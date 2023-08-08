Bolda idim dara düştüm
Kolay işte zora düştüm
Volkanlarda kora düştüm
Yolun bana varmayınca 

(Nakarat)
Günler hep geceyi tattı
Gün ortası Güneş battı
Gökyüzü yükünü attı
Yolun bana varmayınca 

Yâr, kendime gelemedim
Ne haldeyim bilemedim
Dinelmedim*, şenelmedim*
Yolun bana varmayınca 

(Nakarat)
Günler hep geceyi tattı
Gün ortası Güneş battı
Gökyüzü yükünü attı
Yolun bana varmayınca 

Resmin çizdim kayalarda
Kulaç attım deryalarda
Kurtla kuzu sevdalarda
Yolun bana varmayınca

(Nakarat)
Günler hep geceyi tattı
Gün ortası Güneş battı
Gökyüzü yükünü attı 
Yolun bana varmayınca

Sayıklarken adın andım 
Sayrıları * gerçek sandım 
Ağulara ekmek bandım
Yolun bana varmayınca

(Nakarat)
Günler hep geceyi tattı
Gün ortası Güneş battı 
Gökyüzü yükünü attı
Yolun bana varmayınca

(Canfer BALÇIK; 08.08.2023/ KİEV)

*dinelmek: yatık durumdayken ayağa kalkmak
*şenelmek: sevinmek, neşelenmek 
*sayrı: gerçekte var olmayan şeyleri gerçekmiş gibi algılamak