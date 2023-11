Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

SAFİF DİZİSİNİN OYUNCULARI İPEK TUZCUOĞLU VE İLHAN ŞEN 2.ULUSLARARASI BOZOK FİLM FESTİVALİ KAPSAMINDA YOZGAT'TA İZDİHAM YAŞATTI...

2.Uluslararası Yozgat Film Festivali kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesinin öğrencileriyle buluşan oyuncular 3 saate yakın sahnede kaldılar. Soru cevap şeklinde yapılan söyleşi de tecrübeli oyuncular sette yaşadıkları deneyimleri öğrencilerle paylaştılar. İpek Tuzcuoğlu ben ilk annem sayesinde tiyatro ve sinemayı tanıdım. Annem benim için büyük bir şanstır beni sanatla o tanıştırdı. 80 yaşına da gelsem hala annemi anlatacağım. Ben her şeye aşkla bakıyorum… Düriyem’in güğümlerinden sonra Ege şivesinden uzun müddet çıkamadım. Oyuncu Hayal siyasetçi güven satar… dedi. Hayata hala her anlamda aşkla bakan romantik bir kadın olduğunu vurguladı. İlhan Şen; İlk kez üniversitede bir söyleşiye katılıyorum. Aşırı heyecanlıyım dedi. Senaryolarda benim için 3 şey çok önemli Kadın, Çocuk ve Hayvanlar bunları aşağılayan rollerde oynamam dedi. Ayrıca oyunculuğun gerekliliği gibi eleştirilmemesinden bahsetti ve gerçek eleştiri yapılmadığını söyledi. İki oyuncu da ortak buluştuğu nokta Türkiye’deki liyakatli eleştirmenler olmadığını ve donanımlı senaryoların eksikliğine değindiler.

VATİKAN'IN ŞİFRESİ BB - PAPA İSTANBUL’A GELİYOR...

Eser Yapım imzalı, yönetmenliğini Okan Ege Ergüven’in üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı’ya ait, 10 Kasım’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak olan ‘Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası’’nın genç aşıkları Temel ve Buğlem’in mutluluğu için, Papa İstanbul’a geliyor. Papa Hayırlı Bir İş İçin Kolları Sıvadı. Filmde, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkânsız bir görevin üstesinden gelmeye çalışacak olan Temel, çareyi Vatikan’da arıyor. Trabzon’dan Vatikan’a uzanan bu macerada; Papa, Temel ve Buğlem’in mutluluğu için nasıl bir rol üstlenecek? Gözünden sakındığı kızı Buğlem’i (Eda Nur Hancı), Temel’e (Reşat Hacıahmetoğlu) vermemeye kararlı olan babası Mustafa (Altan Erkekli), Temel’i zorlamak için her yolu deneyecek. Kız tarafı ve erkek tarafını karşı karşıya getirecek olan şartlara rağmen, sevdiği uğruna göze alabileceklerinin sınırı olmadığını her defasında kanıtlayan Temel, mutlu sona ulaşmak için hangi yollara başvuracak? Böyle Şart Ne Görüldü, Ne Duyuldu. İzleyenlere “Yok böyle şart!” dedirtecek olan Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası samimi hikayesiyle; her ailenin kendinden bir parça bulacağı kahkaha dozu yüksek yeni nesil bir Temel komedisi vaat ediyor. Yıldız kadrosunda; Reşat Hacıahmetoğlu, Eda Nur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Alp Öyken, Naşit Özcan, Abidin Yerebakan’ın bulunduğu komedi filmi, 10 Kasım’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Oyuncuları ise; Reşat Hacıahmetoğlu, Eda Nur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Alp Öyken, Naşit Özcan, Abidin Yerebakan

''YAPRAK DÖKÜMÜ'' OYUNUNUN GALASI YAPILDI...

Geçtiğimiz günlerde Trump Town'da Yaprak Dökümü oyununun galası yapıldı. Kedi Sahne Sanatları Sadi Özen ve Sanart Kerem Gök yapımında Hakan ALTINER Yönetmenliğinde YAPRAK DÖKÜMÜ, 1940’lu yılların çalkantılı Türkiye'sinde; Ali Rıza Bey ve ailesinin çerçevesinde, "Batının yanlış değerlerine özenmenin" ve maddi değerlerin, yaşamsal gereksinimleri aşarak, insanları ve dolayısıyla aileleri nasıl bir uçuruma sürüklediğinin acıklı ve ibret verici öyküsüdür. Oyunda; Hakan ALTINER (Ali Rıza Bey), Suna KESKİN (Hayriye Hanım), Orçun KAPTAN (Oğul), Pınar ATAER (Büyük Kız), Damla KAPTAN ve İlkyaz KOCATEPE (Ortanca Kızlar), İrem UĞURAL (Küçük Kız), Selda ÖZBEK (Ferhunde), Kahraman SİVRİ (Naili Bey), Tayfun YILMAZ (Abdülvahap), Sadi ÖZEN (Vehbi), Barış ÖZKOÇAK (Behlül) ve Yüksel YALOVA (Reşat Nuri GÜNTEKİN) rolleri ile yer alıyorlar.

2.ULUSLARARASI BOZOK FİLM FESTİVALİNDE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ EMMA FİLMİNİN YÖNETMENİ MERVE KUŞ MATARACI'YA VERİLDİ...

Merve Kuş Mataraccı; 1989 yılında Gaziantep’te doğdu. 18 yaşında, ilk kısa metraj filmi olan “Kaybetmek” in senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini gerçekleştirdi. 2011 yılında Niğde Üniversitesi/Radyo-Tv Teknolojileri Bölümünden mezun oldu. Bu süre zarfında 9 kısa film yaptı. Ayrıca çeşitli dizi ve sinema filmi projelerinde yardımcı yönetmenlik yaptı. 2021 yılında; T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle yazmış olduğu ‘ÜÇ METRE’ adlı Uzun Metraj Sinema Filmi senaryosu, 58. Antalya Film Festivali/Antalya Film Forum - Kurmaca Pitching Platformu TRT ödülünü ve TÜRSAK Denizbank İlk Film İlk Senaryo Yarışması Yapım Destek Platformu Jüri Özel Ödülünü kazandı. Şu anda ‘’EMMA’’ adlı ilk belgesel filminin festival çalışmaları ile ilgilenmekte ve ÜÇ METRE adlı ilk uzun metraj filminin hazırlıklarını yapmaktadır. Kısa Filmin konusu ise; Emma, İngiltere de lise öğrencisiyken, kız arkadaşı ile okuldan kaçarak bir düğüne giderler. Bu kaçamak düğünde gördüğü Türk Mehmet'e aşık olmasıyla kaderini değiştirir. Kaçak bir göçmen olan Mehmet, sınırdışı edilince, Emma onun arkasından Türkiye'ye gelir. Mehmet ve 8 çocuğu ile Sarılar köyünde yaşamını sürdüren Emma Işık; köy yaşamına adapte olurken, geçim sıkıntısının çemberinde, yabancı bir kadın ve anne olmanın da mücadelesine odaklanır. EMMA BELGESELİ; Hayvancılık ve tarım ile uğraşan İngiliz Emma'nın, Türkiye'nin köyünde yaşadığı ilham veren hayatını ve doğa ile arasında kurduğu 'derin bağı' konu almaktadır.

