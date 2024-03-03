Türkiye’nin Schengen vizesi sorunu, pandemi de uzaktan çalışmaya geçilmesi, seyahat yasakları ve çeşitli ülkelerin büyükelçiliklerinin personel azaltmasıyla başladı. Ancak pandemi sonrasında seyahatlerin yeniden açılma ve yaz sezonunun başlaması ile Türkiye’den artan vize başvuruları karşılanmamaya başladı. Son 3 yılda sorun adeta bir kangren haline geldi.

Türk vatandaşları vize için randevu alamamaya, vize başvurularının sonuçlanması aylar sürmeye ama en önemlisi çok sayıda vize başvurusu reddedilmeye başladı.

Özellikle yavaş işleyişten kaynaklı olarak Schengen vizesi tur iptallerine neden oldu. Bazı ülkeler vize randevusu için bile aylar sonraya tarih veriyor. Bu nedenle satışı yapılan yurtdışı turların birçoğu iptal ediliyor. Türkiye’den Avrupa ülkelerine gidebilmek için başvurulan Schengen vizelerinin yaklaşık yüzde 50’sinin reddedildiği bilgisi mevcut.

Bu duruma ilişkin olarak Almanya’nın Türkiye’deki dış temsilcilikleri tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Mart’tan itibaren randevu sisteminde değişiklik yapılıyor.18 Mart’tan itibaren randevu süreci iki adımda yapılacak. Yapılan açıklamada; “İlk aşamada, başvuru sahipleri randevu bekleme listesine kaydolmaları ve buna dair e-postayla almaları gerekiyor.

İkinci aşamada ise, vize başvurusunun harici hizmet sağlayıcı iDATA aracılığıyla iletilmesi için gerekli olan tarih bildirimini alırlar. Randevular, yalnızca randevu kayıtlarının kronolojik sırasına göre tahsis edilir. Bundan böyle, müsait randevu bulabilmek için uzun zaman alan aramalara artık gerek kalmayacak. Bu yeni kayıt seçeneği 1 Mart 2024’ten itibaren yürürlüğe girecektir” yönünde bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Schengen vizesi için randevu alınırken dikkat edilecek hususlar ise şu şekilde sıralandı:

18 Mart 2024 tarihinden itibaren atamalar yalnızca Almanya’nın Türkiye’deki dış temsilciliklerinin internet sitesinde yer alan randevu sistemi üzerinden yapılacaktır.

Lütfen başvuru hakkında önceden bilgi alınız: başvuru formu, sunulacak belgeler, randevu takvimi vb. web sitesinde. EURO 2024 ile ilgili Schengen vizesine başvurmak için ayrı bilgi formları bulunmaktadır.

Vize başvurusu için randevular, harici hizmet sağlayıcısı iDATA’nın başvuru için randevu bekleme listesindeki kayıtlarının kronolojik sırasına göre atanır.

Randevu kaydı her zaman ücretsizdir ancak vize başvurusunun yapılması amacıyla randevunun onaylanması için bin TL tutarında (hizmet ücretinin bir bölümü olarak) bir ön ödeme yapılması gerekmektedir. Randevu almak için bir acente veya aracı şirkete başvurmanız gerekmemektedir.

Hala devam eden Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan vize krizi nedeniyle tatilciler, rotasını vizesiz turlar ile günübirlik seyahatlere çevirdi. Tatilciler, Schengen zorluğu çıkaran AB yerine Mısır, Balkanlar, Fas'a rotayı kırdı.

Seyahat acenteleri vize sorununa vizesiz turlar ile çözüm bulup tatilciyi yönlendirirken vize istemeyen ülkelere talebin ciddi oranda arttığını ifade etmek mümkün. Sektör temsilcilerinden gelen bilgilerde bu artışı doğrular nitelikte. Özellikle bu dönemde Balkanlar, Uzak Doğu, Fas, Mısır yoğun ilgi görüyor ve bu bölgeler tercih ediliyor.

Son durumda Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alma sürecindeki zorlukların devam etmesi vize ile uğraşmak istemeyen tatilcinin vizesiz ülkelere yöneldiğini ve Tur şirketlerinin de artan talebi karşılamak için ekstra yeni destinasyonalar ve ilave turlar ile Türk vatandaşının yurt dışı tatil taleplerini karışılacağını söylememiz mümkün.