İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,3 yükselişle 76.264,87 puandan başladı.

Açılışta, BIST 100 endeksi 234,09 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile finansal kiralama ve faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,12 ile turizm oldu.

Dün dolar/TL'nin son bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinden bulduğu destekle BIST 100 endeksi günü yüzde 0,79 yükselerek 76.030,78 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt dışında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararları ile ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini, yurt içinde ise Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Ekim ayı sanayi üretim endeksi verilerinin de piyasa beklentilerinin üzerinde geldiğini ifade eden analistler, endekste 75.500 puanın destek, 77.000 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydediyor.