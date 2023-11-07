(Canfer BALÇIK; Türkü sözü)

Turabından* kam alaydım*/

Balalarıma* doyaydım/

Koklayıp Hakk’a varaydım /

Kerkük; senle şad olaydım//

(Nakarat)

Kan dokusu, kan dokusu /

Kanla yazılmış öyküsü/

Bengi* bir Türkmen türküsü /

Kerkük; senle şad olaydım//

Var olaydım, var olaydım /

Asmanda* bayrak olaydım/

Yolunda Hakk’a varaydım/

Kerkük; senle şad olaydım //

Koçak, ‘Abdurrahman’ların*/

Adil Şerif, civanların/

Tükenmez kahramanların/

Kerkük senle şad olaydım //

Musul, Telafer, Mendeli/

Senin gibi, Türkmen ili/

‘Tek bir Türk’ terk etmemeli/

Kerkük; senle var olaydım//

Ey Türk oğlu, Ey Türk kızı/

Kerkük yüreklerde sızı/

Kut* günler bekliyor bizi/

Kerkük senle şad olaydım///

(Canfer BALÇIK; 07.11.2023/saat:06:10-07:25/ ANKARA)

*turab: toprak

*kam almak: tadını çıkarmak, keyfini sürmek

*bala: çocuk

*asmanda/asumanda: gökyüzünde

*Albay Abdullah Abdurrahman, Doç. Dr. Necdet Koçak; işadamı Adil Şerif; 16 Ocak1980’de, çok yoğun işkenceler sonucu, Irak’ta idam edilen kahramanlar

*kut:uğur getiren, iyi, hoş