(Canfer BALÇIK; Türkü sözü)
Turabından* kam alaydım*/
Balalarıma* doyaydım/
Koklayıp Hakk’a varaydım /
Kerkük; senle şad olaydım//
(Nakarat)
Kan dokusu, kan dokusu /
Kanla yazılmış öyküsü/
Bengi* bir Türkmen türküsü /
Kerkük; senle şad olaydım//
Var olaydım, var olaydım /
Asmanda* bayrak olaydım/
Yolunda Hakk’a varaydım/
Kerkük; senle şad olaydım //
Koçak, ‘Abdurrahman’ların*/
Adil Şerif, civanların/
Tükenmez kahramanların/
Kerkük senle şad olaydım //
Musul, Telafer, Mendeli/
Senin gibi, Türkmen ili/
‘Tek bir Türk’ terk etmemeli/
Kerkük; senle var olaydım//
Ey Türk oğlu, Ey Türk kızı/
Kerkük yüreklerde sızı/
Kut* günler bekliyor bizi/
Kerkük senle şad olaydım///
(Canfer BALÇIK; 07.11.2023/saat:06:10-07:25/ ANKARA)
*turab: toprak
*kam almak: tadını çıkarmak, keyfini sürmek
*bala: çocuk
*asmanda/asumanda: gökyüzünde
*Albay Abdullah Abdurrahman, Doç. Dr. Necdet Koçak; işadamı Adil Şerif; 16 Ocak1980’de, çok yoğun işkenceler sonucu, Irak’ta idam edilen kahramanlar
*kut:uğur getiren, iyi, hoş