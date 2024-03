Son zamanlarda spor salonuna gidiyorsanız ve kilo almaya çalışıyorsanız, protein içeceğine yönelmiş olabilirsiniz. Bununla birlikte, protein tozu içtikten kısa bir süre sonra alışılmadık bir bağırsak rahatsızlığı fark etmiş olabilirsiniz; bu da sindirim sorunlarınızın kaynağının protein tozu olup olmadığını düşünmenize neden olabilir.

1. PROTEİN TOZLARINA KARŞI GIDA HASSASİYETİ

Protein tozlarından kaynaklanan sindirim sorunlarının en yaygın nedeni, protein tozundaki bir bileşene karşı gıda duyarlılığıdır. Peynir altı suyu ve kazein, en yaygın protein tozu türlerinden ikisidir; peynir altı suyu proteini ise en popüler olanıdır. Ancak bunların ikisi de süt bazlı protein tozlarıdır. Dünya nüfusunun %68'inin laktoz malabsorbsiyonundan muzdarip olduğu tahmin edildiğinden bu çoğu kişi için problemlidir . Bu, süt ürünlerine karşı agresif ve şiddetli bir reaksiyon göstermeseniz bile, sindirim sisteminizin onu sindirmekte zorlanma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına gelir.

2. ÇOK FAZLA PROTEİN TÜKETMEK

Yüksek proteinli diyetler, özellikle proteini her şeyden önce vurgulayan Paleo diyeti veya Caveman diyetinin popülaritesinin artmasıyla birlikte son zamanlarda aşırı abartılıyor. Her ne kadar protein şüphesiz her diyetin temel yapı taşı olsa da, insanların aşırı protein tüketimiyle ilişkili risklere de aşina olması gerekir . Çok fazla protein yemenin en yaygın sonuçları şunlardır: Kilo almak, ağız kokusu, kabızlık, ishal, dehidrasyon, böbrek hasarı, artan kanser riski, kalp hastalığı ve kalsiyum kaybıdır.

Vücut yağını ciddi şekilde artırmaya veya azaltmaya çalışsanız bile, protein asla günlük kalorinizin %35'ini aşmamalıdır . Günlük kalorinizin en az %10'unu öğünlerinizin geri kalanında proteinden aldığınızdan şüpheleniyorsanız, protein tozunu tamamen kesmeyi deneyin ve bunun sindirim sorunlarınıza yardımcı olup olmayacağını görün.

3. PROTEİN TOZUNUN YAPAY TATLANDIRICILAR İÇERMESİ

Her ne kadar protein tozları genellikle sağlık mağazalarında satılsa da, bu onların otomatik olarak sizin için sağlıklı bir seçim olduğu anlamına gelmez. Aslında birçok protein tozu, ölçek başına 23 grama kadar ilave şeker içerir. Muhtemelen tahmin edebileceğiniz gibi çok fazla şeker tüketmek sindirim sisteminize zarar verebilir ve hatta IBS'ye yol açabilir . Aşırı şeker tüketimi birçok sindirim sorunlarına yol açabilir. Protein tozunuzun besin değerlerine daha yakından bakın ve ölçek başına çok fazla şeker içermediğinden emin olun. Sindirim sorunlarınızın nedeninin bu olabileceğinden şüpheleniyorsanız, şeker ilavesiz protein tozuyla değiştirmeyi deneyin.

4. PROTEİN TOZUNUN KİRLİ OLMASI

Bildiğiniz gibi protein tozları besin takviyesi kategorisine girmektedir . Bu, FDA'nın ürünlerinin içeriğini doğru bir şekilde test etme ve etiketleme işini ürün üreticilerine bıraktığı anlamına gelir. Yani, protein tozunuzun en saf, en doğal içeriğe sahip olduğunu iddia etse bile, bilginin doğru olduğunu doğrulamanın hiçbir yolu yoktur. Bu durum, çok sayıda bağımsız kuruluşun protein tozlarının kalitesini test etmesine yol açtı. Temiz Etiket Projesi en çok satan 134 protein tozunu test etti ve şunları buldu: Protein tozlarının %70'i kurşunla, %74'ü kalsiyumla, %55'i BPA ile kontamine olmuştur. Muhtemelen satın aldığınız her protein tozunu test etmek için evinizde gerekli araçlara sahip olmayacaksınız, ancak mevcut veriler göz önüne alındığında, bunun bir şeyle kirlenmiş olacağını varsaymak güvenlidir.

5. PROTEİN TOZUNU ANTRENMANDAN HEMEN SONRA İÇMEK

Birçok kişi antrenmanı bitirdikten sonra yaklaşık 30 dakikalık bir "anabolik pencere" olduğuna inanır. Yani bu 30 dakikalık pencerede tüketilen yiyecekler, pencere kapandıktan sonra tüketilen yiyeceklere göre kas büyümesine daha faydalı olacaktır. Bu, sporcuların antrenman tamamlandıktan hemen sonra protein karışımlarını içmelerine yol açabilir. Ancak anabolik pencere iddiasının ardındaki bilim sonuçsuzdur . 2013 yılında yapılan bir meta-analiz, kas büyümesi ile yoğun fiziksel aktivite sonrasında anında protein tüketimi arasında güçlü bir korelasyon bulamadı. Yani, eğer anabolik pencereniz dolmadan protein tüketmeye çalışıyorsanız, yavaşlamayı düşünmelisiniz. Yoğun fiziksel aktivite sonrasında vücudunuzun normal durumuna dönmesine izin vermek, sindirim sisteminizin protein karışımını karşılamaya hazır olmasına yardımcı olacaktır.

6. PROTEİN TOZUNU ÇOK HIZLI İÇİMEK

Özellikle yoğun bir antrenmanın ardından açlıktan ölüyor olsanız da, protein karışımı hızını ayarlamayı unutmamalısınız. Protein karmaşık bir moleküldür , yani sindirim sistemimizin onu işlemesi biraz daha uzun sürer. Ne kadar aç olursanız olun, bir dahaki sefere protein karışımınızı içtiğinizde yavaşlayın. Sindirim sisteminize protein tozunu işlemesi için yeterli zaman verin ve bunun sindirim sorunlarınıza yardımcı olup olmadığına bakın.

7. PROTEİN TOZUNUZLA YETERİNCE SU İÇMEMEK

Birçok kişi protein tozlarını yağsız veya badem sütüyle karıştırmayı tercih eder; bu, daha fazla protein ve ekstra kalsiyum eklemenin harika bir yolu olabilir. Ancak protein karışımınızın sıvı olması, nemlendirici olduğu anlamına gelmez. Protein içeceği tüketiyor olsanız bile, antrenmandan hemen sonra bol miktarda su içmeyi unutmamalısınız. Su açlığı yani dehidrasyon; Asit reflü, mide ülseri, kabızlık, şişkinlik, mide bulantısı gibi hafif ve ciddi sindirim sorunlarına yol açabilir.