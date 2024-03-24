Ara tatil ile Ramazan Bayramı’nın birleşmesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bayram tatili 9 gün olarak resmiyet kazandı.

9 günlük tatil fırsatını değerlendirmek isteyen yerli turistin heyecanı verilere yansımaya başladı. Yüzde 60 civarındaki doluluk oranlarının, resmi kararın ardından yüzde 85’in üzerine çıkması yönündeki artış turizmcinin yüzünü güldürdü. Yerli turist hem ekonomik hem farklı destinasyonlar için arayışa girerek resmi kararın ardından hemen harekete geçerek otel rezervasyonlarında artış yaşatmaya başladı.

Ekonomik tatil arayışına giren yerli turist için işin mali tablosunu düşündüğümüzde karşımıza çıkan bütçeler şöyle;

Deniz, güneş ve galalı otel sevenlere Antalya, Bodrum, Kıbrıs

Türkiye coğrafyasında güneşli gün sayısının en fazla olduğu bölgelerden olan Antalya ve Bodrum tatilcilerin ve çocuklu ailelerin favorisi olmaya devam ediyor. 5 yıldızlı konforlu otellerde konaklama gecelik kişi başı fiyatlar 1.875TL’den başlarken deniz, kum, güneş ve daha fazla eğlenceyi tercih edenler için Kıbrıs otelleri kişi başı gecelik 2 bin 800TL’den başlıyor. Gala programı yapan oteller de yoğun talep görüyor. Galalı otellerde iki kişilik odada kişi başı gecelik fiyatlar 2 bin 300 TL ile 13 bin lira arasında değişiyor. Genellikle bu otellerde 12 yaşa kadar olan çocuklar ücretsiz. Bu otellerde paket fiyatları konaklama ile birlikte bayram gala programını kapsıyor. Kıbrıs seçeneğinde ise bu paketlere ekstra olarak uçak ve transferler de ekleniyor.

Doğayı keşfetmek isteyenler, şifa arayanlar için Afyon, Sapanca;

Bahar aylarında canlanan doğayı hissetmek, şifalı sularda huzur bulmak isteyenlerin tercihi termal tatil. Kaplıca şehri Afyon’da fiyatlar gecelik kişi başı 1.750TL’den başlıyor. İstanbul’a yakınlığıyla Sapanca doğayı tercih edenlerin adresi oluyor. Sapanca’da bayram süresince fiyatlar gecelik kişi başı 1.248TL’den başlıyor.

Kâşif ruhların tercihi Kültür Turu Rotaları;

Anadolu’da yaşamış onlarca medeniyetin izlerini taşıyan, tarihi ve doğası ile öne çıkan şehirlerimiz en değerli mirasımız. Bu turlar tam da kültürlerin izini süren kaşiflere göre. Kaş-Kekova-Adrasan- Olimpos turu Akdeniz’in eşsiz güzelliklerinde hem tarih hem doğa keşfi sunuyor. Bayram tatilinde 3 gün 2 gece konaklamalı bu turun kişi başı fiyatı 6 bin 650TL. Adana, Gaziantep, Halfeti, Adıyaman, Nemrut, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Göbeklitepe’yi kapsayan klasik GAP turu tarih, doğa, kültür ve gastronomi tutkunlarına hitap ediyor; 5 gece 4 günlük bu turun fiyatı ise 12 bin 109TL. Kültür turlarına Ankara, Bursa, İzmir ve Eskişehir’den kalkan ayrı ayrı turlarla erişmek mümkün.

Vizesiz yurtdışı arayanlara Mısır, Fas ve Bakü

Vize masrafı ya da telaşına kapılmadan yurtdışına çıkmak isteyenler için son zamanların en çok talep gören ülkesi Mısır. Özellikle kış döneminde sıcak havası, heyecanlı denizaltı sporları ve eşsiz sahilleri ile Sharm El Sheikh turunda 5 yıldızlı otellerde konaklama ve ulaşım dahil 4 gecelik 719$’dan başlıyor. Vizesiz bir diğer rota Bakü. 679 €’dan başlayan tura 3 gece konaklama, ulaşım ve panoramik şehir turu dahil. Bir başka ilgi çeken vizesiz ülke Fas. Kazablanka, Fes, Rabat, Marakeş’i kapsayan Fas Kraliyet şehirleri turu ise 1.049 €’dan başlıyor. Bayramda tercihiniz uzaklar iseEgzotik Şehirler Tayland-Bangkok-Phuket 5 gece konaklama, uçuş ve panoramik şehir turu dahil. 1196 €’dan başlayan fiyatlara 6 gece konaklama ve ulaşım ücreti de dahil.