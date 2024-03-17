Türkiye’nin turizm sektöründe sağlık turizmi önemli bir rol oynuyor. Bu alanda Türkiye, yıl boyunca kesintisiz olarak hizmet veriyor ve ülkeye büyük bir katma değer sağlıyor.

Diğer turizm alanları mevsimsel olarak değişirken olamayıp 12 ay kesintisiz talep görüyor ve ülkeye döviz kazandırıyor. Sağlık turizmi, Türkiye’nin dünya liderleri arasında yer aldığı bir alan. Bir sağlık turisti, tatil amaçlı gelen bir turistten ortalama olarak üç kat daha fazla harcıyor.

Türkiye, sağlık turizmi sektöründe dünya genelinde en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alıyor ve sağlık hizmetleri ihracatında ilk on sırada bulunuyor. Medikal turizm alanında ise, uluslararası hastaların tedavi için tercih ettiği ülkeler arasında ilk beşte yer alıyor. 2023 yılı itibarıyla Türkiye’nin sağlık hizmeti ihracatı, 627 milyon dolardan 2,3 milyar dolara yükseldi. 2028 yılında 5 milyon kişinin Türkiye’yi sağlık turizmi için tercih edeceği tahmin ediliyor. Bu da 2028 yılında 100 milyar dolarlık turizm geliri hedefine sağlık turizminin büyük bir katkı sunacağı anlamına geliyor. Estetik operasyonlar için dünyanın dört bir yanından sağlık turistleri Türkiye’yi tercih ediyor ve ülke, plastik cerrahi alanında dünya çapında bir merkez haline geldi. Burun estetiği, meme büyütme/küçültme, yüz estetiği, liposuction ve saç ekimi, en popüler estetik operasyonlar arasında.

Türkiye’nin Sağlık Turizmindeki En Önemli Avantajı; Kalite

Sağlık turizmi sektör temsilcilerinden yapılan açıklamalarda Türk hekimlerinin uluslararası alanda gösterdiği başarıyı vurgulanıyor. Türkiye’nin sağlık turizmindeki başarısının arkasında yatan en önemli faktörlerden biri, doktorların yüksek kalitesi ve sağlık kuruluşlarının A sınıfı hizmet sunması. Avrupa’nın en iyi özel hastaneleriyle yarışacak düzeydeyiz ve hatta Anadolu’daki devlet hastanelerimiz bile çok daha iyi hizmet verebiliyor seviyede. Ayrıca, Türkiye’nin zengin turistik değerleri de sağlık turizmi için bir çekim noktası oluşturuyor.

En çok hastanın geldiği ülke sıralamasına baktığımızda Almanya birinci sırada yer alırken Almanya’yı İngiltere, Libya, Irak, Rusya’nın takip ettiğini görüyoruz. 4 saatlik uçuş mesafesinde 57 ülke, yaklaşık 1 milyar insan var. Ulaşım kolaylığı da bir avantaj olarak düşündüğümüzde 2024 yılı için sağlık turizminin sektöre katkısının son derece büyük olduğunu söyleyebiliriz.