(Canfer BALÇIK; 15 kıta/ İstanbul şivesi/ Trabzon şivesi devamındadır)

Hey gidi büyükannem

Ey babamın anası

Ey gidi büyükannem

Anaların anası

Selamlarım sanadır

Sana, ordakilere

‘Nasıl anlatsam’ bilmem

Sığmazsın türkülere

Türkü söyler, okşardın

Benim yanaklarımı

Az mı yedim ey ninem

Senin kuymaklarını

Gün doğarken açardın

Evin kapılarını

Çocuk gibi beslerdin

Kedi yavrularını

‘Bismillâh!’ der başlardın

Yaptığın her bir işe

Kapların kalaylıydı

Tertemizdi her köşe

Sofrayı kurduğunda

Herkesi çağırırdın

Gözlüğünü takmadan

İğneyi geçirirdin

Şişeleri lambaları

Gaz doldurur yakardın

Hey gidi büyükannem

Nasıl güzel bakardın

Seni dinleyenlerin

Kaybolurdu kederi

Misafire verirdin

Başköşede minderi

Birkaç ayva koyardın

Sürmene sandığına

Ne ağıtlar yakardın

Hasretten yandığına

Sen idin evimizin

Işığı, bereketi

Senden sonra dağıldık

Terk ettik memleketi

Koklarım mendilini

Keseni, kuşağını

Çerçeveletip astım

Dantelli yaşmağını

Hey gidi büyükannem

Yok artık senin gibi

Sen gittin de göründü

Sanki dünyanın dibi



Hey gidi büyükannem

Şimdi karlı dağlarım

Anzer balı gibiydi

O çocukluk çağlarım

Hey gidi büyükannem

Bilsen rüyalarımı

Yanağımdan öpersin

Ben de ayaklarını

Hey gidi büyükannem

Kabrin nur ile dolsun

Suallerin çok kolay

Mekanın ‘Firdevs’ olsun

(Canfer BALÇIK; 06.11.2023; saat: 03:00-05:50/ANKARA)

E NANAGAM, NANAGAM

(Canfer BALÇIK; 15 kıta/ Trabzon şivesi)

E nanagam nanagam,

E bobamun anasi

E nanagam nanagam

Analarun anasi

Dualarum sanadur

Sana, ordakilere

‘Nasil anlatsam’ bilmem

Siğmazsun türkilere

Turki deyup okşardun

Benum yanaklarumi

Az mi yedum nanagam

Dönme kuymaklaruni

Gün doğarken açardun

Evun kabilarini

Cecuk gibi beslerdun

Pisik* yavrilarini

‘Bismillâh!’ der başlardun

Yaptuğun her bir işe

Kapların kalayliydi

Tertemizdi her köşe

Sofrayi kurulduğunde

Herkesi çağirurdun

Gozluğuni takmadan

Yeğneyi geçururdun

Şuşeli lambalari

Gaz doldurur yakardun

E nur yuzli nanagam

Nasi guzel bakardun

Seni dinleyenlerun

Kaybolurdi kederi

Ateş sonmesun diye

Uflerdun fisederi*

Birkaç ayva koyardun

Surmene sanduğuna

Ne ağitlar yakardun

Hasretten yanduğuna

Sen idun hanemuzun

İşiği, bereketi

Senden sonra dağilduk

Terk ettuk memleketi

Koklarum mendiluni

Keseni, kuşağuni

Çerçeveletup astum

Dantelli yaşmağuni

E nanagam, nanagam

Yoğidi senun gibi

Sen gittun da gôrindi

Sanki dunyanun dibi



E nanagam, nanagam

Şimdi karli dağlarum

Anzer bali gibiydi

O cecukluk çağlarum

E nanagam, nanagam

Bilsen ruyalarumi

Öpersun yanağumi

Ben da ayaklaruni

E nanagam, nanagam

Kabrun nur ile dolsun

Suallarun çok kolay

Mekânun ‘Firdevs*’ olsun

(Canfer BALÇIK; 06.11.2023; saat: 03:00-05:50/ANKARA)

*pisik: kedi

*fiseder: ateşi üflemeye yarayan; kamış, incir dalı ve benzerinden yapılan çubuksu aygıt