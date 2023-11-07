Gönlüm senle muhabbetin tadı yok/
Ahvalinin bir tanımı, adı yok/
Umarım ki; çok uzun miadı yok/
Niye ömrü gamla ziyan edersin//
‘Dün kim vardı, bugün kim var’ tahtında?/
‘Neler geçti’; olamadan farkında?/
‘Neler bekler seni?’ , bahtın çarkında ?/
Niye ömrü gamla ziyan edersin?//
Yük azaldı; o kadar da çok değil/
‘Dahası var!’; güzel günler yok değil
Bre hey gönül, niye nefsin tok değil?
Niye ömrü gamla ziyan edersin?
Bre hey gönül; kendine gel kendine
Hazırlan; ‘nefsinle büyük cengine’
Belli değil; ‘yarınların rengi ne?’
Niye ömrü gamla ziyan edersin?
Dinle gönül; dinle benim sözümü
Gözyaşların söndürmesin közünü
‘Sabırdadır’, her zorluğun çözümü
Niye ömrü gamla ziyan edersin?
(Canfer BALÇIK; 05.11.2023; saat: 02:30-04:15/ ANKARA