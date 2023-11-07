(Canfer BALÇIK; 15 kıta/ İstanbul şivesi/ Trabzon şivesi devamındadır)

Hey gidi büyükannem
Ey babamın anası 
Ey gidi büyükannem 
Anaların anası 

Selamlarım sanadır
Sana, ordakilere 
‘Nasıl anlatsam’ bilmem 
Sığmazsın türkülere 

Türkü söyler, okşardın 
Benim yanaklarımı 
Az mı yedim ey ninem 
Senin kuymaklarını

Gün doğarken açardın
Evin kapılarını
Çocuk gibi beslerdin
Kedi yavrularını

‘Bismillâh!’ der başlardın
Yaptığın her bir işe
Kapların kalaylıydı 
Tertemizdi her köşe

Sofrayı kurduğunda 
Herkesi çağırırdın
Gözlüğünü takmadan 
İğneyi geçirirdin

Şişeleri lambaları 
Gaz doldurur yakardın
Hey gidi büyükannem
Nasıl güzel bakardın

Seni dinleyenlerin
Kaybolurdu kederi
Misafire verirdin 
Başköşede minderi

Birkaç ayva koyardın
Sürmene sandığına 
Ne ağıtlar yakardın 
Hasretten yandığına

Sen idin evimizin
Işığı, bereketi 
Senden sonra dağıldık
Terk ettik memleketi 

Koklarım mendilini
Keseni, kuşağını
Çerçeveletip astım
Dantelli yaşmağını

Hey gidi büyükannem 
Yok artık senin gibi 
Sen gittin de göründü 
Sanki dünyanın dibi 
 
Hey gidi büyükannem
Şimdi karlı dağlarım 
Anzer balı gibiydi
O çocukluk çağlarım

Hey gidi büyükannem 
Bilsen rüyalarımı
Yanağımdan öpersin
Ben de ayaklarını

Hey gidi büyükannem 
Kabrin nur ile dolsun 
Suallerin çok kolay 
Mekanın ‘Firdevs’ olsun 

(Canfer BALÇIK; 06.11.2023; saat: 03:00-05:50/ANKARA)

E NANAGAM, NANAGAM
(Canfer BALÇIK; 15 kıta/ Trabzon şivesi)

E nanagam nanagam, 
E bobamun anasi
E nanagam nanagam 
Analarun anasi

Dualarum sanadur 
Sana, ordakilere 
‘Nasil anlatsam’ bilmem 
Siğmazsun türkilere 

Turki deyup okşardun
Benum yanaklarumi
Az mi yedum nanagam
Dönme kuymaklaruni

Gün doğarken açardun 
Evun kabilarini
Cecuk gibi beslerdun 
Pisik* yavrilarini

‘Bismillâh!’ der başlardun 
Yaptuğun her bir işe
Kapların kalayliydi
Tertemizdi her köşe

Sofrayi kurulduğunde 
Herkesi çağirurdun
Gozluğuni takmadan
Yeğneyi geçururdun

Şuşeli lambalari
Gaz doldurur yakardun 
E nur yuzli nanagam
Nasi guzel bakardun 

Seni dinleyenlerun 
Kaybolurdi kederi
Ateş sonmesun diye
Uflerdun fisederi*

Birkaç ayva koyardun
Surmene sanduğuna
Ne ağitlar yakardun
Hasretten yanduğuna 

Sen idun hanemuzun
İşiği, bereketi 
Senden sonra dağilduk
Terk ettuk memleketi 

Koklarum mendiluni 
Keseni, kuşağuni
Çerçeveletup astum 
Dantelli yaşmağuni

E nanagam, nanagam
Yoğidi senun gibi
Sen gittun da gôrindi
Sanki dunyanun dibi
 
E nanagam, nanagam
Şimdi karli dağlarum 
Anzer bali gibiydi
O cecukluk çağlarum

E nanagam, nanagam
Bilsen ruyalarumi 
Öpersun yanağumi 
Ben da ayaklaruni

E nanagam, nanagam
Kabrun nur ile dolsun
Suallarun çok kolay 
Mekânun ‘Firdevs*’ olsun 

(Canfer BALÇIK; 06.11.2023; saat: 03:00-05:50/ANKARA)

*pisik: kedi
*fiseder: ateşi üflemeye yarayan;  kamış, incir dalı ve benzerinden yapılan çubuksu aygıt