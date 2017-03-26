Terör örgütü İsviçre'de Erdoğan'ı hedef gösterdi

İsviçre'nin başkenti Bern'de PKK yandaşlarınca düzenlenen "Hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef gösterildi. Polisin müdahale etmediği mitingde "Erdoğan'ı öldürün" pankartı açıldı.

İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen "Hayır" mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankart açıldı.

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Siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer aldı.

Bern merkezinde bulunan Federal Parlamento binasının önündeki Parlamento Meydanı'nda TSİ 16.00'da başlayan ve 18.00'de sona eren miting, İsviçre resmi makamlarının izniyle düzenlendi.

İsviçre Sosyalist Partisi (SP) ve Yeşiller Partisinin de destek verdiği mitingde, terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart açıldı.

Siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Kill Erdogan" (Erdoğan'ı öldürün) yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer aldı.

Terör örgütü yandaşlarının Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'ı hedef gösteren pankartına İsviçre polisi müdahale etmedi.

Terör örgütü yandaşlarından "Terörist Erdoğan" sloganı

Mitingde terör örgütü yandaşları, Türkiye ve Erdoğan aleyhinde sloganlar da attı.

PKK'yı simgeleyen bez parçası ile örgüt elebaşının posterlerini taşıyan terör örgütü yandaşlarının da aralarında bulunduğu göstericiler, sık sık "Terörist Erdoğan" ve "diktatör Erdoğan" şeklinde slogan attı.

HDP'li vekili Uca da konuştu

Mitingde HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca da bir konuşma yaptı.

Mitinge SP Milletvekili Laurence Fehlmann Rielle, Yeşiller Partisi Federal Milletvekili Sibel Arslan ve İsviçre Sendikalar Birliği Dönem Başkanı Paul Rechsteiner de konuşmacı olarak katıldı.

3 bin kişinin katılmasını bekliyorlardı 250 dolayında kişi katıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre miting öncesi İsviçre resmi makamlarınca, "Federal Parlamento önünde, SP ile Kürt İnsan Hakları Merkezinin ortak organizasyonuyla 'Türkiye'de barış, özgürlük, ve insan hakları' temalı, izinli mitinge yaklaşık 2 bin 500 - 3 bin kişinin katılmasının beklendiği" ifade edilmişti.

Ancak beklentinin aksine mitinge sadece 250 - 300 dolayında kişi iştirak etti.

Mitingde başını PKK, DHKP-C, YPG'nin çektiği terör örgütlerinin yandaşları ön planda yer aldı.

Konuşmacılar Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında "Hayır" oyu verilmesi çağrısında bulundu. Kürsüye ise değişik dillerde "Hayır" yazılı pankartlar asıldı.

Geniş güvenlik önlemlerininin alındığı miting sırasında ilk yardım ekipleri de hazır bulundu.

PKK, İsviçre'de terör örgütleri listesinde bulunmuyor

ABD ve AB'nin aksine PKK, İsviçre’de terör örgütleri listesinde bulunmuyor. Buna rağmen, İsviçre Federal Savunma, Sivil Savunma ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan "İsviçre'nin Güvenliği 2015" başlıklı yıllık güvenlik raporunda da PKK "şiddet potansiyeli azalmayan ve şiddete başvurabilen aşırıcı terörist grup” olarak nitelendirilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Kasım 2016'da İsviçre'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette PKK ve terör listesinde olan DHKP-C'ye yönelik tedbir alınmasını veya o teröristlerin iade edilmesini uluslararası hukuk çerçevesinde istediklerini belirtmişti.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Didier Burkhalter ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kendi hukukunuza uygun bir şekilde de bu evrensel hukuktur, İsviçre bu konuda örnektir, tedbirler alınmasını istiyoruz. Yoksa bu teröristleri şuradan ırmağa ya da göle atmanızı istemiyoruz biz. Ya bize iade edin ya da gerekli cezayı çeksinler diyoruz." ifadesini kullanmıştı.