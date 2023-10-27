Yüzyıldan yüzyıla akıp gideriz:
Dünya bir olsa da, gelmeyiz dize
Bengi cumhuriyet, bengi
Türkiye
Büyük Atatürk'ten mirastır bize.
Bayrağa renk verdik, tertemiz kanla
Azimle, sebatla, emsalsiz şanla
Yürekler kenetli, cennet vatanla
Yüz yıldır yoldayız, ilim, irfanla
Kökleri ezelde, büyük milletle
Cennet bir vatanla, eşsiz kudretle
Mahşere odaklı bir emanetle
Yüz yıldır yoldayız, cumhuriyetle
Şüheda ışıktır, yola rehberdir
Adalet ve barış, bize siperdir
Görev düştüğünde, herkes askerdir
Yüz yıldır yoldayız cumhuriyetle
Yorulmak bilmeyiz, yolda kalmayız
Biz bize yeteriz, yardım almayız
Alnımız tertemiz, kara çalmayız
Yüz yıldır yoldayız cumhuriyetle
Kavlimiz bakidir, duysun tüm cihan
Kimse sınamasın, gücümüz ayan
Dokuzdan doksana, her Türk bir civan
Sonsuza yürürüz cumhuriyetle
(Canfer Balçık; 17.10.2021)