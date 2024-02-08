Türkiye’nin ilk ve tek Spikerler Platformu ve Hayat Dergisi tarafından İstanbul’da düzenlenen birçok ünlü simanın konuk olduğu, “Altın Başarı Ödülleri” Ödül Töreni, 30 Ocak Salı Tarihinde Şişli Tiyatrosu’nda Gerçekleştirildi.
KırmızıTürk Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu!
Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı törende özgün kategorilerde ödül verildi. Ödül törenini Sıla Uysal sundu. Tören tarihi önemi de bulunan pek çok duayen tiyatrocunun ilk kez sahne aldığı Şişli Tiyatrosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Altın Başarı Ödülleri İlklere Sahne Oldu!
Hayat KırmızıTürk spikerlik ve sunuculuğa farkındalığı artırmaya yönelik gerçekleştirdiği diğer çalışmaların yanı sıra bu kez İstanbul’da spikerlik ve sunuculuk mesleğinin altını çizmiş oldu. Hayat Dergisi Spikerliğin yanı sıra kültür ve sanat’tan hayatın farklı alanlarına özgün içerikleri ile biliniyor. Hayat’ımıza değer katan isimlerden en başarılıları Şişli Tiyatrosu sahnesinde ödül alırken Hayat KırmızıTürk dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya açılış konuşmasında 14. Kez gerçekleştirdikleri törenle Başarının önemi , Kültür sanat dünyası , spikerlik vurgusu , liyakat ve Türkçe’nin önemine dikkat çekerken İstanbul’da böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu ifade ettiler.
Gecede Basınla ilgili büyük ödülü Abdullah Akosman kazandı. Altın Başarı Ödülleri GAZETECİLİK BAŞARI VE ONUR ÖDÜLÜ ÖNCE VATAN GAZETESİ İMTİYAZ SAHİBİ Abdullah Akosman’a verildi.
Gecede ödül kazananlar şöyle :
YILIN EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAM SUNUCUSU - ESRA EZMECİ BEYAZ TV - ESRA EZMECİ İLE YENİ BAŞTAN
YILIN EN İYİ HAFTA SONU ANA HABER SPİKERİ - MELTEM ACET SHOW TV
YILIN EN BAŞARILI GAZETECİSİ -RÖPORTAJ - TUBA KALÇIK ÜSTÜNDAĞ - SABAH GAZETESİ
YILIN EN İYİ YAZARI - SEVTAP ÇAPAN
YILIN EN İYİ DİYETİSYENİ : İNCİ AY
YILIN EN İYİ ÖZEL ETKİNLİK VE PROTOKOL SUNUCUSU - MELİS KÜÇÜKÖNER
YILIN EN İYİ HAFTA SONU AKTÜEL SAĞLIK PROGRAMI SUNUCUSU / MERAL KARADAĞ / MERHABA HAYAT / KANAL 7
YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ / HAFTA İÇİ SABAH A HABER CANSIN HELVACI
YILIN EN İYİ KADIN PROGRAM SUNUCUSU / PINAR ERGÜNER / TGRT HABER
YILIN EN BAŞARILI HABER PROGRAMI YAPIMCISI VE SUNUCUSU / BENAN KEPSUTLU - AJANDA / HABER GLOBAL -
YILIN EN BAŞARILI POP MÜZİK ŞARKISI - HADİ GİT - ZEYNEP MANSUR
YILIN EN BAŞARILI SPOR YORUMCUSU EVREN GÖZ - TRT SPOR
YILIN EN BAŞARILI SPOR PROGRAMI - TAKTİK ANALİZ - ALP PEHLİVAN - ONUR ŞAHİN - ÖMER ÜRÜNDÜL- TRT SPOR
YILIN EN BAŞARILI FUTBOL ORGANİZASYONLARI KOORDİNATÖRÜ - ŞENİZ ULUSOY
ALTIN BAŞARI ÖZEL ÖDÜLÜ - SAKLI YÜZLER BOSNA - GÖKHAN TUNALIGİL
YILIN EN BAŞARILI REKLAM AJANSI - FİX360 - AJANS BAŞKANI - SAİT İNANÇ
YILIN EN İYİ RESTAURANTI - SEMBOL OCAKBAŞI - ALİ SEMBOL
YILIN EN İYİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKTORU : UZM.DR. BİNOD ŞAH
YILIN EN İYİ FARKINDALIK EĞİTMENİ - BİNNUR DUMAN
YILIN EN İYİ TÜRK MÜZİĞİ SANATÇISI / ELİF GÜREŞCİ - TRT SANATÇISI
YILIN EN İYİ ŞİFALI TAŞLAR VE BİOENERJİ UZMANI - BELGİN DAL
YILIN EN İYİ EKONOMİ HABER PROGRAM SUNUCUSU SERPİN ALPARSLAN AKŞAM RAPORU ULUSAL KANAL
YILIN EN İYİ MODELİ DUYGU ÇAKMAK
YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ / HAFTA SONU - SİNEM FISTIKOĞLU - HALK TV
YILIN EN İYİ ENSTRÜMAN SANATÇISI / ADSO FLÜT SANATÇISI / DOÇ.LELYA BAYRAMOĞULLARI
YILIN EN BAŞARILI SPOR GAZETECİSİ - ONUR ÖZKAN - TAKVİM GAZETESİ & A SPOR
TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÜZ MODELİ / MERYEM PINAR ALTUNOK
YILIN EN BAŞARILI PRODÜKSİYON ŞİRKETİ VE SANATÇILARI MUSAKE PRODUCTİON VE GÜLNAZ YILMAZ OLGUNCAN & İLKAY OLGUNCAN
YILIN EN İBAŞARILI SAĞLIK PROGRAMI YAPIMCISI / SUZAN UGAN TV8 GENÇLİK RÜZGARI - HABER GLOBAL ÇOOK YAŞA
YILIN EN BAŞARILI SENARİSTİ / HALUK ÖZENÇ
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN HABER SPİKERİ / NURAY MİNA/ KANAL 3
YILIN EN İYİ HABER PROGRAMI - HABERTÜRK - HT 360 - MELTEM ACET
YILIN EN İYİ İNTERNET HABER GAZETECİSİ - TAKVİM.COM.TR / FATMA GÜL
YILIN EN İYİ YÖNETMENİ - UĞUR AHURCU - ŞAHİDİM İSTANBUL
ALTIN BAŞARI ÜLKELER ARASI KÜLTÜR ELÇİSİ ÖDÜLÜ / BERFİN GÜRSOY
YILIN EN İYİ GECE HABER SPİKERİ / FURKAN DİLAVER İLE SON BASKI / FURKAN DİLAVER / KANAL FIRAT
YILIN EN İYİ KİLİSEL GELİŞİM KİTABI - SENDEN SANA- AKADEMİSYEN SOSYAL TERAPİST DOÇENT GÜLNAZ ÇALIKOĞLU
YILIN TÜRKÇEYİ EN İYİ KULLANAN HABER SPİKERİ - CANSU OKTAY - LİDER HABER TV
YILIN EN İYİ DİJİTAL TELEVİZYONU - CİNE5 TV - YÖNETİM KURULU BAŞKANI - FETHİ DEMİRKOL
YILIN EN İYİ RESİM SANATÇISI : MANDA NOORZAD
YILIN EN İYİ CİLT BAKIM UZMANI / CLOVER BEAUTY TUĞBA
YILIN EN İYİ KADIN POP MÜZİK SANATÇISI - YONCA POYRAZOĞLU
YILIN EN İYİ RESİM TABLOSU "CANAN" SOLMAZ HATAMİ
YILIN EN ETKİLİ DİJİTAL DANIŞMANLIK ŞİRKETİ - F&B DİJİTAL DANIŞMANLIK
YILIN EN İYİ TASARIM PROJESİ / ALTUNTAŞ ART- HAKAN ALTUNTAŞ & ÖZKAN AK / HALI TASARIM ÇALIŞMALARIYLA
YILIN EN İYİ ENSTRÜMANTAL ALBÜMÜ - EGO - ÖZCAN YILMAZ
YILIN EN İYİ KADIN GECE HABER SPİKERİ GÖZDE ÖZYÜREK ÜLKE TV
YILIN EN İYİ KADIN GİRİŞİMCİSİ / SONGÜL ARIK /
YILIN EN İYİ YOUTUBE KANALI PROGRAMI EBRU EĞİNLİOĞLU İLE AYRINTILAR EBRU EĞİNLİOĞLU
YILIN EN İYİ BAKICI FİRMASI - ERENKÖY DANIŞMANLIK - HİLAL ÖZCAN ÇİÇEK - FİRMA SAHİBİ
YILIN EN İYİ MEDYA SATIN ALMA AJANSI - ALVİS AJANS - SEDA CETİZ - İSTANBUL KOORDİNATÖRÜ
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ÇOCUK EDEBİYATI YAZARI - DERYA AKDENİZ
YILIN EN İYİ EĞİTİMCİSİ : HARUN BAKIRCI - İBN-İ SİNA OKULLARI VE RADİKAL KURS MERKEZİ İLE
YILIN EN İYİ BİLİNÇALTI VE BİOENERJİ UZMANI EĞİTMENİ / HÜLYA GÖZAÇAN
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN POP MÜZİK SANATÇISI / AYŞE DERİN ÖKTEM / TATLI ZEHİR
GAZETECİLİK BAŞARI VE ONUR ÖDÜLÜ - ABDULLAH AKOSMAN - ÖNCE VATAN GAZETESİ İMTİYAZ SAHİBİ
YILIN EN İYİ KAŞ TASARIMCISI - NAZLI DEMİRKIRAN
YILIN EN İYİ MARKALAR ÇIKARAN KONSEPT FUARI - BAYİM OLUR MUSUN
YILIN EN İYİ DİJİTAL RADYO PROGRAMCISI - MAVİ KÜÇÜKÜNAL
YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI - BESTEKARI - TALAT ER
YILIN EN İYİ BAĞIMSIZ DANIŞMANI / SELMA ALKAN
YILIN EN İYİ OYUN PLATFORMU - WWW.ÇİFTOKEY.COM - HAKKARİM.NET
YILIN EN İYİ MODA TASARIMCISI : HAFİZE AYIK
YILIN EN İYİ BUTİK PASTA TASARIMCISI - BURCU MUTLU
YILIN EN İYİ TİYATRO SALONU : ŞİŞLİ TİYATROSU - MUSTAFA KALKAN
YILIN EN İYİ TİYATRO AİLE KOMEDİSİ - BİRİ AİLE Mİ DEDİ - EFEKAN ŞENTÜRK
YILIN EN İYİ YARDIM VAKFI - ALTIN LALE VAKFI - DEPREM BÖLGESİ YARDIMLARIYLA - BAŞKAN BÜLENT TÜRKER
YILIN EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ - HAYALİME RENK VER - ÜMİT HAKAN KARAKAYA -- renk ver derneği kurucu başkanı - Fatma Seda Kuloğlu
YILIN EN İYİ TARTIŞMA PROGRAMI SUNUCUSU - GÖKSU ÖNGÖREN ÖZGÜR CNNTÜRK
YILIN EN İYİ SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇU / SEVGİ ŞÜKRAN KARAOĞLAN
YILIN EN İYİ ORGANİZASYON FİRMASI / VİA ORGANİZASYON / EFENDİ ÇEVİK
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇISI EMRE DEVECİ
YILIN EN İYİ EKONOMİ HABERCİSİ / ZELİHA SARAÇ / HABERTÜRK
YILIN EN BAŞARILI GENÇ İŞ ADAMI - SERTAÇ BARUT
YILIN EN İYİ ULUSLARARASI ASTROLOĞU / MİCHAELA ASTRO