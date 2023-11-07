(TSM-GÜFTE/4 Kıta)
Ağladım; her ismin anıldığında/
‘Tutarsın diyerek’ el açtığımda/
Ağladım; yüreğim ağrıdığında /
Nerdeydin gözlerim kapandığında?//
Nerdeydin gönülden çağrıldığında?/
Nerdeydin hasretten boğulduğumda?/
Yollara bakarak yolu tükettim/
Nerdeydin gözlerim kapandığında?//
Nerdeydin yüreğim daraldığında?/
Nerdeydin, yapraklar sarardığında?/
Nerdeydin yolculuk başladığında?/
Nerdeydin gözlerim kapandığında?//
Gelsen de, fark etmez, artık nafile/
Defterim kapandı, bitti o çile/
‘Söndü artık, söndü!’ söndü meşale/
Nerdeydin gözlerim kapandığında?///
(Canfer BALÇIK; 07.11.2023/saat:04:00-05:55/ ANKARA)