN SPORCULARIMIZ.VAR OLSUNLAR...

Milli sporcumuz ve gururumuz,

Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, "Paletsiz değişken ağırlık" kategorisinde Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı. Kendisini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.