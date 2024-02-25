2023 yılında Türkiye'ye gelen 56,7 milyon ziyaretçinin yaklaşık yüzde 18’i Almanya’dan. Almanya’dan Türkiye’ye gelen 10,3 milyon ziyaretçi arasında gurbetçiler de yer alıyor. Almanya’yı 6,3 milyon ziyaretçiyle Rusya, 4,2 milyonla İngiltere, 2,9 milyonla Bulgaristan, 2,5 milyonla İran takip etti.

Türkiye’ye gelen yabancı turist sıralamasın da 2023 yılını 4,2 milyonla ziyaretçi ile 3’cü sırada kapatan İngiltere 2024 sezonu içinde gösterdiği ilgiyi Google aramaları ortaya koydu.

İngiliz seyahat severlerin 2024’te en çok seyahat etmek istedikleri ülke Google aramalardan çıkan sonuçlar neticesinde Türkiye oldu.

İngiltere merkezli Bounce seyahat araştırma şirketi son 3 ayı baz alarak Google araştırmaları (Google Search) kapsamında İngilizlerin ilk seyahat tercihlerinin Türkiye olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye İngilizler tarafından son 3 ayda Google Search’ten toplamda 102 bin 900 arama yapılarak ilk tercih haline geldi. Özellikle İstanbul’un zengin tarihi, kültürü ile Antalya’nın yıl boyunca güneşli havası ve sıcak plajları sayesinde Türkiye, 2024’te İngilizler için en popüler tatil destinasyonu olarak ortaya çıktı.

Listede İngilizlerin ikinci tercihi ise İzlanda olurken; İngilizler Google Search aracılığıyla bu ülkeye son 3 ayda 95 bin 200 kere mercek altına aldığı görülüyor. Canlı kültürü ve doğa harikalarına yakınlığıyla başkent Reykjavik, İngilizlerin en çok arama yaptığı şehirlerden arasında. Kuzey Işıkları’nı görmek için de İngilizler bu rotayı ikinci tercihlerine eklemiş. Aramalarda ortaya çıkan İngilizlerin en popüler üçüncü ülkesi ise 70 bin 700 arama ile komşu Yunanistan olmuş.

Akdeniz ülkesi, özellikle Aralık ayında sıcaklığın 18 dereceye kadar ulaşabildiği Heraklion gibi güney şehirlerinde kış aylarında görülen ılık iklim sayesinde İngiliz turistler arasında popüler aramalar arasına girmiş. Başkent Atina, antik simge yapılara ve 80’den fazla müzeye ev sahipliği yaptığından kültürel açıdan tercih edilen bir diğer şehir olmuş.

İşte İngilizlerin en çok arama yaptığı 10 ülke sıralması; Türkiye: 102,900 google arama, İzlanda: 95,200 google arama, Yunanistan: 70,700 google arama, Malta: 60,200 google arama, Hırvatistan: 54,780 google arama, Kıbrıs: 53,990 google arama, Arnavutluk: 50,890 google arama, İsviçre: 50,100 google arama, Norveç: 42,900 google arama, Portekiz: 41,720 google arama.