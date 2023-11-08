2.Uluslararası Bozok Film Festivali; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Yozgat Valiliği himayesinde Yozgat Bozok Üniversitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sinema Okuryazarları Derneği paydaşlığında Yozgat'ta gerçekleşti.

EDİZ HUN, HÜLYA KOÇYİĞİT, PERİHAN SAVAŞ,MERAL ÇETİNKAYA, İPEK TUZCUOĞLU, İLHAN ŞEN VE DERVİŞ ZAİM YOZGAT'LILARLA BULUŞTU...

MERAL ÇETİNKAYA'NIN GALA GECESİNDEKİ DANSI AYAKTA ALKIŞLANDI....

YOZGAT BOZOK FİLM FESTİVALİNİN KAZANANLARI BELLİ OLDU...

Festival Başkanlığını Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan yaparken Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Evren Yaşar ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Emin Kilci ise festivalin Onursal üyesi olarak yer aldı.

Festivalin Danışmanlığını Ünlü Türk Sinema Tarihçisi Burçak Evren yaparken bu sene Jüri Başkanlığını'da Ünlü Yönetmen Derviş Zaim üstlendi. Jüri üyeliklerinde ise Görüntü Yönetmeni Gökhan Tiryaki, Oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Senarist Hilal Çelenk, Şair Yazar Faysal Soysal, Müzisyen Aranjör Tarık Abdurrahman Tarıkçi ve Oyuncu Ali Burak Ceylan bulundu.

Bu yıl ilk kez Yozgat’ın ünlü yazarı Mehmed Said Fenni adına Mehmet Said Fenni Özgün Senaryo Ödülü ve Yozgat’ın önemli müzisyeni Nida Tüfekçi adına'da En İyi Özgün Film Müziği ödülleri verildi.

Festivalin fikir hakki ve yürütücüsü Sinema Okuryazarları Derneği, festival Yönetmeni Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ise yaptığı açıklamada; ‘’Türkiye’nin farklı şehirlerinden seçilen 50 sinema alanında çalışmalar yapan üniversite öğrencilerinin tüm masrafları karşılanmak şartıyla festivale katılan ve tüm filmler izlenerek bir filme Gençlik Jürisi Oyu verdik’’ dedi.

''Avrupa’nın 14 farklı ülkesinden yaşları 18-30 arası değişen 50 sinema Tv öğrencisi ve çalışanı da festivale katılırken, Gençlik jürisi ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek katılımcılar Yozgat’ta kısa filmler ve belgeseller'de çekebilecek''dedi.

Festival kapsamında katılımcılar Türkiye’nin ilk Milli Parkı Yozgat Milli Çamlığı, Akdağmadeni Ormanları gibi mekanlarda ağırlandı. Festivaldeki yarışma kategoriler ise En İyi Ulusal Film, En İyi Uluslararası Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Belgesel Film olarak belirlendi.

Festivalin fikir hakki ve yürütücüsü Sinema Okuryazarları Derneği, festival Yönetmeni Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı bu yılda festivali muhteşem bir şekilde yönetti. Festival kapsamında Ünlü Yönetmen Derviş Zaim, Atv ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşan Yapımcılığı'nı NTC Medya'nın üstlendiği Safir dizisinin genç başarılı ve yakışıklı oyuncusu İlhan Şen ve güzel oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Türk Sineması Yeşilçam'ın duayenleri Ediz Hun, Hülya Koçyiğit ve Perihan Savaş Yozgat Bozok Üniversite öğrencileriyle buluştular.

Festival'in açılış ve kapanış gecesi Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Açılış gecesindeki törende Ediz Hun ve Perihan Savaş'a, kapanış Ödül gecesindeki törende ise Hülya Koçyiğit ve Meral Çetinkaya’ya Onur Ödülleri takdim edildi.

Kapanış gecesinde Azerbaycan'lı Ünlü Piyanist Elnare Novruzova ve Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu birlikte şarkılar söylerek misafirleri mest ettiler. Meral Çetinkaya ile Kıvanç Terzioğlu ve Batuhan Kalaycı ile İpek Tuzcuoğlu'nun muhteşem dansları geceye ayrı bir renk kattı.

Ediz Hun ''Yaşamda rastlantılar büyük önem taşıyor. Hayatın bir çizgisi var her doğan için. 83 yaşındayım gördüğünüz gibi hala dimdik ayaktayım'', ''Ben ailede tek çocuktum'', ''Ses Mecmuasının yarışmasında derece alarak Sinema'ya adım attım'', ''Tüm Yozgat'a gönül verenlerin ulvi görevler için tayin olanların yolu açık olsun'', ''Cumhuriyet'imiz çok önemli, Büyük Atamız çok önemli, Aziz Ata'mızı burada bu olağanüstü Cumhuriyeti kurduğu için tazimle minnetle anıyoruz. Ey yükselen yeni nesil İstikbal sizsiniz, Cumhuriyeti biz ihya ettik onu idame ettirecek sizlersiniz bu gerçektir bakın 83 yaşında bir adam olarak söylüyorum. Şuan zamanın ötesinde her yerde saygıyla anılan birisi. Gurur duyuyorum'' dedi.

Perihan Savaş ''Sahnede duygulandığını Yozgat'ta olmaktan ve böyle festivallerin çoğalması gerektiğini ve bizim elimizden ne gelirse elimizi taşın altına koyacağımızı belirtmek istiyorum'', ''Cumhuriyetimizin 100.yılında Kadın olarak sahnedeysem ve Atatürk bana bunu bağışladıysa ona sonsuz minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Hülya Koçyiğit ''Sinema sadece eğlence değil, aynı zamanda kültürümüzü yaşatan önemli bir eğitim aracıdır. Bu nedenle burada bir sinema bölümü olmasını çok değerli buluyorum. Türk sinemasını ve sinemacıları tanımak, onlarla buluşmak bizim için büyük bir fırsat”, “Cumhuriyetimizi bize armağan eden Ulu Önder Atatürk ve onun dava arkadaşlarına minnettarım. Onlara olan sevgi ve saygımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Meral Çetinkaya ''Cumhuriyet'imizin 100.yılında Yozgat'ta ödül almaktan dolayı acayip mutlu oldum'', ''Yurt'ta Sulh Cihanda Sulh'', Bir ağaç gibi tek tek hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamak istiyoruz değil mi?'' dedi.

İlhan Şen ''İlk kez üniversitede bir söyleşiye katılıyorum. Aşırı heyecanlıyım'', ''Senaryolarda benim için 3 şey çok önemli Kadın, Çocuk ve Hayvanlar bunları aşağılayan rollerde oynamam''. Ayrıca oyunculuğun gerekliliği gibi eleştirilmemesinden bahsetti ve gerçek eleştiri yapılmadığını söyledi. Senaryolarda benim için 3 şey çok önemli Kadın, Çocuk ve Hayvanlar bunları aşağılayan rollerde oynamam dedi.

İpek Tuzcuoğlu ''Ben ilk annem sayesinde tiyatro ve sinemayı tanıdım. Annem benim için büyük bir şanstır beni sanatla o tanıştırdı. 80 yaşına da gelsem hala annemi anlatacağım'', ''Oyuncu Hayal siyasetçi güven satar'', ''Hayata hala her anlamda aşkla bakan romantik bir kadınım'' dedi. Ayrıca öğrencilerden gelen bir soruya karşılık ''Düriyem’in düğümlerinden sonra Ege şivesinden uzun müddet çıkamadım'' dedi.

2.Uluslararası Bozok Film Festivalinde Kazananlar;

Mehmed Said Fenni En İyi Özgün Senaryo; “MORTİS”

Nida Tüfekçi En İyi Özgün Müzik; “FORGOTTEN SONG”

En İyi Erkek Oyuncu; “İSHAK” karakteriyle “RUTUBET” filminden “MÜCAHİT KOÇAK”

En İyi Kadın Oyuncu; “Saadet” karakteriyle “Herkesin Yapabileceği Bir şey” filminden “SELİN HASAR”

En İyi Belgesel; “THREE ARMİES” Yönetmen Kadir Can Arabacı

En İyi Uluslararası Kısa Film; “LETS TALK” Yönetmen Elad Mukades

En İyi Ulusal Kısa Film; “BAHÇELER PUT KESİLDİ” Yönetmen Ali Cabbar

Jüri Özel Ödülü; “RUTUBET” Yönetmen Turan Hasta, “EMMA” Yönetmen Merve Kuş Mataracı. Jüri özel ödülü bu sene iki filme layık görüldü. Jüri tarafından Mansiyon ödülü “HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİRŞEY” e verildi.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...