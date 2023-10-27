Yüzyıldan yüzyıla akıp gideriz:

Dünya bir olsa da, gelmeyiz dize

Bengi cumhuriyet, bengi

Türkiye

Büyük Atatürk'ten mirastır bize.

Bayrağa renk verdik, tertemiz kanla

Azimle, sebatla, emsalsiz şanla

Yürekler kenetli, cennet vatanla

Yüz yıldır yoldayız, ilim, irfanla

Kökleri ezelde, büyük milletle

Cennet bir vatanla, eşsiz kudretle

Mahşere odaklı bir emanetle

Yüz yıldır yoldayız, cumhuriyetle

Şüheda ışıktır, yola rehberdir

Adalet ve barış, bize siperdir

Görev düştüğünde, herkes askerdir

Yüz yıldır yoldayız cumhuriyetle

Yorulmak bilmeyiz, yolda kalmayız

Biz bize yeteriz, yardım almayız

Alnımız tertemiz, kara çalmayız

Yüz yıldır yoldayız cumhuriyetle

Kavlimiz bakidir, duysun tüm cihan

Kimse sınamasın, gücümüz ayan

Dokuzdan doksana, her Türk bir civan

Sonsuza yürürüz cumhuriyetle

(Canfer Balçık; 17.10.2021)