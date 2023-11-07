(Canfer BALÇIK; Türkü sözü)

Turabından* kam alaydım*/
Balalarıma* doyaydım/
Koklayıp Hakk’a varaydım /
Kerkük; senle şad olaydım//

(Nakarat)
Kan dokusu, kan dokusu /
Kanla yazılmış öyküsü/
Bengi* bir Türkmen türküsü /
Kerkük; senle şad olaydım//

Var olaydım, var olaydım /
Asmanda* bayrak olaydım/
Yolunda Hakk’a varaydım/
Kerkük; senle şad olaydım //

Koçak, ‘Abdurrahman’ların*/
Adil Şerif, civanların/
Tükenmez kahramanların/
Kerkük senle şad olaydım //

Musul, Telafer, Mendeli/
Senin gibi, Türkmen ili/
‘Tek bir Türk’ terk etmemeli/
Kerkük; senle var olaydım//

Ey Türk oğlu, Ey Türk kızı/
Kerkük yüreklerde sızı/
Kut* günler bekliyor bizi/
Kerkük senle şad olaydım///

(Canfer BALÇIK; 07.11.2023/saat:06:10-07:25/ ANKARA)

*turab: toprak
*kam almak: tadını çıkarmak, keyfini sürmek 
*bala: çocuk 
*asmanda/asumanda: gökyüzünde
*Albay Abdullah Abdurrahman, Doç. Dr. Necdet Koçak; işadamı Adil Şerif; 16 Ocak1980’de, çok yoğun işkenceler sonucu, Irak’ta idam edilen kahramanlar 
*kut:uğur getiren, iyi, hoş