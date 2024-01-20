Amerika Birleşik Devletleri’nin 50 eyaletinde faaliyet gösteren Manay CPA’in Yönetici Ortağı ve CEO’su Burcu Manay en başarılı 70 Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) arasında gösterilerek ödül aldı.

ABD Ticaret Odası (US Chamber of Commerce), yılın en başarılı KOBİ’lerini açıkladı.



Farklı endüstri ve ölçeklerden binlerce işletmenin Amerikan ekonomisine katkıları ve sektörlerindeki girişimci adımlarının değerlendirildiği bu yarışmada , ülkenin en başarılı 70 KOBİ’si seçildi.



Bu yıl başarılı şirketler arasında bir Türk firma da yer aldı. Başkent Washington DC’de Beyaz Saray’ın karşısındaki ABD Ticaret Odasında düzenlenen gecede Amerika’da lisanslı mali müşavir (CPA) Burcu Bree Manay, ABD’nin en başarılı 70 KOBİ’si arasında gösterildi.

On binlerce şirket arasından seçildi

ABD Ticaret Odası tarafından, ülke ekonomisine katkıda bulunan, istihdam oluşturan, ülkede girişimciliği geliştiren ve yeniliklerle sektörlerindeki dinamizme öncülük eden küçük ve orta ölçekli işletmelerin onurlandırılması amacıyla düzenlenen yarışmada, 15 bini aşkın KOBİ yarıştı.



Yirmi yılı aşkın zamandır hizmet veren ve uluslararası vergi alanında uzmanlaşmış bir şirket olan Manay CPA, ABD Ticaret Odası tarafından Amerika’nın En Başarılı 70 KOBİ’si arasında seçildi.





ABD’de şirket kurmaktan bordrolamaya!

Manay CPA, ABD’de şirket kuruluşu, danışmanlık, bordrolama, uluslararası vergi, transfer fiyatlandırması, maaş bordrosu, insan kaynakları, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu sonrası alanlar da dahil olmak üzere müşterilerine 50 eyalette hizmet veriyor.



Muhasebe alanındaki en başarılı kadınlar arasında yer alan Burcu Manay, Türk girişimcileri ABD’de şirket kurma ve 50 eyalette ihracata teşvik ederek hem iki ülkenin karşılıklı ilişkilerinin gelişmesine, hem de ekonomik başarılara katkıda bulunuyor.