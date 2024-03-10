Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlarken, aynı zamanda kadınların da yeni bir çağa adım attığını düşünüyorum.

Kadın turizm yazarı olarak, ‘turizmde kadının yeri’ konusunun çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Dünya turizminde kadınlar işgücünün yüzde 54’ünü temsil ediyor.

Türkiye’de ise bu oran yüzde 33 civarında. Turizm sektöründeki en büyük istihdam alanı olan konaklama sektöründe de kadınların payı yüzde 35 düzeyinde. Sektörün öncüleri, bu payı yüzde 50’nin üzerine taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Konaklama sektöründe kadınlar, yönetim pozisyonlarının yüzde 40’ından, genel yönetim rollerinin yüzde 20’sinden ve yönetim kurulu pozisyonlarının yüzde 8’inden daha azını kapabiliyorlar.

Ülkemizde, cinsiyet eşitliğine ve duyarlılığına dayalı politikaların hayata geçirilmesi, turizm sektöründe kadınların ekonomik olarak güç kazanmasını ve sektörün de bu güçten yararlanmasını sağlayacak olma fikrini savunuyorum.

Türkiye’nin turizm geleceği için kadın liderliği çok kritik bir rol oynamalı. Anadolu’nun her köşesine ulaşan bir vizyonla, kadın istihdamını artırmak öncelikli hedef olmalı. Bu sayede, ülkemizin turizm gelirleri daha da yükselecek ve yeni yüzyıl cumhuriyetinde, sektör temsilcileri de kadın istihdama katkıda bulunacak ve destekleyeceklerdir.

2023 yılı sonunda 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefleyen Türk turizm sektörü, her yıl hedeflerini yükselterek, büyüme ivmesini koruyor. Büyümenin getirdiği istihdam artışı da sektörün dinamizmini gösteriyor. 2028 yılında ise 82,3 milyon turist, 100 milyar dolar gelir elde etmeyi planlayan sektör, turizmde kadınların ekonomik güçlenmesiyle birlikte sektörün de güçleneceğine, kadın ve erkeğin birlikte daha başarılı olacağına, her iki tarafın da bu konuda bilinçli olacağı yönündeki inancımı sürdürmek istiyorum.

Özetle’’ Liderlikte Cinsiyet yoktur’’ İster kadın, ister erkek olsun!

Kadın liderlik pastası çok küçük olduğundan kadın liderler kendilerine yer bulmakta zorlanıyor. Dahası bazı durumlarda haksız rekabet ortamına itiliyor. 8 Mart Kadınlar günü haftası içerisinde kadın ve erkeğin birlikte daha güçlü olduğu, her ikisinin de bu konuda farkındalığının artmasını temennilerimin ilk sırasına alıyorum.

Cumhuriyet kadınları, bu ülkede daha fazla rol üstlenmeli. Kadın ve erkeğin eşit ve uyumlu bir şekilde çalışabildiği, medeni bir toplum dileğiyle…

Kadınlar günümüz kutlu olsun…