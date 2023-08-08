Bolda idim dara düştüm

Kolay işte zora düştüm

Volkanlarda kora düştüm

Yolun bana varmayınca

(Nakarat)

Günler hep geceyi tattı

Gün ortası Güneş battı

Gökyüzü yükünü attı

Yolun bana varmayınca

Yâr, kendime gelemedim

Ne haldeyim bilemedim

Dinelmedim*, şenelmedim*

Yolun bana varmayınca

(Nakarat)

Günler hep geceyi tattı

Gün ortası Güneş battı

Gökyüzü yükünü attı

Yolun bana varmayınca

Resmin çizdim kayalarda

Kulaç attım deryalarda

Kurtla kuzu sevdalarda

Yolun bana varmayınca

(Nakarat)

Günler hep geceyi tattı

Gün ortası Güneş battı

Gökyüzü yükünü attı

Yolun bana varmayınca

Sayıklarken adın andım

Sayrıları * gerçek sandım

Ağulara ekmek bandım

Yolun bana varmayınca

(Nakarat)

Günler hep geceyi tattı

Gün ortası Güneş battı

Gökyüzü yükünü attı

Yolun bana varmayınca

(Canfer BALÇIK; 08.08.2023/ KİEV)

*dinelmek: yatık durumdayken ayağa kalkmak

*şenelmek: sevinmek, neşelenmek

*sayrı: gerçekte var olmayan şeyleri gerçekmiş gibi algılamak