(Canfer BALÇIK; 15 kıta/ İstanbul şivesi/ Trabzon şivesi devamındadır)
Hey gidi büyükannem
Ey babamın anası
Ey gidi büyükannem
Anaların anası
Selamlarım sanadır
Sana, ordakilere
‘Nasıl anlatsam’ bilmem
Sığmazsın türkülere
Türkü söyler, okşardın
Benim yanaklarımı
Az mı yedim ey ninem
Senin kuymaklarını
Gün doğarken açardın
Evin kapılarını
Çocuk gibi beslerdin
Kedi yavrularını
‘Bismillâh!’ der başlardın
Yaptığın her bir işe
Kapların kalaylıydı
Tertemizdi her köşe
Sofrayı kurduğunda
Herkesi çağırırdın
Gözlüğünü takmadan
İğneyi geçirirdin
Şişeleri lambaları
Gaz doldurur yakardın
Hey gidi büyükannem
Nasıl güzel bakardın
Seni dinleyenlerin
Kaybolurdu kederi
Misafire verirdin
Başköşede minderi
Birkaç ayva koyardın
Sürmene sandığına
Ne ağıtlar yakardın
Hasretten yandığına
Sen idin evimizin
Işığı, bereketi
Senden sonra dağıldık
Terk ettik memleketi
Koklarım mendilini
Keseni, kuşağını
Çerçeveletip astım
Dantelli yaşmağını
Hey gidi büyükannem
Yok artık senin gibi
Sen gittin de göründü
Sanki dünyanın dibi
Hey gidi büyükannem
Şimdi karlı dağlarım
Anzer balı gibiydi
O çocukluk çağlarım
Hey gidi büyükannem
Bilsen rüyalarımı
Yanağımdan öpersin
Ben de ayaklarını
Hey gidi büyükannem
Kabrin nur ile dolsun
Suallerin çok kolay
Mekanın ‘Firdevs’ olsun
(Canfer BALÇIK; 06.11.2023; saat: 03:00-05:50/ANKARA)
E NANAGAM, NANAGAM
(Canfer BALÇIK; 15 kıta/ Trabzon şivesi)
E nanagam nanagam,
E bobamun anasi
E nanagam nanagam
Analarun anasi
Dualarum sanadur
Sana, ordakilere
‘Nasil anlatsam’ bilmem
Siğmazsun türkilere
Turki deyup okşardun
Benum yanaklarumi
Az mi yedum nanagam
Dönme kuymaklaruni
Gün doğarken açardun
Evun kabilarini
Cecuk gibi beslerdun
Pisik* yavrilarini
‘Bismillâh!’ der başlardun
Yaptuğun her bir işe
Kapların kalayliydi
Tertemizdi her köşe
Sofrayi kurulduğunde
Herkesi çağirurdun
Gozluğuni takmadan
Yeğneyi geçururdun
Şuşeli lambalari
Gaz doldurur yakardun
E nur yuzli nanagam
Nasi guzel bakardun
Seni dinleyenlerun
Kaybolurdi kederi
Ateş sonmesun diye
Uflerdun fisederi*
Birkaç ayva koyardun
Surmene sanduğuna
Ne ağitlar yakardun
Hasretten yanduğuna
Sen idun hanemuzun
İşiği, bereketi
Senden sonra dağilduk
Terk ettuk memleketi
Koklarum mendiluni
Keseni, kuşağuni
Çerçeveletup astum
Dantelli yaşmağuni
E nanagam, nanagam
Yoğidi senun gibi
Sen gittun da gôrindi
Sanki dunyanun dibi
E nanagam, nanagam
Şimdi karli dağlarum
Anzer bali gibiydi
O cecukluk çağlarum
E nanagam, nanagam
Bilsen ruyalarumi
Öpersun yanağumi
Ben da ayaklaruni
E nanagam, nanagam
Kabrun nur ile dolsun
Suallarun çok kolay
Mekânun ‘Firdevs*’ olsun
(Canfer BALÇIK; 06.11.2023; saat: 03:00-05:50/ANKARA)
*pisik: kedi
*fiseder: ateşi üflemeye yarayan; kamış, incir dalı ve benzerinden yapılan çubuksu aygıt