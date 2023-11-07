Gönlüm senle muhabbetin tadı yok/

Ahvalinin bir tanımı, adı yok/

Umarım ki; çok uzun miadı yok/

Niye ömrü gamla ziyan edersin//

‘Dün kim vardı, bugün kim var’ tahtında?/

‘Neler geçti’; olamadan farkında?/

‘Neler bekler seni?’ , bahtın çarkında ?/

Niye ömrü gamla ziyan edersin?//

Yük azaldı; o kadar da çok değil/

‘Dahası var!’; güzel günler yok değil

Bre hey gönül, niye nefsin tok değil?

Niye ömrü gamla ziyan edersin?

Bre hey gönül; kendine gel kendine

Hazırlan; ‘nefsinle büyük cengine’

Belli değil; ‘yarınların rengi ne?’

Niye ömrü gamla ziyan edersin?

Dinle gönül; dinle benim sözümü

Gözyaşların söndürmesin közünü

‘Sabırdadır’, her zorluğun çözümü

Niye ömrü gamla ziyan edersin?

(Canfer BALÇIK; 05.11.2023; saat: 02:30-04:15/ ANKARA