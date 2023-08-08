Bolda idim dara düştüm
Kolay işte zora düştüm
Volkanlarda kora düştüm
Yolun bana varmayınca
(Nakarat)
Günler hep geceyi tattı
Gün ortası Güneş battı
Gökyüzü yükünü attı
Yolun bana varmayınca
Yâr, kendime gelemedim
Ne haldeyim bilemedim
Dinelmedim*, şenelmedim*
Yolun bana varmayınca
(Nakarat)
Günler hep geceyi tattı
Gün ortası Güneş battı
Gökyüzü yükünü attı
Yolun bana varmayınca
Resmin çizdim kayalarda
Kulaç attım deryalarda
Kurtla kuzu sevdalarda
Yolun bana varmayınca
(Nakarat)
Günler hep geceyi tattı
Gün ortası Güneş battı
Gökyüzü yükünü attı
Yolun bana varmayınca
Sayıklarken adın andım
Sayrıları * gerçek sandım
Ağulara ekmek bandım
Yolun bana varmayınca
(Nakarat)
Günler hep geceyi tattı
Gün ortası Güneş battı
Gökyüzü yükünü attı
Yolun bana varmayınca
(Canfer BALÇIK; 08.08.2023/ KİEV)
*dinelmek: yatık durumdayken ayağa kalkmak
*şenelmek: sevinmek, neşelenmek
*sayrı: gerçekte var olmayan şeyleri gerçekmiş gibi algılamak